https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/unlu-sunucu-pelin-yantur-ogrencisiyle-karsi-karsiya-geldi-cimere-sikayet-etti-1109659611.html
Ünlü sunucu Pelin Yantur, öğrencisiyle karşı karşıya geldi: CİMER'e şikayet etti
Ünlü sunucu Pelin Yantur, öğrencisiyle karşı karşıya geldi: CİMER'e şikayet etti
Sputnik Türkiye
Özel bir üniversitede akademisyen olarak görev yapan ünlü sunucu Pelin Yantur, öğrencisiyle adliyelik oldu. 19.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-19T11:06+0300
2026-10-19T11:06+0300
2026-10-19T11:06+0300
yaşam
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer)
dava
pelin yantur
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Ünlü sunucu Pelin Yantur, akademisyen olarak görev yaptığı üniversitede öğrencisiyle karşı karşıya geldi. Tez savunmasında başarısız olan öğrenci, Yantur hakkında sert ithamlarda bulunarak CİMER'e şikayet etti. Yartur ise öğrencinin kendi hakkında karalama kampanyası başlattığını iddia ederek şikayetçi oldu. Tez savunma sınavında karşı karşıya geldilerSabah'ın haberine göre, Selin K. isimli lisans öğrencisi 15 Haziran günü Pelin Yantur'un jürisinde bulunduğu tez savunma sınavına girdi. İddiaya göre aynı gün Selin K., CİMER üzerinden Pelin Yantur hakkında delile dayanmayan ithamlarda bulundu. Bunun üzerine sunucu Yantur, tez savunmasının dışına çıkarak hakkında karalama kampanyası yapmaya çalışan öğrencisi hakkında şikayetçi oldu.Kişilik haklarımı hedef aldı iddiası Pelin Yantur, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçesinde, şüpheli şahsın hiçbir somut delile dayanmayan akademik süreçle bağdaşmayan, doğrudan kişilik haklarını hedef alan isnatta bulunduğunu belirtti. Suçu kanıtlanmış şebekelerle iş birliği içinde olduğuna yönelik iddialarla şahsın kendine yönelik karalama kampanyası düzenlediğini, iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade etti. Yantur, şüphelinin akademik olarak uyuşmazlığını husumete dönüştürerek mesleki olarak kendisine zarar verip, manevi olarak kendisini yıprattığını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer), dava, pelin yantur
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer), dava, pelin yantur
Ünlü sunucu Pelin Yantur, öğrencisiyle karşı karşıya geldi: CİMER'e şikayet etti
Özel bir üniversitede akademisyen olarak görev yapan ünlü sunucu Pelin Yantur, öğrencisiyle adliyelik oldu.
Ünlü sunucu Pelin Yantur, akademisyen olarak görev yaptığı üniversitede öğrencisiyle karşı karşıya geldi. Tez savunmasında başarısız olan öğrenci, Yantur hakkında sert ithamlarda bulunarak CİMER'e şikayet etti. Yartur ise öğrencinin kendi hakkında karalama kampanyası başlattığını iddia ederek şikayetçi oldu.
Tez savunma sınavında karşı karşıya geldiler
Sabah'ın haberine göre, Selin K. isimli lisans öğrencisi 15 Haziran günü Pelin Yantur'un jürisinde bulunduğu tez savunma sınavına girdi. İddiaya göre aynı gün Selin K., CİMER üzerinden Pelin Yantur hakkında delile dayanmayan ithamlarda bulundu. Bunun üzerine sunucu Yantur, tez savunmasının dışına çıkarak hakkında karalama kampanyası yapmaya çalışan öğrencisi hakkında şikayetçi oldu.
Kişilik haklarımı hedef aldı iddiası
Pelin Yantur, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçesinde, şüpheli şahsın hiçbir somut delile dayanmayan akademik süreçle bağdaşmayan, doğrudan kişilik haklarını hedef alan isnatta bulunduğunu belirtti. Suçu kanıtlanmış şebekelerle iş birliği içinde olduğuna yönelik iddialarla şahsın kendine yönelik karalama kampanyası düzenlediğini, iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade etti. Yantur, şüphelinin akademik olarak uyuşmazlığını husumete dönüştürerek mesleki olarak kendisine zarar verip, manevi olarak kendisini yıprattığını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.