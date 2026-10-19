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Ünlü oyuncu Celil Nalçakan'a tehdit suçlaması: 'Aklını başına al'
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan'a tehdit suçlaması: 'Aklını başına al'
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan hakkında bir restoranın sahibini tehdit ettiği iddiasıyla yapılan şikayette mahkeme koruma kararı verdi. Nalçakan bu karara uymazsa... 19.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-19T11:50+0300
2026-10-19T11:50+0300
2026-10-19T11:50+0300
yaşam
celil nalçakan
i̇stanbul aile mahkemesi
tehdit
uzaklaştırma kararı
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Bodrum'da bir restoran işletmecisi canlı müzik hizmeti verilmesi konusunda maddi anlaşmazlık yaşadığı oyuncu ve müzisyen Celil Nalçakan ile iki kişi tarafından tehdit, hakaret ve psikolojik baskıya maruz kaldığını iddia etti. Restoran sahibi mahkemeye Nalçakan'ın 'Aklını başına al' şeklindeki ses kaydını delil olarak gösterdi. Mahkeme Nalçakan ve iki kişi hakkında uzaklaştırma kararı verdi. Ünlü isim bu karara uymazsa hapse girecek. Aklını başına al diyerek tehdit etti iddiasıMilliyet'in haberine göre, Bodrum Yalıkavak’taki Feraye Bodrum Restaurant’ın sahibi Aynil Topaloğlu, canlı müzik hizmeti verilmesi konusunda maddi anlaşmazlık yaşadığı oyuncu ve müzisyen Celil Nalçakan ile müzisyen arkadaşları Emrah Gültekiner ve Ramazan Muhammed Özer tarafından tehdit, hakaret ve psikolojik baskıya maruz kaldığı iddiasıyla mahkemeden korunma talebinde bulundu.Topaloğlu’nun avukatları, “Müvekkile ses kaydı gönderen Celil Nalçakan ‘Aklını başına al, kimse dükkanına gelmeyecek’ şeklinde küfür, hakaret ve tehdit içerikli mesajlar göndermektedir” diyerek, tehdit ve hakaret içerikli mesajları da mahkemeye delil olarak sundu.1 ay süreyle uzaklaştırma kararı verildiSoruşturma sonrasında İstanbul Aile Mahkemesi, Nalçakan ve iki müzisyenin, bir ay süreyle işletme sahibini iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve bulunduğu konuta veya işyerine yaklaşmamasına hükmetti. Mahkeme, Nalçakan ve iki arkadaşının bu karara aykırı davranması halinde 3 gün hapis yatacağını da açıkladı. Karara itiraz eden müzisyen Ramazan Muhammed Özer, Aynil Topaloğlu ve eşine yönelik herhangi bir tehdit, hakaret ve ısrarlı takip eyleminde bulunmadığını belirterek, ücretlerinin ödenmediğini söyledi. Mahkeme, Ramazan Muhammed Özer aleyhine verilen korunma tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. Nalçakan, haberlerle ilgili hiçbir açıklama yapmadı.
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celil nalçakan, i̇stanbul aile mahkemesi, tehdit, uzaklaştırma kararı
celil nalçakan, i̇stanbul aile mahkemesi, tehdit, uzaklaştırma kararı
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan'a tehdit suçlaması: 'Aklını başına al'
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan hakkında bir restoranın sahibini tehdit ettiği iddiasıyla yapılan şikayette mahkeme koruma kararı verdi. Nalçakan bu karara uymazsa hapse girecek.
Bodrum'da bir restoran işletmecisi canlı müzik hizmeti verilmesi konusunda maddi anlaşmazlık yaşadığı oyuncu ve müzisyen Celil Nalçakan ile iki kişi tarafından tehdit, hakaret ve psikolojik baskıya maruz kaldığını iddia etti. Restoran sahibi mahkemeye Nalçakan'ın 'Aklını başına al' şeklindeki ses kaydını delil olarak gösterdi. Mahkeme Nalçakan ve iki kişi hakkında uzaklaştırma kararı verdi. Ünlü isim bu karara uymazsa hapse girecek.
Aklını başına al diyerek tehdit etti iddiası
Milliyet'in haberine göre, Bodrum Yalıkavak’taki Feraye Bodrum Restaurant’ın sahibi Aynil Topaloğlu, canlı müzik hizmeti verilmesi konusunda maddi anlaşmazlık yaşadığı oyuncu ve müzisyen Celil Nalçakan ile müzisyen arkadaşları Emrah Gültekiner ve Ramazan Muhammed Özer tarafından tehdit, hakaret ve psikolojik baskıya maruz kaldığı iddiasıyla mahkemeden korunma talebinde bulundu.
Topaloğlu’nun avukatları, “Müvekkile ses kaydı gönderen Celil Nalçakan ‘Aklını başına al, kimse dükkanına gelmeyecek’ şeklinde küfür, hakaret ve tehdit içerikli mesajlar göndermektedir” diyerek, tehdit ve hakaret içerikli mesajları da mahkemeye delil olarak sundu.
1 ay süreyle uzaklaştırma kararı verildi
Soruşturma sonrasında İstanbul Aile Mahkemesi, Nalçakan ve iki müzisyenin, bir ay süreyle işletme sahibini iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve bulunduğu konuta veya işyerine yaklaşmamasına hükmetti. Mahkeme, Nalçakan ve iki arkadaşının bu karara aykırı davranması halinde 3 gün hapis yatacağını da açıkladı.
Karara itiraz eden müzisyen Ramazan Muhammed Özer, Aynil Topaloğlu ve eşine yönelik herhangi bir tehdit, hakaret ve ısrarlı takip eyleminde bulunmadığını belirterek, ücretlerinin ödenmediğini söyledi. Mahkeme, Ramazan Muhammed Özer aleyhine verilen korunma tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. Nalçakan, haberlerle ilgili hiçbir açıklama yapmadı.