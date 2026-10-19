https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/emir-sarigul-emniyette-kara-para-aklama-sorusturmasinda-17-suphelinin-adliyedeki-islemleri-suruyor-1109655514.html

Emir Sarıgül emniyette: Kara para aklama soruşturmasında 17 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor

Emir Sarıgül emniyette: Kara para aklama soruşturmasında 17 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin soruşturma... 19.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-19T09:30+0300

2026-10-19T09:30+0300

2026-10-19T10:16+0300

türki̇ye

emir sarıgül

murat ağırel

ömer sarıgül

i̇stanbul

ankara

cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

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İstanbul'da kara para aklama soruşturmasında 17 şüpheli adliyede. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheli Emir Sarıgül'ün emniyete geldiği öğrenildi.Kara para soruşturmasıİstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği, yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Emir Sarıgül de emniyetteSoruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Emir Sarıgül'ün ise kendisinin emniyete geldiği ve buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Operasyonun detayları neler?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.Müştekilerin, "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.Murat Ağırel iddiası ne?Ayrıca müştekilerin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel'e ilettiklerini, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini öne sürdükleri vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ömer Sarıgül, Kotil, Aslanbaş, Artuner ve Ağırel gözaltına alınmıştı.Çalışmaların devamında ise Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Uğur Kurtulan da yakalanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/gazeteci-murat-agirel-gozaltina-alindi-evinde-arama-yapildi-1109589738.html

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emir sarıgül, murat ağırel, ömer sarıgül, i̇stanbul, ankara, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı