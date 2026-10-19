https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/turkiyede-hava-tersine-donuyor-bir-yanda-saganak-bir-yanda-firtina-geliyor-1109653772.html

Türkiye'de hava tersine dönüyor: Bir yanda sağanak, bir yanda fırtına geliyor

Türkiye'de hava tersine dönüyor: Bir yanda sağanak, bir yanda fırtına geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Ekim Pazartesi günü için yayımladığı hava durumu tahmininde birçok ilde sağanak yağış, Batı Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli... 19.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-19T06:59+0300

2026-10-19T06:59+0300

2026-10-19T06:59+0300

meteoroloji

batı karadeniz

yaşam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/10/1109606770_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fe8d4386cd5304247d8947672622b313.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu tahminine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Hatay, Trabzon, Rize ve Gümüşhane çevreleri ile Adana, Sivas, Artvin ve Erzincan'ın bazı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Meteoroloji, özellikle Batı Karadeniz kıyıları için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Bölgede rüzgarın güneybatı ve batı yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Denizlerde ise Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor.Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar hangi illeri etkileyecek?Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar etkili olacak. Özellikle Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde rüzgarın zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşması bekleniyor.Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor.Denizlerde ise daha sert hava koşulları öngörülüyor. Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın ilk saatlerde 8 bofor kuvvetine ulaşabileceği, dalga yüksekliğinin yer yer 3 metreyi bulabileceği tahmin ediliyor.Sağanak yağış beklenen iller açıklandıMeteoroloji'nin tahminlerine göre yağışların özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de etkili olması bekleniyor.Hatay genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin edilirken, Adana'nın kuzey ve güneydoğu ilçelerinde yerel yağışlar görülecek.Trabzon ve Rize'de öğle saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor. Gümüşhane çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde de yerel sağanaklar etkili olacak.İç Anadolu'da Sivas'ın doğusunda, Doğu Anadolu'da ise Erzincan'ın batı ilçelerinde öğle saatlerinde yağış geçişleri öngörülüyor.İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?Türkiye'nin üç büyük kentinde yağıştan çok bulutluluk ve serin hava öne çıkıyor.İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu olması, günün en yüksek sıcaklığının 18 dereceye ulaşması bekleniyor. Marmara Denizi'nin kuzeyinde ise sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.Ankara'da parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken sıcaklığın 14 derece olması öngörülüyor. İzmir'de ise parçalı ve az bulutlu havayla birlikte sıcaklık 22 dereceye kadar çıkacak.Bölge bölge hava durumu: Nerede yağmur yağacak?Marmara Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. İstanbul 18, Bursa 19, Çanakkale ve Kırklareli 20 derece.Ege Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. İzmir 22, Muğla 19, Denizli 18 ve Afyonkarahisar 15 derece.Akdeniz Bölgesi: Hatay ve Adana'nın bazı kesimlerinde sağanak yağış görülecek. Adana ve Antalya 25, Hatay 23, Burdur 18 derece.İç Anadolu Bölgesi: Bölgenin büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Sivas'ın doğusunda yerel sağanak bekleniyor. Ankara 14, Eskişehir, Konya ve Nevşehir 15 derece.Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte kıyılarda kuvvetli rüzgar etkili olacak. Bolu ve Kastamonu 16, Zonguldak 18, Sinop 21 derece.Orta ve Doğu Karadeniz: Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin'in kuzey kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Trabzon ve Samsun 20, Rize 21, Amasya 19 derece.Doğu Anadolu: Erzincan'ın batısında yerel sağanak yağış görülecek. Erzurum, Kars ve Van 18, Malatya 19 derece.Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerde yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa 24, Gaziantep ve Mardin 22 derece.Denizlerde fırtına alarmı: Batı Karadeniz'e dikkatMeteoroloji'nin deniz tahminlerine göre, Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor. Rüzgarın ilk saatlerde 8 bofora ulaşması, akşam saatlerinden itibaren ise etkisini azaltması öngörülüyor.Marmara Denizi'nde dalga yüksekliğinin 0,5-1,5 metre, Ege Denizi'nde 1-2 metre, güney kesimlerde yer yer 2,5 metre olması bekleniyor.Akdeniz'de dalga yüksekliği 1-2 metre arasında değişirken, Doğu Akdeniz'in doğusunda öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek.Özellikle Batı Karadeniz'de denize açılacak balıkçılar ve denizcilerin fırtına beklentisini dikkate alması, güncel meteorolojik uyarıları takip etmesi önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/arda-gulerin-gol-attigi-macta-real-madrid-sevillayi-4-1-yendi-1109653184.html

batı karadeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, batı karadeniz