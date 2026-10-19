https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/trump-macrona-sinirlarini-kapatmasini-soyledim-1109682366.html

Trump: Macron’a sınırlarını kapatmasını söyledim

Trump: Macron’a sınırlarını kapatmasını söyledim

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu yaşanan şiddet olaylarından göçü sorumlu tutarak Avrupalıların sınırları kapatması gerektiğini savundu. 19.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-19T23:23+0300

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2026-10-19T23:57+0300

dünya

donald trump

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fransa

emmanuel macron

macron hükümeti

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sınır

sınır kapısı

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ABD Başkanı Donald Trump, Kansas’a hareket etmeden önce Beyaz Saray’ın önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.Trump, ''Fransa’daki durum çok üzücü. Bunun göçle ilgisi var; okullarla ya da başka herhangi bir şeyle değil. Mesele göç. Macron’a sınırlarını kapatmasını söyledim. Paris yakında bir Müslüman şehri olacak. Ülkelerine, binalarını sevmeyen insanları alıyorlar. Sanatlarını sevmiyorlar. Fransa'yı mahvettiler. Fransa’yı yeniden eski haline döndürmek zor olacak. Umarım Fransa yeniden toparlanır'' dedi.Fransa'daki eylemler ne?Fransa'da öğrencilerin de destek verdiği Sarı Yelekliler, hayat pahalılığı ve yüksek akaryakıt fiyatlarını protesto etmek amacıyla 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemeye başladı. Gösteriler sırasında yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık bin polis, jandarma ve itfaiye görevlisi yaralanmıştı. Eylemlerde en az bin 500 dükkan yağmalanmış, büyük kentlerde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı.Fransa'da sokağa çıkma yasağı var mı?Fransa'da olası protestoların önüne geçmek amacıyla başta Paris, Lille, Lyon ve Nice olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alındı.'Zelenskiy, Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesini istemiyor'Kiev rejiminin liderinin çatışmanın sona erdirilmesine katkıda bulunmadığını belirten ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin tarihin yanlış tarafında yer aldığını ima eden Vladimir Zelenskiy’i eleştirdi.Trump ayrıca, Zelenskiy’in Ukrayna çözümü ile ilgili müzakereler için başka birini bulmasının vaktinin geldiğini dile getirdi."Zelenskiy beni dinlemiş olsaydı, çok daha önce elverişli şartlarla barışı sağlayabilirdi" diyen Trump, Washington'un karşılığında hiçbir şey almadan Kiev ile istihbarat verileri paylaştığını da ifade etti.ABD Başkanı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı adil davrandığını ve kendisinin bunu takdir ettiğini belirtti.Ukrayna konusunu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini söyleyen Trump ayrıca istemeleri halinde Rus lider Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşının da katılımıyla üçlü bir görüşme yapmaya da açık olacağını da vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/arnavutlukta-ogrenci-isyani-buyuyor-trumpin-damadina-toprak-sarilacagi-haberinin-ardindan-1109657822.html

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donald trump, abd, fransa, emmanuel macron, macron hükümeti, göçmen, sınır, sınır kapısı