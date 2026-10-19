https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/arnavutlukta-ogrenci-isyani-buyuyor-trumpin-damadina-toprak-sarilacagi-haberinin-ardindan-1109657822.html

Arnavutluk'ta öğrenci isyanı büyüyor: Trump'ın damadına toprak sarılacağı haberinin ardından Bakanlıklar ateşe verildi

Arnavutluk'ta öğrenci isyanı büyüyor: Trump'ın damadına toprak sarılacağı haberinin ardından Bakanlıklar ateşe verildi

Sputnik Türkiye

Arnavutluk'ta öğrencilerin başlattığı hükümet karşıtı protestolar altıncı gününde de devam etti. Başkent Tiran'da bakanlık binaları ve bankalar ateşe... 19.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-19T10:21+0300

2026-10-19T10:21+0300

2026-10-19T10:21+0300

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Arnavutluk'ta öğrenci protestoları, ülke genelinde büyüyen bir hükümet karşıtı harekete dönüştü. Başkent Tiran'da 13 Ekim'de başlayan gösterilerde hükümet binaları ve banka şubeleri ateşe verilirken, polis ile protestocular arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. 18 Ekim Pazar günü altıncı gününe giren protestolarda, göstericiler Başbakan Edi Rama'nın istifasını talep etti.Reuters'ın aktardığına göre, Eğitim Bakanlığı binasında yangın çıktı, Maliye ve Adalet bakanlıkları ile bazı banka şubeleri de saldırıların hedefi oldu. Güvenlik güçleri protestoculara göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve plastik mermilerle müdahale etti. Arnavutluk polisi, gösteriler nedeniyle 388 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Çatışmalarda çok sayıda polis ve gösterici yaralandı.Arnavutluk'ta bakanlıklar ateşe verildiProtestoların en şiddetli anları, öğrencilerin eğitim maliyetleri, üniversitelerdeki koşullar ve yolsuzluk iddialarına karşı sokağa çıktığı 14 Ekim'de yaşandı. On binlerce öğrencinin katıldığı gösteriler sırasında Eğitim Bakanlığı binasında yangın çıkarken, iki banka şubesi de ateşe verildi.Göstericiler kamu binalarına taş ve beton parçaları fırlattı. Bazı iş yerlerinin camları kırılırken, güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için müdahalede bulundu.Protestolar ilerleyen günlerde Tiran'ın dışına çıkarak Elbasan, İşkodra ve Görice gibi kentlere de yayıldı. Üniversite öğrencilerinin yanı sıra lise öğrencileri ve farklı toplumsal kesimlerden göstericiler de eylemlere katıldı.İsyanın arkasında Trump'ın damadının projesi varArnavutluk'taki siyasi krizin geçmişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bağlantılı tartışmalı bir turizm yatırımına uzanıyor.Kushner'ın yatırım şirketiyle bağlantılı olarak Arnavutluk'un Adriyatik kıyısında planlanan lüks turizm projesi, doğal yaşam alanlarının zarar göreceği ve kamu arazilerinin kullanımında şeffaf davranılmadığı gerekçesiyle tepkilere neden oldu.Özellikle Vjosa-Narta Lagünü ve Zvërnec bölgesindeki çevresel etkiler tartışmaların merkezine yerleşti. Flamingoların yaşam alanlarını tehdit ettiği öne sürülen proje, protestocuların kullandığı flamingo sembolü nedeniyle "Flamingo Devrimi" olarak anılan hareketin ortaya çıkmasına yol açtı.Haziran ayında binlerce kişi, Arnavutluk'un satılık olmadığını savunan sloganlarla sokaklara çıktı. Başbakan Rama ise projeyi ülke ekonomisi açısından önemli bir yatırım olarak savundu ve uygulanacağını açıkladı.Çevre protestoları hükümet karşıtı harekete dönüştüBaşlangıçta doğal alanların korunmasına odaklanan protestolar, zamanla yolsuzluk, hayat pahalılığı, işsizlik ve gençlerin gelecek kaygısı gibi sorunları da kapsayan geniş bir harekete dönüştü.Özellikle üniversite öğrencileri, artan eğitim maliyetlerinden ve ülkedeki iş olanaklarının yetersizliğinden şikâyet ederek hükümetin eğitim politikalarında değişiklik yapılmasını istedi.Ekim ayında yeniden yükselen gösterilerde çevreci hareketle öğrenci protestoları birleşirken, Rama hükümetinin istifası temel siyasi taleplerden biri haline geldi.Muhalefetteki Demokrat Parti de gösterilere destek vererek geçici hükümet kurulması ve erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu.Başbakan Edi Rama'dan istifa çağrılarına yanıt2013 yılından bu yana iktidarda bulunan ve 2025 seçimlerinde dördüncü dönemini kazanan Başbakan Edi Rama, protestocuların istifa taleplerini reddetti.Rama, 18 Ekim'de yaptığı açıklamada gösterilerin hükümetinden çok Arnavutluk'un Avrupa Birliği üyeliği hedefini tehdit ettiğini savundu.Hükümetinin seçimlerle aldığı yetkiye dikkat çeken Rama, ülkenin Avrupa Birliği'ne katılım sürecini tamamlamak istediğini belirtti.Başbakan ayrıca protestoların arkasında yabancı çıkar çevreleri bulunduğunu öne sürdü. Ancak dış müdahale iddialarına ilişkin bağımsız olarak doğrulanmış kanıtlar kamuoyuna sunulmadı.Rama, öğrencilerle görüşmeye hazır olduğunu açıklarken istifa etmeyeceğini yineledi.Avrupa Birliği'nden Arnavutluk açıklamasıArnavutluk'taki olaylar, ülkenin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini de gündeme taşıdı.Avrupa Komisyonu, Tiran ve diğer kentlerde yaşanan şiddet olaylarını kınarken vatandaşların barışçıl gösteri hakkının korunması gerektiğini vurguladı.AB üyeliğini dış politikasının temel hedeflerinden biri olarak belirleyen Arnavutluk, Karadağ ile birlikte Batı Balkanlar'da üyelik sürecinde ilerleyen ülkeler arasında bulunuyor.Rama hükümeti, 2030 yılına kadar Avrupa Birliği'ne katılmayı hedefliyor. Ancak yolsuzluk iddiaları ve siyasi gerilim, ülkenin reform sürecine ilişkin tartışmaları artırıyor.Arnavutluk'ta son durum ne? Protestolar devam ediyor18 Ekim Pazar günü binlerce gösterici yeniden Tiran'daki Eğitim Bakanlığı önünde toplandı. Polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşanırken güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve plastik mermiler kullandı.Gösterilerin altıncı gününde Başbakan Rama'nın istifasını isteyen protestocular, talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdürme kararlılığını dile getirdi.Siyasi krizin derinleşmesi üzerine Rama, Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile 19 Ekim Pazartesi günü Viyana'da yapması planlanan görüşmeyi iptal etti.19 Ekim itibarıyla Rama hükümeti görevini sürdürüyor. Ancak öğrenci hareketinin farklı kentlere ve toplumsal kesimlere yayılması, Arnavutluk'taki siyasi gerilimin nasıl sonuçlanacağına ilişkin belirsizliği artırıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/fransa-genelindeki-protestolara-500-bine-yakin-kisi-katildi-1109634946.html

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jared kushner, donald trump, arnavutluk, tiran, i̇şkodra, avrupa birliği, eğitim bakanlığı, adalet partisi, haberler, yılsonu2026