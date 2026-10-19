https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/trabzonspor-besiktasi-2-0-maglup-etti-1109681959.html
Trabzonspor, Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti
Trabzonspor, Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti. 19.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-19T22:02+0300
2026-10-19T22:02+0300
2026-10-19T22:02+0300
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trabzonspor, beşiktaş, trendyol süper lig
trabzonspor, beşiktaş, trendyol süper lig
Trabzonspor, Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti
Ayrıntılar geliyor
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti.