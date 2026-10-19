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Trabzonspor, Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti
Trabzonspor, Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti
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Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti. 19.10.2026, Sputnik Türkiye
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trabzonspor, beşiktaş, trendyol süper lig
trabzonspor, beşiktaş, trendyol süper lig

Trabzonspor, Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti

22:02 19.10.2026
© AA / Hasan TaşcanTrabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti
Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2026
© AA / Hasan Taşcan
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Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti.
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