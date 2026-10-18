https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/altinci-fon-kurulu-toplantisi-gerceklestirildi-toplantida-kanun-teklifi-ve-ek-duzenleme-ele-alindi-1109651199.html

Altıncı Fon Kurulu Toplantısı yapıldı: 45 binden fazla kişiye 40.8 milyar TL tutarında tasfiye işlemi tamamlandı

Altıncı Fon Kurulu Toplantısı yapıldı: 45 binden fazla kişiye 40.8 milyar TL tutarında tasfiye işlemi tamamlandı

Sputnik Türkiye

İletişim Başkanlığı, A1, Bulls ve Pardus Portföy yönetimindeki 66 yatırım fonunda bulunan 45 binden fazla kişiye, Ziraat Bankası aracılığıyla toplam 40.8... 18.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-18T18:46+0300

2026-10-18T18:46+0300

2026-10-18T19:58+0300

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Altıncı Fon Kurulu Toplantısı'nın, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.Önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararlarına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak kanun teklifinin 14 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiği hatırlatılan açıklamada, teklifin, gelecek hafta Genel Kurul'da görüşülmesinin öngörüldüğü ifade edildi.İletişim Başkanlığı'nca yapılan bilgilendirmeye göre, tasfiye sürecinin başından bugüne kadar A1 Portföy, Bulls Portföy ve Pardus Portföy Yönetim Şirketlerinin yönetimindeki 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 binin üzerindeki kişiye toplam yaklaşık 40.8 milyar lira tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye işlemi Ziraat Bankası aracılığıyla tamamlandı.'Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131'den 65'e düştü'Gerçekleştirilen bu ödemelerin ardından tasfiye sürecinde olan fon sayısı 131'den 65'e geriledi. Ayrıca SPK'nın 15 Ekim tarihli kararı uyarınca, Hedef Portföy Yönetim Şirketi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerinin de söz konusu 3 portföy şirketi için belirlenen kurallara tabi tutulacağı bildirildi. Gelecek hafta, başta para piyasası fonlarındakiler olmak üzere en yüksek sayıda katılımcıya ödeme yapılması hedefleniyor.Düzenlemenin yanı sıra, sermaye piyasalarındaki yapısal sorunların çözülmesi, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve cezai yaptırımların caydırıcılığının artırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu'nda kalıcı değişiklikler içerecek yeni bir taslak düzenleme üzerinde de ilk değerlendirmeler yapıldı.

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