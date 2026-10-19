https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/sakaryada-saganak-sonrasi-acarlar-longozu-tasti-evleri-ve-tarim-arazilerini-su-basti-1109680524.html

Sakarya'da sağanak sonrası Acarlar Longozu taştı: Evleri ve tarım arazilerini su bastı

Sakarya'da sağanak sonrası Acarlar Longozu taştı: Evleri ve tarım arazilerini su bastı

Sputnik Türkiye

Sakarya'da sağanağın ardından Acarlar Longozu'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu mahalle yolu ulaşıma kapandı, bazı evlerin giriş katlarını ve tarım... 19.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-19T20:04+0300

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Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında 24 kilometrekarelik alana yayılan Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı Acarlar Longozu'nda su seviyesi, kent genelinde etkili olan yağışların ardından yükseldi.Karasu ilçesinde meydana gelen taşkın nedeniyle Denizköy-Karamüezzinler grup bağlantı yolu ulaşıma kapanırken, su seviyesi longozdaki tesisin seyir terası ve yürüyüş yollarına kadar ulaştı.Öte yandan bazı evlerin giriş katları ile tarım arazileri sular altında kaldı.

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türki̇ye

sakarya

sakarya karasu

sakarya nehri

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sakarya, sakarya karasu, sakarya valiliği, sakarya nehri, sakarya büyükşehir belediyesi, sel, sel felaketi