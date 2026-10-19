https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/sakaryada-saganak-sonrasi-acarlar-longozu-tasti-evleri-ve-tarim-arazilerini-su-basti-1109680524.html
Sakarya'da sağanak sonrası Acarlar Longozu taştı: Evleri ve tarım arazilerini su bastı
Sakarya'da sağanak sonrası Acarlar Longozu taştı: Evleri ve tarım arazilerini su bastı
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Sakarya'da sağanağın ardından Acarlar Longozu'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu mahalle yolu ulaşıma kapandı, bazı evlerin giriş katlarını ve tarım... 19.10.2026, Sputnik Türkiye
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Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında 24 kilometrekarelik alana yayılan Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı Acarlar Longozu'nda su seviyesi, kent genelinde etkili olan yağışların ardından yükseldi.Karasu ilçesinde meydana gelen taşkın nedeniyle Denizköy-Karamüezzinler grup bağlantı yolu ulaşıma kapanırken, su seviyesi longozdaki tesisin seyir terası ve yürüyüş yollarına kadar ulaştı.Öte yandan bazı evlerin giriş katları ile tarım arazileri sular altında kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/bakan-ciftci-selden-kurtarilan-8-aylik-zeynep-bebege-iliskin-paylasim-yapti-uyusun-diye-pispisladi-1109650617.html
türki̇ye
sakarya
sakarya karasu
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sakarya, sakarya karasu, sakarya valiliği, sakarya nehri, sakarya büyükşehir belediyesi, sel, sel felaketi
sakarya, sakarya karasu, sakarya valiliği, sakarya nehri, sakarya büyükşehir belediyesi, sel, sel felaketi
Sakarya'da sağanak sonrası Acarlar Longozu taştı: Evleri ve tarım arazilerini su bastı
Sakarya'da sağanağın ardından Acarlar Longozu'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu mahalle yolu ulaşıma kapandı, bazı evlerin giriş katlarını ve tarım arazilerini su bastı.
Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında 24 kilometrekarelik alana yayılan Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı Acarlar Longozu'nda su seviyesi, kent genelinde etkili olan yağışların ardından yükseldi.
Karasu ilçesinde meydana gelen taşkın nedeniyle Denizköy-Karamüezzinler grup bağlantı yolu ulaşıma kapanırken, su seviyesi longozdaki tesisin seyir terası ve yürüyüş yollarına kadar ulaştı.
Öte yandan bazı evlerin giriş katları ile tarım arazileri sular altında kaldı.