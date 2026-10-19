https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/rusya-savunma-bakanligi-zaporojye-bolgesindeki-bir-yerlesim-daha-kurtarildi-1109663362.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye Bölgesi'ndeki bir yerleşim daha kurtarıldı

Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye Bölgesi'ndeki bir yerleşim daha kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Rus güçlerin Zaporojye Bölgesi'ndeki Omelnik yerleşimini ele geçirdiğini duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun bir günde 1235 asker kaybettiğini... 19.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-19T12:43+0300

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ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

donbass

zaporojye

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

özel askeri harekat

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, 19 Ekim 2026 tarihi itibarıyla özel askeri harekatın seyrine ilişkin günlük raporunu yayımladı.Ukrayna ve Donbass’ta özel askeri harekatın sürdüğü belirtilen açıklamaya göre Ukrayna ordusu bir günde 1235 asker ve 22 zırhlı muharbe aracı kaybetti.Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Vostok’ Grup Birlikleri'ne bağlı birliklerin, düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyerek Zaporojye Bölgesi'ndeki Omelnik yerleşimini kontrol altına aldığı ifade edildi.Bakanlık, Rusya Silahlı Kuvvetleri grup birliklerinin operasyonel-taktik havacılık, taarruz insansız hava araçları, füze birlikleri ve topçu unsurlarıyla; Ukrayna genelinde uzun menzilli İHA montaj atölyelerini, depolama ve fırlatma noktalarını, ayrıca Ukrayna silahlı oluşumları ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlandığı 147 noktayı vurduğunu bildirdi.Rus hava savunma sistemlerinin 405 uçak tipi İHA düşürdüğü kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/abdli-gazteci-bati-medyasi-son-10-yildir-donbass-halkinin-acilarini-gormezden-geldi-1109660189.html

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ukrayna, donbass, zaporojye, rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)