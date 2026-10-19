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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/rusya-savunma-bakanligi-zaporojye-bolgesindeki-bir-yerlesim-daha-kurtarildi-1109663362.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye Bölgesi'ndeki bir yerleşim daha kurtarıldı
Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye Bölgesi'ndeki bir yerleşim daha kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Rus güçlerin Zaporojye Bölgesi'ndeki Omelnik yerleşimini ele geçirdiğini duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun bir günde 1235 asker kaybettiğini... 19.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-19T12:43+0300
2026-10-19T12:48+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
donbass
zaporojye
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
özel askeri harekat
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, 19 Ekim 2026 tarihi itibarıyla özel askeri harekatın seyrine ilişkin günlük raporunu yayımladı.Ukrayna ve Donbass’ta özel askeri harekatın sürdüğü belirtilen açıklamaya göre Ukrayna ordusu bir günde 1235 asker ve 22 zırhlı muharbe aracı kaybetti.Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Vostok’ Grup Birlikleri'ne bağlı birliklerin, düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyerek Zaporojye Bölgesi'ndeki Omelnik yerleşimini kontrol altına aldığı ifade edildi.Bakanlık, Rusya Silahlı Kuvvetleri grup birliklerinin operasyonel-taktik havacılık, taarruz insansız hava araçları, füze birlikleri ve topçu unsurlarıyla; Ukrayna genelinde uzun menzilli İHA montaj atölyelerini, depolama ve fırlatma noktalarını, ayrıca Ukrayna silahlı oluşumları ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlandığı 147 noktayı vurduğunu bildirdi.Rus hava savunma sistemlerinin 405 uçak tipi İHA düşürdüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/abdli-gazteci-bati-medyasi-son-10-yildir-donbass-halkinin-acilarini-gormezden-geldi-1109660189.html
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zaporojye
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ukrayna, donbass, zaporojye, rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ukrayna, donbass, zaporojye, rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye Bölgesi'ndeki bir yerleşim daha kurtarıldı

12:43 19.10.2026 (güncellendi: 12:48 19.10.2026)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRus çoklu roketatar Grad
Rus çoklu roketatar Grad - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2026
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rus güçlerin Zaporojye Bölgesi'ndeki Omelnik yerleşimini ele geçirdiğini duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun bir günde 1235 asker kaybettiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, 19 Ekim 2026 tarihi itibarıyla özel askeri harekatın seyrine ilişkin günlük raporunu yayımladı.
Ukrayna ve Donbass’ta özel askeri harekatın sürdüğü belirtilen açıklamaya göre Ukrayna ordusu bir günde 1235 asker ve 22 zırhlı muharbe aracı kaybetti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Vostok’ Grup Birlikleri'ne bağlı birliklerin, düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyerek Zaporojye Bölgesi'ndeki Omelnik yerleşimini kontrol altına aldığı ifade edildi.
Bakanlık, Rusya Silahlı Kuvvetleri grup birliklerinin operasyonel-taktik havacılık, taarruz insansız hava araçları, füze birlikleri ve topçu unsurlarıyla; Ukrayna genelinde uzun menzilli İHA montaj atölyelerini, depolama ve fırlatma noktalarını, ayrıca Ukrayna silahlı oluşumları ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlandığı 147 noktayı vurduğunu bildirdi.
Rus hava savunma sistemlerinin 405 uçak tipi İHA düşürdüğü kaydedildi.
Donetsk - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
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