https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/abdli-gazteci-bati-medyasi-son-10-yildir-donbass-halkinin-acilarini-gormezden-geldi-1109660189.html
ABD'li gazeteci: Batı medyası son 10 yıldır Donbass halkının acılarını görmezden geldi
ABD'li gazeteci: Batı medyası son 10 yıldır Donbass halkının acılarını görmezden geldi
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Donbass’ı ziyaret eden ABD’li gazeteci Sarah Marie Bils, Batı medyasının bölgedeki Rusça konuşan sivil halkın yaşadığı trajediyi yıllardır bilinçli olarak halı... 19.10.2026, Sputnik Türkiye
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ABD’li gazeteci Sarah Marie Bils, Batı medyasının Donbassbölgesinde yaşayan Rusça konuşan sivil halkın çektiği acıları ve yaşadığı sorunları 10 yılı aşkın süredir gürültülü bir sessizlikle geçiştirdiğini söyledi.2014 yılından bu yana Donbass'taki gelişmeleri yakından takip eden ve son olarak Eylül ayında yabancı gazetecilerden oluşan bir heyetle bölgeye giden Bils, temaslarının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ziyareti kapsamında 23 Eylül'de Starobelsk kentinde yerel bir kolej yurduna düzenlenen saldırıdan sağ kurtulan öğrencilerle bir araya gelen tecrübeli gazeteci, Batı basınının bölgedeki taraflı tutumunu sert bir dille eleştirdi.‘Amerikan medyası sivillerin acılarına kör ve sağır kaldı’Batı medyasının bölge halkının sesini duyurmak yerine tek taraflı bir anlatıyı tercih ettiğini vurgulayan Bils, şu ifadeleri kullandı:‘Sadece 'Moskova destekli isyancılar' diyorlar’Çatışmaların başladığı ilk günden itibaren Amerikan kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini belirten ABD'li gazeteci, ABD medyasının Donbass'taki olayları yalnızca "Moskova tarafından desteklenen silahlı grupların kalkışması" olarak sunduğunu, bölgede yaşam mücadelesi veren asıl insanlara ve sivillere haberlerinde neredeyse hiç yer vermediğini ifade etti.‘Karşında ağlayan bir çocuk dururken...’Bölgedeki mağdurlarla yüz yüze görüşmenin, yıllardır süren çatışmaların insani boyutunu gözler önüne serdiğini belirten Bils, tanık olduğu dramı şu sözlerle özetledi:
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rusya, donbass, ukrayna, abd, batı, siviller
ABD'li gazeteci: Batı medyası son 10 yıldır Donbass halkının acılarını görmezden geldi
11:08 19.10.2026 (güncellendi: 12:36 19.10.2026)
Donbass’ı ziyaret eden ABD’li gazeteci Sarah Marie Bils, Batı medyasının bölgedeki Rusça konuşan sivil halkın yaşadığı trajediyi yıllardır bilinçli olarak halı altına süpürdüğünü belirtti.
ABD’li gazeteci Sarah Marie Bils, Batı medyasının Donbassbölgesinde yaşayan Rusça konuşan sivil halkın çektiği acıları ve yaşadığı sorunları 10 yılı aşkın süredir gürültülü bir sessizlikle geçiştirdiğini söyledi.
2014 yılından bu yana Donbass'taki gelişmeleri yakından takip eden ve son olarak Eylül ayında yabancı gazetecilerden oluşan bir heyetle bölgeye giden Bils, temaslarının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ziyareti kapsamında 23 Eylül'de Starobelsk kentinde yerel bir kolej yurduna düzenlenen saldırıdan sağ kurtulan öğrencilerle bir araya gelen tecrübeli gazeteci, Batı basınının bölgedeki taraflı tutumunu sert bir dille eleştirdi.
‘Amerikan medyası sivillerin acılarına kör ve sağır kaldı’
Batı medyasının bölge halkının sesini duyurmak yerine tek taraflı bir anlatıyı tercih ettiğini vurgulayan Bils, şu ifadeleri kullandı:
“Amerikan medyası, Donbass'taki Rusça konuşan sivil halkın çektiği acıları tamamen görmezden geldi. Batı medyasının bu insanların yaşadığı trajediyi 10 yıldan uzun süredir halı altına süpürdüğünden yüzde 100 eminim.”
‘Sadece 'Moskova destekli isyancılar' diyorlar’
Çatışmaların başladığı ilk günden itibaren Amerikan kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini belirten ABD'li gazeteci, ABD medyasının Donbass'taki olayları yalnızca "Moskova tarafından desteklenen silahlı grupların kalkışması" olarak sunduğunu, bölgede yaşam mücadelesi veren asıl insanlara ve sivillere haberlerinde neredeyse hiç yer vermediğini ifade etti.
‘Karşında ağlayan bir çocuk dururken...’
Bölgedeki mağdurlarla yüz yüze görüşmenin, yıllardır süren çatışmaların insani boyutunu gözler önüne serdiğini belirten Bils, tanık olduğu dramı şu sözlerle özetledi:
“12 yıl boyunca can kayıplarına ilişkin istatistikleri okuyabilir, videoları izleyebilirsiniz. Ancak karşınızda ağlayan bir çocuk oturup sınıf arkadaşlarının gözlerinin önünde nasıl can verdiğini anlatırken her şeyi bambaşka bir gözle algılıyorsunuz.”