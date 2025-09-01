Türkiye
Mersin'de 16 yaşındaki genç kız silahla vurulmuş halde ölü bulundu: Otomobilde bulunan 3 zanlı gözaltına alındı
Mersin'de 16 yaşındaki genç kız silahla vurulmuş halde ölü bulundu: Otomobilde bulunan 3 zanlı gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
türkiye, cinayet, kadın cinayetleri, kadın cinayeti, mersin
Mersin'de 16 yaşındaki genç kız silahla vurulmuş halde ölü bulundu: Otomobilde bulunan 3 zanlı gözaltına alındı

20:39 01.09.2025 (güncellendi: 20:43 01.09.2025)
© AA / Okan Coşkun
Polis ekipleri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2025
© AA / Okan Coşkun
Mersin'in Toroslar ilçesinde bir otomobl içinde silahla vurularak öldürülmüş 16 yaşındaki bir genç kızın cansız bedeni bulundu. Otomobildeki 3 zanlı gözatına alındı.
Toroslar ilçesinin Akbelen Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde bulunan Hiranur Nilgün Aygar'ın tabancayla vurulduğu yönünde bir ihbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.
112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde buldukları genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığ'ınca başlatılan soruşturma kapsamında, Aygar'ın ölümüyle ilgili 19 yaşındaki Arda Ş. ile yanındaki 20 yaşındaki N.Ç. ve 28 yaşındaki M.Z. gözaltına alındı. Zanlı Arda Ş. otomobilde elindeki tabancayı gösterdiği sırada kazara ateş aldığını iddia etti.
