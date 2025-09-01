https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/mersinde-16-yasindaki-genc-kiz-silahla-vurulmus-halde-olu-bulundu-otomobilde-bulunan-3-zanli-1098996646.html

Mersin'de 16 yaşındaki genç kız silahla vurulmuş halde ölü bulundu: Otomobilde bulunan 3 zanlı gözaltına alındı

Mersin'de 16 yaşındaki genç kız silahla vurulmuş halde ölü bulundu: Otomobilde bulunan 3 zanlı gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir otomobl içinde silahla vurularak öldürülmüş 16 yaşındaki bir genç kızın cansız bedeni bulundu. Otomobildeki 3 zanlı gözatına... 01.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-01T20:39+0300

2025-09-01T20:39+0300

2025-09-01T20:43+0300

türki̇ye

türkiye

cinayet

kadın cinayetleri

kadın cinayeti

mersin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098996839_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_ffcc49c67cc2226f0340da9a3ffa809c.jpg

Toroslar ilçesinin Akbelen Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde bulunan Hiranur Nilgün Aygar'ın tabancayla vurulduğu yönünde bir ihbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde buldukları genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığ'ınca başlatılan soruşturma kapsamında, Aygar'ın ölümüyle ilgili 19 yaşındaki Arda Ş. ile yanındaki 20 yaşındaki N.Ç. ve 28 yaşındaki M.Z. gözaltına alındı. Zanlı Arda Ş. otomobilde elindeki tabancayı gösterdiği sırada kazara ateş aldığını iddia etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/atasehirde-cikan-orman-yangini-sonduruldu-1098996519.html

türki̇ye

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, cinayet, kadın cinayetleri, kadın cinayeti, mersin