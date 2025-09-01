https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/mersinde-16-yasindaki-genc-kiz-silahla-vurulmus-halde-olu-bulundu-otomobilde-bulunan-3-zanli-1098996646.html
Mersin'de 16 yaşındaki genç kız silahla vurulmuş halde ölü bulundu: Otomobilde bulunan 3 zanlı gözaltına alındı
Mersin'de 16 yaşındaki genç kız silahla vurulmuş halde ölü bulundu: Otomobilde bulunan 3 zanlı gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Mersin'in Toroslar ilçesinde bir otomobl içinde silahla vurularak öldürülmüş 16 yaşındaki bir genç kızın cansız bedeni bulundu. Otomobildeki 3 zanlı gözatına... 01.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-01T20:39+0300
2025-09-01T20:39+0300
2025-09-01T20:43+0300
türki̇ye
türkiye
cinayet
kadın cinayetleri
kadın cinayeti
mersin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098996839_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_ffcc49c67cc2226f0340da9a3ffa809c.jpg
Toroslar ilçesinin Akbelen Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde bulunan Hiranur Nilgün Aygar'ın tabancayla vurulduğu yönünde bir ihbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde buldukları genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığ'ınca başlatılan soruşturma kapsamında, Aygar'ın ölümüyle ilgili 19 yaşındaki Arda Ş. ile yanındaki 20 yaşındaki N.Ç. ve 28 yaşındaki M.Z. gözaltına alındı. Zanlı Arda Ş. otomobilde elindeki tabancayı gösterdiği sırada kazara ateş aldığını iddia etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/atasehirde-cikan-orman-yangini-sonduruldu-1098996519.html
türki̇ye
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098996839_401:0:3041:1980_1920x0_80_0_0_1cc279614b6f216cd35e0ecd1ad27874.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, cinayet, kadın cinayetleri, kadın cinayeti, mersin
türkiye, cinayet, kadın cinayetleri, kadın cinayeti, mersin
Mersin'de 16 yaşındaki genç kız silahla vurulmuş halde ölü bulundu: Otomobilde bulunan 3 zanlı gözaltına alındı
20:39 01.09.2025 (güncellendi: 20:43 01.09.2025)
Mersin'in Toroslar ilçesinde bir otomobl içinde silahla vurularak öldürülmüş 16 yaşındaki bir genç kızın cansız bedeni bulundu. Otomobildeki 3 zanlı gözatına alındı.
Toroslar ilçesinin Akbelen Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde bulunan Hiranur Nilgün Aygar'ın tabancayla vurulduğu yönünde bir ihbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.
112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde buldukları genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığ'ınca başlatılan soruşturma kapsamında, Aygar'ın ölümüyle ilgili 19 yaşındaki Arda Ş. ile yanındaki 20 yaşındaki N.Ç. ve 28 yaşındaki M.Z. gözaltına alındı. Zanlı Arda Ş. otomobilde elindeki tabancayı gösterdiği sırada kazara ateş aldığını iddia etti.