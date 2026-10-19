https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/lavrov-iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-ile-gorustu-1109680919.html

Lavrov, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Lavrov, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Tahran'a yaptığı çalışma ziyareti kapsamında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştüğü bildirildi. 19.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-19T20:59+0300

2026-10-19T20:59+0300

2026-10-19T20:59+0300

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rusya

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basra körfezi

ortadoğu

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. İkili, Ortadoğu ve Basra Körfezi bölgesindeki durumu görüştü.Görüşmede ayrıca Rusya ve İran arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin konular ele alındı.Görüşme sırasında Lavrov, İran Cumhurbaşkanı'na Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini Rusya'da düzenlenecek Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun 8. Zirvesi'nde görmeyi ve kendisiyle ikili görüşme yapmayı beklediğini iletti.Pezeşkiyan ise İran'da yakın zamanda yaşanan olaylarla ilgili olarak sergiledikleri ilkeli duruştan dolayı Vladimir Putin'e ve Rusya halkına minnettar olduklarını belirterek, kendisinin de Rusya'yı ziyaret etmeyi ve Putin ile bir araya gelmeyi beklediğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/putin-turkmenistanda-pezeskiyan-ile-gorustu-1109403771.html

rusya

i̇ran

basra körfezi

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, i̇ran, mesud pezeşkiyan, görüşme, basra körfezi, ortadoğu