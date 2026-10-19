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Lavrov, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Lavrov, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Tahran'a yaptığı çalışma ziyareti kapsamında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştüğü bildirildi. 19.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-19T20:59+0300
2026-10-19T20:59+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
i̇ran
mesud pezeşkiyan
görüşme
basra körfezi
ortadoğu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. İkili, Ortadoğu ve Basra Körfezi bölgesindeki durumu görüştü.Görüşmede ayrıca Rusya ve İran arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin konular ele alındı.Görüşme sırasında Lavrov, İran Cumhurbaşkanı'na Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini Rusya'da düzenlenecek Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun 8. Zirvesi'nde görmeyi ve kendisiyle ikili görüşme yapmayı beklediğini iletti.Pezeşkiyan ise İran'da yakın zamanda yaşanan olaylarla ilgili olarak sergiledikleri ilkeli duruştan dolayı Vladimir Putin'e ve Rusya halkına minnettar olduklarını belirterek, kendisinin de Rusya'yı ziyaret etmeyi ve Putin ile bir araya gelmeyi beklediğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/putin-turkmenistanda-pezeskiyan-ile-gorustu-1109403771.html
rusya
i̇ran
basra körfezi
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, i̇ran, mesud pezeşkiyan, görüşme, basra körfezi, ortadoğu
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, i̇ran, mesud pezeşkiyan, görüşme, basra körfezi, ortadoğu

Lavrov, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

20:59 19.10.2026
© Мария Захарова/TelegramSergey Lavrov-Mesud Pezeşkiyan
Sergey Lavrov-Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2026
© Мария Захарова/Telegram
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Tahran'a yaptığı çalışma ziyareti kapsamında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştüğü bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. İkili, Ortadoğu ve Basra Körfezi bölgesindeki durumu görüştü.
Görüşmede ayrıca Rusya ve İran arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin konular ele alındı.
Görüşme sırasında Lavrov, İran Cumhurbaşkanı'na Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini Rusya'da düzenlenecek Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun 8. Zirvesi'nde görmeyi ve kendisiyle ikili görüşme yapmayı beklediğini iletti.
Pezeşkiyan ise İran'da yakın zamanda yaşanan olaylarla ilgili olarak sergiledikleri ilkeli duruştan dolayı Vladimir Putin'e ve Rusya halkına minnettar olduklarını belirterek, kendisinin de Rusya'yı ziyaret etmeyi ve Putin ile bir araya gelmeyi beklediğini ifade etti.
Putin-Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
DÜNYA
Putin, Türkmenistan'da Pezeşkiyan ile görüştü
8 Ekim, 21:32
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