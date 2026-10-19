https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/orionid-meteor-yagmuru-zirve-yapiyor-turkiyeden-gorulecek-mi-1109662095.html

Orionid meteor yağmuru zirve yapıyor: Türkiye'den görülecek mi?

Orionid meteor yağmuru zirve yapıyor: Türkiye'den görülecek mi?

Sputnik Türkiye

Halley Kuyruklu Yıldızı'nın geride bıraktığı parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle oluşan Orionid meteor yağmuru, 21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece en... 19.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-19T12:15+0300

2026-10-19T12:15+0300

2026-10-19T12:15+0300

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Orionid gök taşı yağmuru, ekim ayında gökyüzünde gözlemlenebilen gök olayları arasında yer alıyor. Dünya'nın Halley Kuyruklu Yıldızı'nın yörüngesinde bıraktığı parçacıkların arasından geçmesiyle oluşan gök taşı yağmuru, 21-22 Ekim gecesi zirve yapacak.NASA'nın verdiği bilgilere göre, Orionid meteorları Dünya atmosferine saniyede yaklaşık 66 kilometre hızla giriyor. Atmosferde buharlaşan parçacıklar, gökyüzünde kısa süreli ışık izleri oluşturuyor. Uygun koşullarda saatte yaklaşık 10-20 meteor gözlemlenebiliyor.Türkiye'den görülecek mi?Orionid gök taşı yağmuru Türkiye'den de gözlemlenebilecek. Hem Kuzey hem de Güney Yarımküre'den izlenebilen gök olayı için en uygun zaman, gece yarısından sonra başlayıp gün doğumuna kadar süren saatler olarak belirtiliyor.Ancak bu yıl Ay'ın parlaklığı, özellikle daha sönük meteorların görülmesini güçleştirebilir. NASA, gözlem için Ay battıktan sonraki şafak öncesi saatlerin tercih edilmesini önerdi.Orionid gök taşı yağmuru nasıl izlenir?Gök taşı yağmurunu izlemek için teleskop veya dürbün kullanmak gerekmiyor. Şehir ışıklarından uzak, görüş alanı açık bir noktaya gitmek meteorları fark etme olasılığını artırıyor.Gözlerin karanlığa alışması için yaklaşık 20-30 dakika beklemek öneriliyor. Meteorlar, gökyüzünde Orion (Avcı) takımyıldızının bulunduğu bölgeden yayılıyormuş gibi görünse de gökyüzünün farklı noktalarında iz bırakabiliyor.Orionid gök taşı yağmuru nasıl oluşuyor?Orionidler, her yıl Dünya'nın Halley Kuyruklu Yıldızı'nın geride bıraktığı toz ve parçacıkların arasından geçmesiyle meydana geliyor. Bu parçacıklar atmosfere girdiğinde ısınarak buharlaşıyor ve gökyüzünde meteor olarak görülen ışık izlerini oluşturuyor.NASA'ya göre Orionid gök taşı yağmuru 2 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında etkinliğini sürdürüyor. 21-22 Ekim gecesi ise en yüksek etkinliğe ulaşıyor.

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