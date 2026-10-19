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Lavrov, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Lavrov, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Tahran'da İranlı mevkidaşı Arakçi ile yaptığı görüşmede küresel enerji istikrarını bozmaya başlayan tarafın Rusya değil, AB ve... 19.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-19T18:10+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tahran’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. Lavrov, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Rus diplomat, Rusya'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Ruslara karşı gerçekleştirilen terör eylemlerini kolaylaştırmak amacıyla doğrudan kullanılan tesisler haricinde, Ukrayna’nın sivil altyapısına hiçnbir zaman saldırmadığını vurguladı.Lavrov’un öne çıkan diğer açıklamaları:▪️ Rusya, İran ile yaptığı ekonomik anlaşmalardan vazgeçme niyetinde değil.▪️ Rusya, terör eylemlerini kolaylaştırmak için kullanılanlar hariç, Ukrayna'daki sivil hedeflere hiçbir zaman saldırmadı.▪️ İran tarafını Ukrayna etrafındaki gelişmeler konusunda bilgilendirdik.▪️ Rusya'nın enerji piyasasındaki fiyat dalgalanmalarına bir ilgisi yok, aksine istikrarı savunuyor.▪️ Rusya, Mekke Anlaşması'na dair duyuruyu memnuniyetle karşılıyor.▪️ Filistin meselesini 'devre dışı bırakma' girişimleri mevcut, Rusya ve İran ise ilgili kararların kararlılıkla uygulanmasını savunuyor.▪️ Rusya ile İran arasında hidrokarbon sektöründe işbirliği için önemli imkanlar bulunuyor.▪️ Rusya, İran-ABD çatışmasının çözümüne yönelik yollar bulunmasına yardımcı olmaya hazır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/lavrov-tum-ulkeler-renkli-devrim-riski-altinda-1109596771.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, abbas arakçi, abd, ab, tahran, görüşme, basın toplantısı, ukrayna
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, abbas arakçi, abd, ab, tahran, görüşme, basın toplantısı, ukrayna

Lavrov, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

18:10 19.10.2026 (güncellendi: 18:15 19.10.2026)
Lavrov İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü
Lavrov İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2026
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Tahran'da İranlı mevkidaşı Arakçi ile yaptığı görüşmede küresel enerji istikrarını bozmaya başlayan tarafın Rusya değil, AB ve ABD olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tahran’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. Lavrov, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rus diplomat, Rusya'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Ruslara karşı gerçekleştirilen terör eylemlerini kolaylaştırmak amacıyla doğrudan kullanılan tesisler haricinde, Ukrayna’nın sivil altyapısına hiçnbir zaman saldırmadığını vurguladı.
Lavrov’un öne çıkan diğer açıklamaları:

▪️ Rusya, İran ile yaptığı ekonomik anlaşmalardan vazgeçme niyetinde değil.

▪️ Rusya, terör eylemlerini kolaylaştırmak için kullanılanlar hariç, Ukrayna'daki sivil hedeflere hiçbir zaman saldırmadı.
▪️ İran tarafını Ukrayna etrafındaki gelişmeler konusunda bilgilendirdik.
▪️ Rusya'nın enerji piyasasındaki fiyat dalgalanmalarına bir ilgisi yok, aksine istikrarı savunuyor.
▪️ Rusya, Mekke Anlaşması'na dair duyuruyu memnuniyetle karşılıyor.

▪️ Filistin meselesini 'devre dışı bırakma' girişimleri mevcut, Rusya ve İran ise ilgili kararların kararlılıkla uygulanmasını savunuyor.

▪️ Rusya ile İran arasında hidrokarbon sektöründe işbirliği için önemli imkanlar bulunuyor.

▪️ Rusya, İran-ABD çatışmasının çözümüne yönelik yollar bulunmasına yardımcı olmaya hazır.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и главы МИД Бангладеш Х. Рахмана - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
DÜNYA
Lavrov: Tüm ülkeler renkli devrim riski altında
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