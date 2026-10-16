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Lavrov: Tüm ülkeler renkli devrim riski altında
Lavrov: Tüm ülkeler renkli devrim riski altında
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Orta Asya ve Afganistan konulu güvenlik konferansında yaptığı konuşmada, renkli devrim riskleri, Afganistan’daki mevcut durum... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T10:32+0300
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Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) tarafından düzenlenen ‘Orta Asya ve Afganistan’da Güvenlik’ konulu konferansın genel kurul oturumunda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bölgesel ve küresel güvenliğe dair kapsamlı açıklamalarda bulundu.Batı’nın jeopolitik yayılmacılığına ve desteklediği hükümet karşıtı hareketlere dikkat çeken Lavrov, şu uyarıda bulundu:‘NATO'nun Afganistan mirasını temizlemek zaman alacak’ABD ve NATO güçlerinin Afganistan'daki 20 yıllık varlığını "başarısız bir işgal" olarak niteleyen Lavrov, bu sürecin yarattığı olumsuz sonuçların giderilmesinin uzun zaman alacağını belirtti. Gerçekçi bir yaklaşım benimsediklerini ifade eden Bakan, geride bırakılan ağır mirasın aşılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.DAEŞ tehdidi ve radikal gruplarBölgedeki terör tehdidine de değinen Lavrov, terör örgütü DAEŞ’in Kabil hükümetinin istikrar sağlama çabalarını baltalamaya çalıştığını söyledi. Radikal unsurların Afganistan’ı bir sıçrama tahtası olarak kullanmak istediğini belirten Lavrov, bu grupların terör faaliyetlerini Orta Asya ve Rusya Federasyonu’na taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.‘Taliban hükümeti dikkate alınması gereken bir gerçeklik’Afganistan’daki yönetim yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lavrov, Taliban hükümetinin kaçınılmaz bir siyasi gerçeklik olduğunu ifade etti:Lavrov, Rusya'nın bağımsız, birleşmiş, barışçıl, savaştan ve uyuşturucudan arındırılmış bir Afganistan vizyonunu tamamen paylaştığını vurguladı.‘NATO iradesini Asya'ya dikte etmek istiyor’NATO’nun Avrasya genelinde sorumluluk alanı iddia etme çabalarını eleştiren Rus Bakan; ittifakın Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi’ndeki gelişmeleri gerekçe göstererek nüfuz alanını genişletmeye çalıştığını belirtti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-1109592551.html
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rusya, sergey lavrov, renkli devrim, afganistan, orta asya, nato, taliban, daeş
rusya, sergey lavrov, renkli devrim, afganistan, orta asya, nato, taliban, daeş

Lavrov: Tüm ülkeler renkli devrim riski altında

10:32 16.10.2026 (güncellendi: 11:02 16.10.2026)
© Sputnik / Kristina Solovyova / Multimedya arşivine gidinВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и главы МИД Бангладеш Х. Рахмана
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и главы МИД Бангладеш Х. Рахмана - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
© Sputnik / Kristina Solovyova
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Orta Asya ve Afganistan konulu güvenlik konferansında yaptığı konuşmada, renkli devrim riskleri, Afganistan’daki mevcut durum, DAEŞ tehdidi ve NATO’nun Asya politikasını değerlendirdi.
Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) tarafından düzenlenen ‘Orta Asya ve Afganistan’da Güvenlik’ konulu konferansın genel kurul oturumunda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bölgesel ve küresel güvenliğe dair kapsamlı açıklamalarda bulundu.
Batı’nın jeopolitik yayılmacılığına ve desteklediği hükümet karşıtı hareketlere dikkat çeken Lavrov, şu uyarıda bulundu:
"Batı'nın jeopolitik yayılmacılığının ve orkestre ettiği renkli devrimlerin hedefi, Orta Asya’daki ortaklarımız da dâhil olmak üzere dünyadaki her ülke olabilir."

‘NATO'nun Afganistan mirasını temizlemek zaman alacak’

ABD ve NATO güçlerinin Afganistan'daki 20 yıllık varlığını "başarısız bir işgal" olarak niteleyen Lavrov, bu sürecin yarattığı olumsuz sonuçların giderilmesinin uzun zaman alacağını belirtti. Gerçekçi bir yaklaşım benimsediklerini ifade eden Bakan, geride bırakılan ağır mirasın aşılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

DAEŞ tehdidi ve radikal gruplar

Bölgedeki terör tehdidine de değinen Lavrov, terör örgütü DAEŞ’in Kabil hükümetinin istikrar sağlama çabalarını baltalamaya çalıştığını söyledi. Radikal unsurların Afganistan’ı bir sıçrama tahtası olarak kullanmak istediğini belirten Lavrov, bu grupların terör faaliyetlerini Orta Asya ve Rusya Federasyonu’na taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.

‘Taliban hükümeti dikkate alınması gereken bir gerçeklik’

Afganistan’daki yönetim yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lavrov, Taliban hükümetinin kaçınılmaz bir siyasi gerçeklik olduğunu ifade etti:
"Taliban hareketi hükümetinin dikkate alınması gereken bir gerçeklik olduğu anlayışından hareket ediyoruz. Dünya üzerinde giderek daha fazla ülke bu durumu kavramakta. Siyasi düzlemde çabalarımızı, Kabil yönetiminin bölgesel güvenlik çıkarlarına hizmet eden adımlarına dış destek sağlamaya yoğunlaştırıyoruz."
Lavrov, Rusya'nın bağımsız, birleşmiş, barışçıl, savaştan ve uyuşturucudan arındırılmış bir Afganistan vizyonunu tamamen paylaştığını vurguladı.

‘NATO iradesini Asya'ya dikte etmek istiyor’

NATO’nun Avrasya genelinde sorumluluk alanı iddia etme çabalarını eleştiren Rus Bakan; ittifakın Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi’ndeki gelişmeleri gerekçe göstererek nüfuz alanını genişletmeye çalıştığını belirtti:
"Bu durum, NATO’nun kendi sorumluluk sahasının ötesine geçerek iradesini dikte etme niyetini gösteren ciddi bir zihniyet dönüşümüdür. Buna karşılık yapıcı bir yanıt verilmesi gerekmektedir. Yapıcı yanıt ise ancak bölge ülkelerinin kendileri tarafından verilebilir."
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