https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/maltepe-belediyesi-coken-7-katli-binanin-ustteki-2-katinin-tamamen-kacak-oldugu-anlasildi-1109379494.html
Maltepe Belediyesi: Çöken 7 katlı binanın üstteki 2 katının tamamen kaçak olduğu anlaşıldı
Maltepe Belediyesi: Çöken 7 katlı binanın üstteki 2 katının tamamen kaçak olduğu anlaşıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Maltepe'de sabah saatlerinde alt 3 katı çöken 7 katlı binanın enkazı altında can pazarı yaşanıyor. 1987 yapımı binanın üst iki katının kaçak olduğu... 08.10.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta, 8 Ekim 2026 Perşembe günü saat 05.40 sıralarında esrarengiz ve büyük bir felaket yaşandı. 12 daireden oluşan ve toplam 33 kişinin ikamet ettiği 7 katlı apartmanın alt 3 katı henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Binanın üst kısımları havada asılı kalarak büyük bir çökme tehlikesi yaratırken, uykuda yakalanan vatandaşlar için saniyelerle yarışılan dev bir arama kurtarma çalışması başlatıldı.Faciada ilk müdahaleyi yapan AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri, ayakta kalan katlardaki vatandaşları hızla ve güvenli bir şekilde tahliye ederek göçük altından 6 yaralıyı sağ olarak çıkarmayı başardı. Ancak asıl karanlık tablo, moloz yığınlarının altında yatıyordu.Enkaz altında can pazarı: 6 kişi aranıyorOlay yerine gelerek kriz masasını yöneten İstanbul Valisi Davut Gül, yıkımın boyutlarına dair çarpıcı bilgiler paylaştı. Vali Gül, şu an itibarıyla enkaz altında 6 kişinin bulunduğunu ve arama kurtarma ekiplerinin ileri teknoloji dinleme cihazlarıyla bu kişilerden 4'üyle iletişim kurmayı başardığını duyurdu. Kalan 3 kişiye sağ salim ulaşmak için ise bölgede adeta nefesler tutuldu.Yapılan ilk incelemelerde, 1987 yılında inşa edilen söz konusu binanın çöken alt 3 katında ticari alanların da bulunduğu saptandı. Özellikle binanın zemin katında bir tekstil atölyesinin faaliyet gösterdiği ve çöken alanda dükkânlarla birlikte toplam 4 dairenin yer aldığı belirtildi. Facia öncesine ait ortaya çıkan eski görüntüler, binanın altındaki ticari hareketliliği de gözler önüne serdi.Belediye açıkladı: Üst 2 kat kaçakArama çalışmaları aralıksız sürerken facianın ardındaki asıl ihmal zinciri, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in yaptığı açıklamayla gün yüzüne çıktı. Başkan Köymen, adeta iskambil kağıdı gibi yıkılan 7 katlı binanın üstteki 2 katının tamamen kaçak olduğunu bildirdi.Bu kritik itiraf, gözleri anında binanın ruhsat durumu ve yapı güvenliği zafiyetlerine çevirdi. Altında titreşim yayan bir tekstil atölyesi bulunan ve üzerine izinsiz kaçak katlar çıkılarak yükü artırılan 39 yıllık yapının taşıyıcı kolonlarının kesilip kesilmediği büyük bir merak konusu. Facianın kesin nedeni, savcılık talimatıyla yürütülecek kapsamlı teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacak.
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Maltepe Belediyesi: Çöken 7 katlı binanın üstteki 2 katının tamamen kaçak olduğu anlaşıldı
09:16 08.10.2026 (güncellendi: 10:51 08.10.2026)
İstanbul Maltepe'de sabah saatlerinde alt 3 katı çöken 7 katlı binanın enkazı altında can pazarı yaşanıyor. 1987 yapımı binanın üst iki katının kaçak olduğu ortaya çıkarken, göçük altındaki 7 kişiden 4'ü ile iletişim kuruldu. Olay yerine sevk edilen ekipler, faciadan şu ana kadar 5 yaralıyı sağ olarak kurtardı.
İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta, 8 Ekim 2026 Perşembe günü saat 05.40 sıralarında esrarengiz ve büyük bir felaket yaşandı. 12 daireden oluşan ve toplam 33 kişinin ikamet ettiği 7 katlı apartmanın alt 3 katı henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Binanın üst kısımları havada asılı kalarak büyük bir çökme tehlikesi yaratırken, uykuda yakalanan vatandaşlar için saniyelerle yarışılan dev bir arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Faciada ilk müdahaleyi yapan AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri, ayakta kalan katlardaki vatandaşları hızla ve güvenli bir şekilde tahliye ederek göçük altından 6 yaralıyı sağ olarak çıkarmayı başardı. Ancak asıl karanlık tablo, moloz yığınlarının altında yatıyordu.
Enkaz altında can pazarı: 6 kişi aranıyor
Olay yerine gelerek kriz masasını yöneten İstanbul Valisi Davut Gül, yıkımın boyutlarına dair çarpıcı bilgiler paylaştı. Vali Gül, şu an itibarıyla enkaz altında 6 kişinin bulunduğunu ve arama kurtarma ekiplerinin ileri teknoloji dinleme cihazlarıyla bu kişilerden 4'üyle iletişim kurmayı başardığını duyurdu. Kalan 3 kişiye sağ salim ulaşmak için ise bölgede adeta nefesler tutuldu.
Yapılan ilk incelemelerde, 1987 yılında inşa edilen söz konusu binanın çöken alt 3 katında ticari alanların da bulunduğu saptandı. Özellikle binanın zemin katında bir tekstil atölyesinin faaliyet gösterdiği ve çöken alanda dükkânlarla birlikte toplam 4 dairenin yer aldığı belirtildi. Facia öncesine ait ortaya çıkan eski görüntüler, binanın altındaki ticari hareketliliği de gözler önüne serdi.
Belediye açıkladı: Üst 2 kat kaçak
Arama çalışmaları aralıksız sürerken facianın ardındaki asıl ihmal zinciri, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in yaptığı açıklamayla gün yüzüne çıktı. Başkan Köymen, adeta iskambil kağıdı gibi yıkılan 7 katlı binanın üstteki 2 katının tamamen kaçak olduğunu bildirdi.
Bu kritik itiraf, gözleri anında binanın ruhsat durumu ve yapı güvenliği zafiyetlerine çevirdi. Altında titreşim yayan bir tekstil atölyesi bulunan ve üzerine izinsiz kaçak katlar çıkılarak yükü artırılan 39 yıllık yapının taşıyıcı kolonlarının kesilip kesilmediği büyük bir merak konusu. Facianın kesin nedeni, savcılık talimatıyla yürütülecek kapsamlı teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacak.