https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/iran-genelkurmay-baskani-abd-baskani-artik-yaslandi-yerinden-kalkacak-durumda-degil-1109652901.html
İran Genelkurmay Başkanı: ABD Başkanı artık yaşlandı, yerinden kalkacak durumda değil
İran Genelkurmay Başkanı: ABD Başkanı artık yaşlandı, yerinden kalkacak durumda değil
Sputnik Türkiye
İran Genelkurmay Başkanı Abdullahi, ABD Başkanı Donald Trump'ın artık yaşlandığını, yerinden kalkacak durumda olmadığını söyledi. 18.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-18T23:58+0300
2026-10-18T23:58+0300
2026-10-18T23:59+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
donald trump
i̇ran
i̇srail
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İran basınına yansıyan haberlere göre İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı."ABD Başkanı artık yaşlandı, yerinden kalkacak durumda değil" diyen Abdullahi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik olası yeni saldırılarının daha ağır sonuçlara yol açacağını söyledi.Abdullahi, ABD ve İsrail'in daha önce birçok kez İran'ı sınadığını ve denenmişi denemenin hata olacağını belirterek, "Ahmakça kararlarınız için dakikaları sayıyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/macron-sokaklari-yakip-yikanlar-hesap-verecek-1109651818.html
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donald trump, i̇ran, i̇srail
donald trump, i̇ran, i̇srail
İran Genelkurmay Başkanı: ABD Başkanı artık yaşlandı, yerinden kalkacak durumda değil
23:58 18.10.2026 (güncellendi: 23:59 18.10.2026)
İran Genelkurmay Başkanı Abdullahi, ABD Başkanı Donald Trump'ın artık yaşlandığını, yerinden kalkacak durumda olmadığını söyledi.
İran basınına yansıyan haberlere göre İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı.
"ABD Başkanı artık yaşlandı, yerinden kalkacak durumda değil" diyen Abdullahi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik olası yeni saldırılarının daha ağır sonuçlara yol açacağını söyledi.
Abdullahi, ABD ve İsrail'in daha önce birçok kez İran'ı sınadığını ve denenmişi denemenin hata olacağını belirterek, "Ahmakça kararlarınız için dakikaları sayıyoruz" dedi.