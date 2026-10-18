https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/iran-genelkurmay-baskani-abd-baskani-artik-yaslandi-yerinden-kalkacak-durumda-degil-1109652901.html

İran Genelkurmay Başkanı: ABD Başkanı artık yaşlandı, yerinden kalkacak durumda değil

İran Genelkurmay Başkanı: ABD Başkanı artık yaşlandı, yerinden kalkacak durumda değil

Sputnik Türkiye

İran Genelkurmay Başkanı Abdullahi, ABD Başkanı Donald Trump'ın artık yaşlandığını, yerinden kalkacak durumda olmadığını söyledi. 18.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-18T23:58+0300

2026-10-18T23:58+0300

2026-10-18T23:59+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

donald trump

i̇ran

i̇srail

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/06/1109324855_0:157:2609:1625_1920x0_80_0_0_9b2f6ee1617aca9d11613f04fc486960.jpg

İran basınına yansıyan haberlere göre İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı."ABD Başkanı artık yaşlandı, yerinden kalkacak durumda değil" diyen Abdullahi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik olası yeni saldırılarının daha ağır sonuçlara yol açacağını söyledi.Abdullahi, ABD ve İsrail'in daha önce birçok kez İran'ı sınadığını ve denenmişi denemenin hata olacağını belirterek, "Ahmakça kararlarınız için dakikaları sayıyoruz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/macron-sokaklari-yakip-yikanlar-hesap-verecek-1109651818.html

i̇ran

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, i̇ran, i̇srail