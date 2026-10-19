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İtalya'da hayat pahalılığı protestoları büyüdü: 160 gözaltı

İtalya'da hayat pahalılığı protestoları büyüdü: 160 gözaltı

Sputnik Türkiye

İtalya'nın Milano kentinde hayat pahalılığı ve hükümet karşıtı protestolar ikinci gününde şiddet olaylarına dönüştü. Mağazalar yağmalandı, polisle göstericiler... 19.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-19T10:29+0300

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İtalya'nın Milano kentinde hayat pahalılığına ve hükümet politikalarına karşı düzenlenen protestolar, ikinci gününde şiddetli çatışmalara sahne oldu. Kent merkezinde göstericiler ile güvenlik güçleri karşı karşıya gelirken çok sayıda mağaza ve iş yeri zarar gördü. İtalyan ANSA ajansına göre 160 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların yaklaşık yüzde 80'inin 18 yaşından küçük olduğu bildirildi.İtalya'nın finans, sanayi ve moda merkezi olarak bilinen Milano'da protestoların ikinci gününde olaylar, kentin en işlek noktalarından Duomo Meydanı ve çevresinde yoğunlaştı. Yüzleri maskeli gruplar mağazaların vitrinlerini kırarken, bazı iş yerlerinde yağmalama olayları yaşandı.Güvenlik güçleri ise göstericilere tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti. Kent merkezindeki çatışmalar sırasında turistler ve bölgedeki vatandaşlar güvenli alanlara sığınmaya çalıştı.Milano'da mağazalar yağmalandı, sokaklara barikat kurulduDuomo Meydanı çevresinde öğleden sonra 10 ila 20 kişilik gruplar halinde toplanan gençler, güvenlik önlemlerinin artırılmasının ardından çevredeki sokaklara dağıldı.Özellikle Via Torino Caddesi'nde siyah kıyafetli ve yüzleri kapalı göstericiler, ünlü markalara ait mağazalar ile süpermarketlerin vitrinlerine zarar verdi. Bazı eylemcilerin iş yerlerinden ürünleri alarak uzaklaştığı görüldü.Şiddet olayları yalnızca Duomo Meydanı çevresiyle sınırlı kalmadı. Cairoli ve Moscova semtlerinde de çok sayıda mağaza ve dükkânda maddi hasar meydana geldi.Göstericiler polis araçlarına taş ve yangın tüpü attıMilano'daki protestolar sırasında bazı göstericiler, restoranların masa ve sandalyeleriyle çöp konteynerlerini sokaklara taşıyarak barikatlar oluşturdu.Polis araçlarına taş, ses bombası, fişek ve yangın tüpü fırlatıldığı bildirildi. Güvenlik güçleri, grupları dağıtmak amacıyla tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.Kent merkezinde yaşanan olaylar günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Alışveriş bölgelerindeki bazı işletmeler güvenlik gerekçesiyle faaliyetlerini durdururken, turistlerin çatışmaların yaşandığı sokaklardan uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.İtalya'da 160 gözaltı: Yüzde 80'i çocukİtalyan haber ajansı ANSA'nın Milano Emniyet Müdürlüğü kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, protestoların ikinci gününde toplam 160 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınanların yaklaşık yüzde 80'inin reşit olmayan gençlerden oluştuğu belirtildi. Bu oran, yaklaşık 128 kişinin 18 yaşından küçük olduğu anlamına geliyor.Olaylara karışan kişilerin yaş dağılımı, protestoların gençler arasındaki boyutunu gündeme taşırken, gözaltına alınanlar hakkında yürütülen işlemlerin ayrıntılarına ilişkin henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.Meloni hükümeti harekete geçiyorMilano'da iki gündür devam eden şiddet olaylarının ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin güvenlik birimlerini toplantıya çağırdığı bildirildi.İtalyan basınında yer alan haberlere göre Meloni, kentte yaşanan olayları ve alınabilecek güvenlik önlemlerini değerlendirmek üzere kamu güvenliğinden sorumlu yetkililerle bir araya gelmeyi planlıyor.Toplantıda, protestolar sırasında meydana gelen yağmalama olayları, kamu düzeninin korunması ve güvenlik güçlerinin müdahale yöntemlerinin ele alınması bekleniyor.İtalya'da hayat pahalılığı protestoları neden başladı?Milano'daki gösteriler, hayat pahalılığı ve hükümet karşıtı tepkiler çerçevesinde düzenlenirken, protestoların ikinci gününde yaşanan şiddet olayları ülke gündeminde öne çıktı.Gösterilerde çok sayıda gencin yer alması ve gözaltına alınanların büyük bölümünün reşit olmaması dikkat çekti.Milano'da güvenlik önlemleri artırılırken, gösterilerin ilerleyen günlerde devam edip etmeyeceği ve Meloni hükümetinin nasıl bir tutum benimseyeceği belirsizliğini koruyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/arnavutlukta-ogrenci-isyani-buyuyor-trumpin-damadina-toprak-sarilacagi-haberinin-ardindan-1109657822.html

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