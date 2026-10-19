https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/istanbuldan-sonra-ispanyanin-dogusunda-siddetli-yagislar-4-kisi-hayatini-kaybetti-1109680030.html

İstanbul’dan sonra İspanya'nın doğusunda şiddetli yağışlar: 4 kişi hayatını kaybetti

İstanbul’dan sonra İspanya'nın doğusunda şiddetli yağışlar: 4 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İspanya'nın doğusundaki Valensiya, Katalonya ve Balear Adaları'nı etkisi altına alan şiddetli yağış ve sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti. Ev ve işyerlerini su bastı.

2026-10-19T19:39+0300

2026-10-19T19:39+0300

2026-10-19T19:39+0300

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İspanya'nın doğusunda iki gündür etkili olan şiddetli yağışlar, özellikle Valensiya ve Katalonya bölgelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Sel sularına kapılan iki kadın Katalonya'da, iki kişi ise Valensiya'da yaşamını yitirdi. Böylece can kaybı 4'e yükseldi.Jandarmanın verdiği bilgilere göre, yağışlardan ağır etkilenen Valensiya'ya bağlı Oliva ilçesinde zemin kattaki evinde mahsur kalan 79 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. Aynı evde bulunan kadının yeğeni ise kurtarıldı. İlçedeki selden etkilenen bir kamp alanında kalan 64 yaşındaki bir erkeğin de kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği bildirildi.650 kilogramdan fazla yağış düştüValensiya özerk bölgesi Hükümet Temsilcisi Pilar Bernabe, kıyı boyunca uzanan La Safor bölgesinin tamamen sular altında kaldığını açıkladı. Bazı noktalara metrekare başına 650 kilogramdan fazla yağış düştüğünü belirten Bernabe, yağışların devam etmesinin beklendiğini ve çok sayıda belediyenin sular altında kaldığını söyledi.Kurtarma çalışmalarında helikopterlerin hazır bekletildiğini, jandarma ekiplerinin teknelerle mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştığını aktaran Bernabe, iki kamp alanında kalan yaklaşık 2 bin kişinin tahliye edilerek sığınma noktalarına götürüldüğünü bildirdi.Mahsur kalanlar çatılarda yardım bekledi

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