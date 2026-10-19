https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/istanbuldan-sonra-ispanyanin-dogusunda-siddetli-yagislar-4-kisi-hayatini-kaybetti-1109680030.html
İstanbul’dan sonra İspanya'nın doğusunda şiddetli yağışlar: 4 kişi hayatını kaybetti
İstanbul’dan sonra İspanya'nın doğusunda şiddetli yağışlar: 4 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İspanya'nın doğusundaki Valensiya, Katalonya ve Balear Adaları'nı etkisi altına alan şiddetli yağış ve sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti. Ev ve işyerlerini su bastı.
2026-10-19T19:39+0300
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İspanya'nın doğusunda iki gündür etkili olan şiddetli yağışlar, özellikle Valensiya ve Katalonya bölgelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Sel sularına kapılan iki kadın Katalonya'da, iki kişi ise Valensiya'da yaşamını yitirdi. Böylece can kaybı 4'e yükseldi.Jandarmanın verdiği bilgilere göre, yağışlardan ağır etkilenen Valensiya'ya bağlı Oliva ilçesinde zemin kattaki evinde mahsur kalan 79 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. Aynı evde bulunan kadının yeğeni ise kurtarıldı. İlçedeki selden etkilenen bir kamp alanında kalan 64 yaşındaki bir erkeğin de kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği bildirildi.650 kilogramdan fazla yağış düştüValensiya özerk bölgesi Hükümet Temsilcisi Pilar Bernabe, kıyı boyunca uzanan La Safor bölgesinin tamamen sular altında kaldığını açıkladı. Bazı noktalara metrekare başına 650 kilogramdan fazla yağış düştüğünü belirten Bernabe, yağışların devam etmesinin beklendiğini ve çok sayıda belediyenin sular altında kaldığını söyledi.Kurtarma çalışmalarında helikopterlerin hazır bekletildiğini, jandarma ekiplerinin teknelerle mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştığını aktaran Bernabe, iki kamp alanında kalan yaklaşık 2 bin kişinin tahliye edilerek sığınma noktalarına götürüldüğünü bildirdi.Mahsur kalanlar çatılarda yardım bekledi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/istanbuldaki-sel-felaketinde-can-kaybi-6ya-yukseldi-1109654888.html
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valensiya, katalonya, i̇spanya, sel
İstanbul’dan sonra İspanya'nın doğusunda şiddetli yağışlar: 4 kişi hayatını kaybetti
İspanya'nın doğusundaki Valensiya, Katalonya ve Balear Adaları'nı etkisi altına alan şiddetli yağış ve sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti. Ev ve işyerlerini su basarken, mahsur kalan 2 binden fazla kişi kurtarıldı, yaklaşık 2 bin kişi ise kamp alanlarından tahliye edildi.
İspanya'nın doğusunda iki gündür etkili olan şiddetli yağışlar, özellikle Valensiya ve Katalonya bölgelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Sel sularına kapılan iki kadın Katalonya'da, iki kişi ise Valensiya'da yaşamını yitirdi. Böylece can kaybı 4'e yükseldi.
Jandarmanın verdiği bilgilere göre, yağışlardan ağır etkilenen Valensiya'ya bağlı Oliva ilçesinde zemin kattaki evinde mahsur kalan 79 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. Aynı evde bulunan kadının yeğeni ise kurtarıldı. İlçedeki selden etkilenen bir kamp alanında kalan 64 yaşındaki bir erkeğin de kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği bildirildi.
650 kilogramdan fazla yağış düştü
Valensiya özerk bölgesi Hükümet Temsilcisi Pilar Bernabe, kıyı boyunca uzanan La Safor bölgesinin tamamen sular altında kaldığını açıkladı. Bazı noktalara metrekare başına 650 kilogramdan fazla yağış düştüğünü belirten Bernabe, yağışların devam etmesinin beklendiğini ve çok sayıda belediyenin sular altında kaldığını söyledi.
Kurtarma çalışmalarında helikopterlerin hazır bekletildiğini, jandarma ekiplerinin teknelerle mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştığını aktaran Bernabe, iki kamp alanında kalan yaklaşık 2 bin kişinin tahliye edilerek sığınma noktalarına götürüldüğünü bildirdi.
Mahsur kalanlar çatılarda yardım bekledi
Yetkililer, evlerinde mahsur kalan 2 binden fazla kişinin kurtarıldığını açıkladı. Bazı küçük belediyelerde ise evlerini su basan kişilerin çatılara çıkarak yardım beklediği bildirildi.
Valensiya ve Balear Adaları'nda çok sayıda ev ve iş yeri su altında kalırken, okullarda eğitime ara verildi. Şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda araç da yollarda mahsur kaldı.
Yerel yönetimler halka zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu. Bernabe, vatandaşlardan evlerinden ayrılmamalarını ve yüksek kesimlerde kalmalarını isteyerek bölgede hareket etmenin son derece güç olduğunu vurguladı.
Meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın bu akşamdan itibaren bölgeyi terk etmesinin beklendiğini duyurdu.