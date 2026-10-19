https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/istanbulda-suruculere-uyari-d-100de-gece-ulasim-kisitlamasi-1109678102.html
İstanbul'da sürücülere uyarı: D-100'de gece ulaşım kısıtlaması
İstanbul'da sürücülere uyarı: D-100'de gece ulaşım kısıtlaması
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde D-100 kara yolunun Işık Sitesi Durağı mevkisi, yaya üst geçidinin sökülmesi çalışmaları nedeniyle bu gece saat 22.00'den... 19.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-19T18:17+0300
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i̇stanbul valiliği
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezinden (UYM) yapılan açıklamada Büyükçekmece'deki D-100 kara yolu Işık Sitesi Durağı Yaya Üst Geçidi inşaatı kapsamında mevcut üst geçidin söküleceği bildirildi.Çalışmalar nedeniyle kara yolunun Ankara ve Edirne yönlerinin bugün saat 22.00'den yarın 06.00'ya kadar trafiğe kapatılacağı, ulaşımın İstanbul ve Silivri caddeleri üzerinden kontrollü olarak sağlanacağı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/valilik-duyurdu-istanbul-yonu-trafige-kapatilacak-1108241866.html
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ankara, edirne, i̇stanbul, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, trafik, trafik kontrolü
ankara, edirne, i̇stanbul, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, trafik, trafik kontrolü
İstanbul'da sürücülere uyarı: D-100'de gece ulaşım kısıtlaması
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde D-100 kara yolunun Işık Sitesi Durağı mevkisi, yaya üst geçidinin sökülmesi çalışmaları nedeniyle bu gece saat 22.00'den yarın 06.00'ya kadar Ankara ve Edirne yönlerinde trafiğe kapatılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezinden (UYM) yapılan açıklamada Büyükçekmece'deki D-100 kara yolu Işık Sitesi Durağı Yaya Üst Geçidi inşaatı kapsamında mevcut üst geçidin söküleceği bildirildi.
Çalışmalar nedeniyle kara yolunun Ankara ve Edirne yönlerinin bugün saat 22.00'den yarın 06.00'ya kadar trafiğe kapatılacağı, ulaşımın İstanbul ve Silivri caddeleri üzerinden kontrollü olarak sağlanacağı kaydedildi.