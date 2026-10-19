https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/istanbulda-suruculere-uyari-d-100de-gece-ulasim-kisitlamasi-1109678102.html

İstanbul'da sürücülere uyarı: D-100'de gece ulaşım kısıtlaması

İstanbul'da sürücülere uyarı: D-100'de gece ulaşım kısıtlaması

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde D-100 kara yolunun Işık Sitesi Durağı mevkisi, yaya üst geçidinin sökülmesi çalışmaları nedeniyle bu gece saat 22.00'den... 19.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-19T18:17+0300

2026-10-19T18:17+0300

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezinden (UYM) yapılan açıklamada Büyükçekmece'deki D-100 kara yolu Işık Sitesi Durağı Yaya Üst Geçidi inşaatı kapsamında mevcut üst geçidin söküleceği bildirildi.Çalışmalar nedeniyle kara yolunun Ankara ve Edirne yönlerinin bugün saat 22.00'den yarın 06.00'ya kadar trafiğe kapatılacağı, ulaşımın İstanbul ve Silivri caddeleri üzerinden kontrollü olarak sağlanacağı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/valilik-duyurdu-istanbul-yonu-trafige-kapatilacak-1108241866.html

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ankara, edirne, i̇stanbul, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, trafik, trafik kontrolü