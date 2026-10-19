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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/istanbulda-konserde-2-kisi-hayatini-kaybetmisti-olum-nedenlerini-vali-acikladi-1109663229.html
İstanbul'da konserde 2 kişi hayatını kaybetmişti: Ölüm nedenlerini Vali açıkladı
İstanbul'da konserde 2 kişi hayatını kaybetmişti: Ölüm nedenlerini Vali açıkladı
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İstanbul'da düzenlenen konserde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve kurtarılamayan iki kişinin ölüm nedenini İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı. 19.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-19T12:47+0300
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i̇stanbul
konser
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İstanbul Kongre Merkezi'nde "Unreal x Jeton" konserinde fenalaşan ve hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki Furkan Aksu ile 24 yaşındaki Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Ölümlerle ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Konsere giden 3 vatandaşımız farklı uyuşturucular kullanmışlar. Bunlar adli tıp raporunda tespit edildi. Uyuşturucudan kaynaklı bir ölüm hadisesi. Ölüm ve yaralı olduğu için adli süreç sürüyor" dedi. Konsere 5 bin kişi katılmıştıİstanbul'da düzenlenen konserde 3 kişi fenalaşmış, Furkan Aksu, Mahmud Sami Ramazanoğlu ve Tuğrul M. ambulanslarla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu kurtarılamadı. Hayati tehlikesi devam eden Tuğrul M.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Polisin ilk incelemelerinde, saat 21.00 ile 04.00 arasında gerçekleştirilen konsere yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı belirlendi. Etkinliğe yalnızca 18 yaşından büyük kişilerin kabul edildiği, konser alanında alkol sunumu yapıldığı ve organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında konser alanı boşaltılırken olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışma başlatıldı.Vali Gül açıkladıİstanbul Valisi Davut Gül, konserdeki ölümlerin uyuşturucudan kaynaklı olduğunu açıkladı. Vali Gül, "Konsere giden 3 vatandaşımız farklı uyuşturucular kullanmışlar. Bunlar adli tıp raporunda tespit edildi. Uyuşturucudan kaynaklı bir ölüm hadisesi. Ölüm ve yaralı olduğu için adli süreç sürüyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/istanbul-sislideki-konserde-fenalastilar-uc-kisiden-biri-yasamini-yitirdi-1109645398.html
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i̇stanbul, konser, davut gül, uyuşturucu
i̇stanbul, konser, davut gül, uyuşturucu

İstanbul'da konserde 2 kişi hayatını kaybetmişti: Ölüm nedenlerini Vali açıkladı

12:47 19.10.2026
© AA / Ağıt Erdi Ulukayaİstanbul Valisi Davut Gül
İstanbul Valisi Davut Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2026
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
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İstanbul'da düzenlenen konserde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve kurtarılamayan iki kişinin ölüm nedenini İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı.
İstanbul Kongre Merkezi'nde "Unreal x Jeton" konserinde fenalaşan ve hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki Furkan Aksu ile 24 yaşındaki Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Ölümlerle ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Konsere giden 3 vatandaşımız farklı uyuşturucular kullanmışlar. Bunlar adli tıp raporunda tespit edildi. Uyuşturucudan kaynaklı bir ölüm hadisesi. Ölüm ve yaralı olduğu için adli süreç sürüyor" dedi.

Konsere 5 bin kişi katılmıştı

İstanbul'da düzenlenen konserde 3 kişi fenalaşmış, Furkan Aksu, Mahmud Sami Ramazanoğlu ve Tuğrul M. ambulanslarla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu kurtarılamadı. Hayati tehlikesi devam eden Tuğrul M.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Polisin ilk incelemelerinde, saat 21.00 ile 04.00 arasında gerçekleştirilen konsere yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı belirlendi. Etkinliğe yalnızca 18 yaşından büyük kişilerin kabul edildiği, konser alanında alkol sunumu yapıldığı ve organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında konser alanı boşaltılırken olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

Vali Gül açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül, konserdeki ölümlerin uyuşturucudan kaynaklı olduğunu açıkladı. Vali Gül, "Konsere giden 3 vatandaşımız farklı uyuşturucular kullanmışlar. Bunlar adli tıp raporunda tespit edildi. Uyuşturucudan kaynaklı bir ölüm hadisesi. Ölüm ve yaralı olduğu için adli süreç sürüyor" dedi.
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