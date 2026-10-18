https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/istanbul-sislideki-konserde-fenalastilar-uc-kisiden-biri-yasamini-yitirdi-1109645398.html

İstanbul Şişli'deki konserde fenalaştılar: Üç kişiden biri yaşamını yitirdi

İstanbul Şişli'deki konserde fenalaştılar: Üç kişiden biri yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye

Şişli'de düzenlenen bir konserde fenalaşan üç kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınanlardan biri yaşamını yitirirken, diğer iki kişinin hayati... 18.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-18T13:23+0300

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İstanbul Kongre Merkezi’nde dün gerçekleştirilen ‘Unreal x Jeton’ konserine katılan 3 kişi saat 03.15 sıralarında fenalaştı.Hastaneye kaldırıldılarÇevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen F.A. (29) hayatını kaybederken, T.M. (33) ve M.S.R.’nin (24) hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.Polis ve sağlık ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarında, 3 kişinin alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.F.A.’nın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.Konsere incelemePolisin ilk incelemesinde, saat 21.00 ile 04.00 arasında düzenlenen konsere yalnızca 18 yaş üzerindekilerin kabul edildiği, içeride alkol sunumu yapıldığı ve konsere yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı belirlendi.Organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, konser alanı boşaltıldı.

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