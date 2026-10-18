https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/istanbul-sislideki-konserde-fenalastilar-uc-kisiden-biri-yasamini-yitirdi-1109645398.html
İstanbul Şişli'deki konserde fenalaştılar: Üç kişiden biri yaşamını yitirdi
İstanbul Şişli'deki konserde fenalaştılar: Üç kişiden biri yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Şişli'de düzenlenen bir konserde fenalaşan üç kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınanlardan biri yaşamını yitirirken, diğer iki kişinin hayati... 18.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-18T13:23+0300
2026-10-18T13:23+0300
2026-10-18T13:23+0300
türki̇ye
türkiye
şişli
ambulans
konser
hayati tehlike
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_b4acb827689564e7cb131f6352e013ee.jpg
İstanbul Kongre Merkezi’nde dün gerçekleştirilen ‘Unreal x Jeton’ konserine katılan 3 kişi saat 03.15 sıralarında fenalaştı.Hastaneye kaldırıldılarÇevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen F.A. (29) hayatını kaybederken, T.M. (33) ve M.S.R.’nin (24) hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.Polis ve sağlık ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarında, 3 kişinin alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.F.A.’nın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.Konsere incelemePolisin ilk incelemesinde, saat 21.00 ile 04.00 arasında düzenlenen konsere yalnızca 18 yaş üzerindekilerin kabul edildiği, içeride alkol sunumu yapıldığı ve konsere yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı belirlendi.Organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, konser alanı boşaltıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/ankarada-18-19-20-ekimde-elektrik-kesintisi-elektrikler-ne-zaman-gelecek-1109636634.html
türki̇ye
şişli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_5e5989c21526f124370b187b9a302525.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, şişli, ambulans, konser, hayati tehlike
türkiye, şişli, ambulans, konser, hayati tehlike
İstanbul Şişli'deki konserde fenalaştılar: Üç kişiden biri yaşamını yitirdi
Şişli'de düzenlenen bir konserde fenalaşan üç kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınanlardan biri yaşamını yitirirken, diğer iki kişinin hayati tehlikesi sürüyor.
İstanbul Kongre Merkezi’nde dün gerçekleştirilen ‘Unreal x Jeton’ konserine katılan 3 kişi saat 03.15 sıralarında fenalaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen F.A. (29) hayatını kaybederken, T.M. (33) ve M.S.R.’nin (24) hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ve sağlık ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarında, 3 kişinin alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
F.A.’nın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Polisin ilk incelemesinde, saat 21.00 ile 04.00 arasında düzenlenen konsere yalnızca 18 yaş üzerindekilerin kabul edildiği, içeride alkol sunumu yapıldığı ve konsere yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı belirlendi.
Organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, konser alanı boşaltıldı.