https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/israilden-havalanan-ucak-bomba-ihbari-aldi-savas-ucaklariyla-indirdiler-1109662874.html

İsrail'den havalanan uçak bomba ihbarı aldı: Savaş uçaklarıyla indirdiler

İsrail'den havalanan uçak bomba ihbarı aldı: Savaş uçaklarıyla indirdiler

Sputnik Türkiye

İsrail'den Avusturya'ya giden Austrian Airlines'a ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Bulgaristan'a acil iniş yaptı. Bulgaristan Hava Kuvvetlerine ait MiG-29... 19.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-19T12:40+0300

2026-10-19T12:40+0300

2026-10-19T12:40+0300

dünya

bulgaristan

romanya

austrian airlines

flightradar24

bulgaristan hava kuvvetleri

mig-29

airbus a320

airbus

avrupa

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Austrian Airlines şirketinin İsrail'in Tel Aviv kentinden Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gerçekleştirdiği seferde bomba paniği yaşandı. İçerisinde 51 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu Airbus A320 tipi yolcu uçağı, bomba ihbarının ardından rotasını değiştirerek Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya acil iniş yaptı.Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, pilotlar Romanya sınırına yaklaştıkları sırada uçakta bomba bulunduğuna ilişkin tehditten haberdar edildi. Bunun üzerine kaptan pilot, güvenlik prosedürlerini devreye sokarak Sofya Havalimanı'na acil iniş kararı aldı.Bomba ihbarı üzerine MiG-29 savaş uçağı havalandıBomba tehdidinin bildirilmesinin ardından Bulgaristan Hava Kuvvetleri alarma geçti. Yetkililer, yolcu uçağının güvenliğini sağlamak amacıyla bir MiG-29 savaş uçağının havalandırıldığını açıkladı.Savaş uçağının refakatinde Bulgaristan hava sahasında ilerleyen Airbus A320, Sofya Havalimanı'na herhangi bir sorun yaşanmadan iniş yaptı. Uçakta bulunan 51 yolcu ile 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi.Austrian Airlines, güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından yolcuların alternatif uçuşlara yönlendirileceğini duyurdu. Güvenlik ekipleri uçakta bomba araması başlatırken olayın ayrıntılarının belirlenmesi için soruşturma açıldı. Bomba ihbarının gerçek olup olmadığına ilişkin kesin bir sonuç paylaşılmadı.Uçaktan 7700 acil durum kodu gönderildiUçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre, yolcu uçağı Türkiye saatiyle 21.10 sıralarında Romanya hava sahasına girdi.Bomba ihbarının ardından güneye yönelerek Bulgaristan'a dönen uçağın, uluslararası havacılıkta genel acil durumları bildirmek için kullanılan 7700 transponder kodunu gönderdiği belirtildi.Bir diğer uçuş takip platformu ADS-B Exchange verileri de uçağın rota değişikliği sırasında acil durum sinyali gönderdiğini ortaya koydu.Havacılıkta kullanılan 7700 kodu, hava trafik kontrol birimlerine uçakta acil bir durum bulunduğunu bildiriyor. Ancak bu kod, tek başına tehdidin niteliğini veya doğruluğunu göstermiyor.Avrupa hava sahasında peş peşe güvenlik alarmlarıBulgaristan'daki olay, Avrupa hava sahasında yaşanan diğer güvenlik alarmlarını da yeniden gündeme taşıdı.Geçen salı günü, Yunanistan'ın Korfu Adası'ndan Almanya'nın Nürnberg kentine uçan Corendon Airlines'a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı için yanlış uçak kaçırma alarmı verildiği bildirilmişti.Alarm üzerine Hırvatistan ve Almanya'ya ait savaş uçakları havalanarak yolcu uçağına eşlik etmişti. Daha sonra alarmın yanlış olduğu anlaşılmıştı.Dubai-Tel Aviv seferinde de güvenlik olayı yaşanmıştıÖte yandan 30 Eylül'de Dubai'den Tel Aviv'e sefer yapan flydubai uçağında da ciddi bir güvenlik olayı yaşandığı öne sürülmüştü.Aktarılan bilgilere göre, yardımcı pilotun uçağın kontrolünü ele geçirmek amacıyla kaptan pilota baltayla saldırdığı iddia edilmişti. Yardımcı pilotun, kaptan pilotun direnişi ve kabin ekibi ile yolcuların müdahalesi sonucunda etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.Austrian Airlines uçağındaki bomba ihbarına ilişkin soruşturma sürerken tehdidin kaynağı ve uçakta şüpheli bir madde bulunup bulunmadığına ilişkin resmi sonuç bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/katar-duyurdu-yeni-bolgesel-savunma-ortakligi-hazirligi-1109662666.html

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