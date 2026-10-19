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İspanya vizesine başvuracaklar dikkat: Randevu takvimi ve başvuru şartları değişti
İspanya vizesine başvuracaklar dikkat: Randevu takvimi ve başvuru şartları değişti
Sputnik Türkiye
İspanya, vize başvurularıyla ilgili randevu takvimini ve başvuru koşullarını değiştirdi. Randevu kontenjanlarının açılacağı tarihler belirlenirken özellikle... 19.10.2026, Sputnik Türkiye
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İspanya, vize başvurularında randevu takvimini ve başvuru koşullarını güncelledi. Buna göre, vize randevu kontenjanları her ay sabit iki farklı tarihte erişime sunulacak. Randevu tarihi ile seyahat tarihi arasında en az 15 iş günü bulunması şartı aranacak. Aile başvurusunda da şartlar değişti.Vize randevu kontenjanları için tarihler açıklandıYeni takvime göre vize randevu kontenjanları her ay sabit iki farklı tarihte erişime sunulacak. Başvurular, her ayın 1’inde ve 16’sında, Türkiye yerel saatiyle saat 09.00’da açılacak.Yine randevu tarihleri ile planladıkları seyahat tarihi arasında merkeze bağlı olarak belirli bir iş günü boşluğu bırakmaları zorunlu kılındı. Belirlenen asgari süreler şu şekilde:Ankara ve İstanbul Vize Başvuru Merkezleri: Randevu tarihi ile seyahat tarihi arasında en az 15 iş günü bulunması gerekiyor.İzmir, Antalya ve Gaziantep Vize Başvuru Merkezleri: Bu merkezlerden yapılacak başvurularda seyahat tarihine en az 20 iş günü kalmış olması şartı aranıyor.Aile başvurusunda 18 yaş sınırına dikkat Ekonomim'in haberine göre, randevu sisteminde kategori seçimine ilişkin yeni düzenlemeler devreye alındı. Buna göre, 18 yaşından küçük çocuklarıyla birlikte başvuru yapacak ailelerin “Aile Randevusu” kategorisini tercih etmesi gerekiyor. 18 yaşını doldurmuş başvuru sahiplerinin ise işlemlerini bireysel randevu kategorisinden ayrı ayrı gerçekleştirmesi zorunlu olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/yesil-pasaport-sahipleri-dikkat-havalimanindan-geri-donebilirsiniz-almanyadan-beklenmedik-karar-1109657546.html
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İspanya vizesine başvuracaklar dikkat: Randevu takvimi ve başvuru şartları değişti

16:51 19.10.2026 (güncellendi: 16:57 19.10.2026)
© DHASchengen vize başvurusu
Schengen vize başvurusu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2026
© DHA
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İspanya, vize başvurularıyla ilgili randevu takvimini ve başvuru koşullarını değiştirdi. Randevu kontenjanlarının açılacağı tarihler belirlenirken özellikle aile başvurularında şartlar değişti.
İspanya, vize başvurularında randevu takvimini ve başvuru koşullarını güncelledi. Buna göre, vize randevu kontenjanları her ay sabit iki farklı tarihte erişime sunulacak. Randevu tarihi ile seyahat tarihi arasında en az 15 iş günü bulunması şartı aranacak. Aile başvurusunda da şartlar değişti.

Vize randevu kontenjanları için tarihler açıklandı

Yeni takvime göre vize randevu kontenjanları her ay sabit iki farklı tarihte erişime sunulacak. Başvurular, her ayın 1’inde ve 16’sında, Türkiye yerel saatiyle saat 09.00’da açılacak.
Yine randevu tarihleri ile planladıkları seyahat tarihi arasında merkeze bağlı olarak belirli bir iş günü boşluğu bırakmaları zorunlu kılındı. Belirlenen asgari süreler şu şekilde:
Ankara ve İstanbul Vize Başvuru Merkezleri: Randevu tarihi ile seyahat tarihi arasında en az 15 iş günü bulunması gerekiyor.
İzmir, Antalya ve Gaziantep Vize Başvuru Merkezleri: Bu merkezlerden yapılacak başvurularda seyahat tarihine en az 20 iş günü kalmış olması şartı aranıyor.

Aile başvurusunda 18 yaş sınırına dikkat

Ekonomim'in haberine göre, randevu sisteminde kategori seçimine ilişkin yeni düzenlemeler devreye alındı. Buna göre, 18 yaşından küçük çocuklarıyla birlikte başvuru yapacak ailelerin “Aile Randevusu” kategorisini tercih etmesi gerekiyor. 18 yaşını doldurmuş başvuru sahiplerinin ise işlemlerini bireysel randevu kategorisinden ayrı ayrı gerçekleştirmesi zorunlu olacak.
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