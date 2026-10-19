https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/insaat-muhendisleri-odasindan--maltepedeki-bina-cokmesi-sonrasi-uyari-istanbulda-eski-yapi-stoku-1109674905.html

İnşaat Mühendisleri Odası’ndan Maltepe’deki bina çökmesi sonrası uyarı: İstanbul’da eski yapı stoku taranmalı

İnşaat Mühendisleri Odası’ndan Maltepe’deki bina çökmesi sonrası uyarı: İstanbul’da eski yapı stoku taranmalı

Sputnik Türkiye

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Maltepe’de 7 katlı binanın üç katının çökmesinin ardından eski yapı stokunun taranması, kentsel dönüşümün... 19.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-19T17:22+0300

2026-10-19T17:22+0300

2026-10-19T17:22+0300

türki̇ye

türkiye

mustafa keleş

i̇stanbul

maltepe

tmmob

i̇nşaat mühendisleri odası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/13/1109674451_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3abd07455883d31d996012d3a2629ba0.jpg

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şubesi, İstanbul’un Maltepe ilçesinde 8 Ekim 2026’da meydana gelen ve 7 katlı bir binanın 3 katının çökmesiyle sonuçlanan olayın ardından eski yapı stoku, bina güvenliği ve kentsel dönüşüm süreçlerine ilişkin açıklama yaptı. Deprem olmaksızın meydana gelen çökme olayının yapı güvenliği konusunda acil adımlar atılması gerektiğini ortaya koyduğunu belirten oda, İstanbul genelindeki riskli yapıların tespit edilmesi çağrısında bulundu. İMO İstanbul Şubesi, teknik heyetin olay yerindeki ilk incelemeleri ve bilimsel veriler ışığında tüm paydaşları ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet etti.‘Eski binalar deprem olmadan da riskli hale gelebilir’İstanbul Mühendisler Odası Başkanı Mustafa Keleş, İstanbul’da geçmiş yıllarda dönemin malzeme ve yapım teknolojisi koşullarıyla inşa edilmiş çok sayıda bina bulunduğuna dikkat çekerken, yapıların yalnızca deprem sırasında değil, çevresel faktörler ve korozyon gibi yapısal yıpranmalar nedeniyle de riskli hale gelebileceğini vurguladı: ‘Kentsel dönüşümde süreç sadece ekonomik değil yapı güvenliği ve insan merkezli yürütülmeli’İMO Başkanı Mustafa Keleş, kentsel dönüşümün yalnızca ekonomik dinamikler üzerinden değil, yapı güvenliğini esas alan ve insanı merkeze koyan bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini belirtti: Keleş, riskli yapılarda yaşayanların binalarını yenileyebilmeleri için uygun maliyetli kredilerin, kira yardımlarının ve kamusal destek mekanizmalarının daha geniş kitlelere ulaştırılmasını önerdi.‘Mevcut binalara izinsiz müdahalelerin önlenmesi gerekiyor’İMO Başkanı Keleş, mevcut binaların taşıyıcı sistemlerine yönelik izinsiz müdahalelerin önlenmesi gerektiğini belirtti. Ruhsatlandırma, tadilat ve denetim süreçlerinde mühendislik hizmetlerinin eksiksiz biçimde yer almasının güvence altına alınması gerektiğine dikkat çekti. Yapılara sonradan eklenen kaçak katların, kolonların kaldırılması gibi taşıyıcı sisteme yönelik müdahalelerin ve konut olarak tasarlanan alanların ağır yüklere maruz kalan iş yerlerine dönüştürülmesinin, ilk tasarımda öngörülen güvenlik sınırlarını ortadan kaldırabileceği ifade edildi. Keleş, bu tür müdahalelerin yanı sıra ruhsatsız yapılaşmaya zamanında müdahale etmeyen idari denetim mekanizmalarının da sorumluluklarının teknik açıdan değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.‘Mühendisler, binanın yapıldığı dönemin mevzuatına göre değerlendirilmeli’İMO Başkanı Mustafa Keleş’e göre Türkiye’de yapı güvenliği ve deprem yönetmeliklerinin zaman içinde geliştiğini, her yeni yönetmelikle dönemin imkanları ve teknolojisi doğrultusunda yapı güvenliğinin artırıldığını hatırlattı. Açıklamada, inşaat mühendislerinin sorumluluklarının değerlendirilmesinde binanın inşa edildiği tarihte yürürlükte olan kanunların, yönetmeliklerin, malzeme standartlarının ve denetim imkânlarının esas alınması gerektiği kaydedildi. Geçmişteki mühendislik uygulamalarının bugünün standartları ve bilimsel verileri üzerinden yargılanmasının hukuken kabul edilemez olduğu savunuldu.‘İstanbul’un yapısal geleceğini inşa ederken kaybedecek zamanımız yok’Keleş, Maltepe’de yaşanan olayın İstanbul’un yapı güvenliği konusunda zaman kaybedilmemesi gerektiğini bir kez daha gösterdiğini belirtti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/maltepe-belediyesi-coken-7-katli-binanin-ustteki-2-katinin-tamamen-kacak-oldugu-anlasildi-1109379494.html

türki̇ye

i̇stanbul

maltepe

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

türkiye, mustafa keleş, i̇stanbul, maltepe, tmmob, i̇nşaat mühendisleri odası