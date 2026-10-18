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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/macron-sokaklari-yakip-yikanlar-hesap-verecek-1109651818.html
Macron: Sokakları yakıp yıkanlar hesap verecek
Macron: Sokakları yakıp yıkanlar hesap verecek
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sokakları yakıp yıkanların hesap vereceğini ve verdikleri zararın bedelini ödeyeceklerini belirten bir açıklama yaptı. 18.10.2026, Sputnik Türkiye
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede devam eden geniş çaplı protestolarla ilgili açıklamada bulundu. Macron sokak karışıklıklarının tekrarlanmasını önlemek için hükümetten önlemler almasını talep ettiğini söyledi.Fransız yayın kuruluşu BFMTV tarafından yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında Macron, "Hükümetten istihbarat toplama ve bu tür gelişmelerin öngörülmesi konusunda gerekli tüm dersleri çıkarmasını ve bunun bir daha yaşanmamasını sağlamak için adımlar atmasını talep ettim" dedi.Cumartesi günü Fransa genelinde artan yaşam maliyetleri ve fiyat artışları nedeniyle geniş çaplı protestolar düzenlendi. Göstericiler ve polis arasındaki şiddetli çatışmalar, ayaklanmalar, yağmalama ve protestolara eşlik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/manga-grubunun-solisti-ferman-akgul-pariste-gostericilerin-arasinda-kaldi-yollarin-hepsi-kapandi-1109641187.html
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son dakika, emmanuel macron, fransa
son dakika, emmanuel macron, fransa

Macron: Sokakları yakıp yıkanlar hesap verecek

21:31 18.10.2026 (güncellendi: 21:35 18.10.2026)
© Dursun AydemirEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2026
© Dursun Aydemir
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sokakları yakıp yıkanların hesap vereceğini ve verdikleri zararın bedelini ödeyeceklerini belirten bir açıklama yaptı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede devam eden geniş çaplı protestolarla ilgili açıklamada bulundu. Macron sokak karışıklıklarının tekrarlanmasını önlemek için hükümetten önlemler almasını talep ettiğini söyledi.
Fransız yayın kuruluşu BFMTV tarafından yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında Macron, "Hükümetten istihbarat toplama ve bu tür gelişmelerin öngörülmesi konusunda gerekli tüm dersleri çıkarmasını ve bunun bir daha yaşanmamasını sağlamak için adımlar atmasını talep ettim" dedi.
Cumartesi günü Fransa genelinde artan yaşam maliyetleri ve fiyat artışları nedeniyle geniş çaplı protestolar düzenlendi. Göstericiler ve polis arasındaki şiddetli çatışmalar, ayaklanmalar, yağmalama ve protestolara eşlik etti.
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