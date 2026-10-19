https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/fon-sorusturmasi-tera-yatirim-teknoloji-holdinge-kayyim-atandi-1109679419.html

Fon soruşturması: Tera Yatırım Teknoloji Holding'e kayyım atandı

Fon soruşturması: Tera Yatırım Teknoloji Holding'e kayyım atandı

Sputnik Türkiye

Tera Yatırım Teknoloji Holding'e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. 19.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-19T19:28+0300

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Tera Yatırım Teknoloji Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımladığı açıklamada, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Ekim 2026 tarihli kararı doğrultusunda şirket yönetiminin TMSF'ye geçtiği bildirildi.Fon Kurulu tarafından oluşturulan yeni yönetim kurulunda Enis Güçlü Şirin Yönetim Kurulu Başkanı, Cüneyt Ardağ ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Yönetim kurulu üyeliklerine Melek İnceköse İmert, Ercan Doğan, Arif Kural, Mert Can Aktı, Batuhan Başoğlu, Aybike Kaynar Bardakcı ve Mine Terzi atandı.Açıklamada, şirketin yönetim ve temsil yetkisinin Fon Kurulunca atanan yönetim kurulu tarafından yürütüldüğü, sürece ilişkin gelişmelerin KAP üzerinden kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/fon-krizi-tbmmde-ekonomi-burokratlari-soru-yagmuruna-tutuldu-1109575796.html

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