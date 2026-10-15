https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/fon-krizi-tbmmde-ekonomi-burokratlari-soru-yagmuruna-tutuldu-1109575796.html

Fon krizi: TBMM’de Ekonomi bürokratları soru yağmuruna tutuldu

Fon krizi: TBMM’de Ekonomi bürokratları soru yağmuruna tutuldu

Sputnik Türkiye

Fon krizi sonrasında hazırlanan fon tasfiye kanunun Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında milletvekilleri, ekonomi bürokratlarına sürece ilişkin... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T15:32+0300

2026-10-15T15:32+0300

2026-10-15T15:32+0300

ekonomi̇

türkiye

haberler

mali

sermaye piyasası kurulu (spk)

kap

devlet denetleme kurulu (ddk)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0e/1109533989_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_80c7c0bef8b02775897df20fa5f1814e.jpg

Fon tasfiye kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bürokratlar, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.Komisyondan konuşan MASAK Başkanı Hasan Kaymak, yüksek tutarlı para hareketlerinin neden önceden durdurulamadığına ilişkin, "Bir işlem yapılmadan önce 'Biz bir de Mali Suçları Araştırma Kuruluna soralım, burada bir şey olabilir mi, var mı, yok mu, bir araştırsın, öyle gerçekleştirelim' şeklinde bir uygulama kanunda öngörülmüş değil" ifadelerini kullandı.'Soğuk cüzdan takibi zorlaştırıyor'MASAK Başkanı Kaymak, kripto paraların takibi zorlaştırdığını ifade ederek, "Bir şüpheli işlem bildirimi ve erteleme talebi yok ise bankacılık işlem kayıtları dâhil MASAK'a en erken iki günde bilgi geliyor. Bir firma yurt dışında da bir iştirakini kurmuş ise ikisi de menkul kıymet firması ise yapacağı bir virmanla (kendi hesapları arasında) pekâlâ borsalar arasında değerleri de aktarıyor olabilir. 2 kişiden birisi diğerinin cebine koyacağı bir flaşla yüksek miktarda değeri yurt dışına aktarabilir. Bunları görme imkânımız elbette yok. Hukuken imkânsız" ifadelerini kullandı.‘Sonuca razı olacağız’Komisyondan soruları cevaplayan SPK İkinci Başkanı Ahmet Aksu, "Böyle bir olumsuz sonucunun doğması sizler gibi bizi de çok derinden üzen bir konu. Bu çerçevede Devlet Denetleme Kurulu bir görev yapıyor. Oradaki denetleme sonucunda ne çıkacaksa SPK'nin sorumlulukları, ne kadar veya sistem içerisinde nerede, artık olan onlar belli olacak. Biz de sonuca razı olacağız" dedi.TEFAS'a onaysız giriş tartışmasıKomisyonun gündemindeki bir diğer konu, Tera Portföy'e ait TLY fonunun Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) açılması oldu. SPK İkinci Başkanı Aksu, fonun kurul onayı alınmadan TEFAS'a açıldığının tespit edildiğini, şirketten savunma istendiğini ve mevzuat çerçevesinde işlem yapıldığını söyledi. Milletvekilleri ise fonun TEFAS'a açılmasıyla yatırımcı sayısının 161'den 111 bine, fon büyüklüğünün de 268 milyar liraya ulaştığını belirterek müdahalenin zamanlamasını eleştirdi. Aksu, fonun tespit sonrasında TEFAS'a kapatıldığını ve şirketin savunmasının alınmasının ardından ceza uygulandığını belirtti.Takasbank: KAP bildirimini esas aldıkTakasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ise, TLY fonunun TEFAS'a açılma sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. Arıncı, fonun 7 Temmuz 2025'e kadar kapalı fon olarak işlem gördüğünü, Tera Portföy'ün izahname değişikliği başvurusunun ardından KAP'a bildirim yapıldığını anlattı. Arıncı, Takasbank olarak KAP'taki bildirimi esas alarak fonu TEFAS'a açtıklarını belirtti. SPK'nın 1 Ağustos 2025'te izahname değişikliğinin usulüne uygun yapılmadığını bildirmesi üzerine fonun alım işlemlerini durdurduklarını ifade eden Arıncı, "Daha sonra, 6/8/2025'te tekrar SPK onayıyla açılmış oldu" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/fon-krizi-odemede-oncelik-kucuk-yatirimcinin-350-bin-pay-sahibine-hakki-odenecek-1109533756.html

mali

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

türkiye, haberler, mali, sermaye piyasası kurulu (spk), kap, devlet denetleme kurulu (ddk)