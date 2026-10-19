https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/erdogan-etrafimiz-ates-cemberi-ulkemizi-cevremizdeki-catismalardan-uzak-tuttuk-1109665184.html

Erdoğan: Etrafımız ateş çemberi, ülkemizi çevremizdeki çatışmalardan uzak tuttuk

Erdoğan: Etrafımız ateş çemberi, ülkemizi çevremizdeki çatışmalardan uzak tuttuk

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Etrafımız ateş çemberi, ülkemizi çevremizdeki çatışmalardan uzak tuttuk" dedi ve "Biz, kaos ve kriz ortamında Türkiye'nin kılına zarar... 19.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-19T15:36+0300

2026-10-19T15:36+0300

2026-10-19T15:36+0300

poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanlığı

muhtar

savaş

türkiye

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde "Muhtarlar Günü Buluşması" programında konuştu.Erdoğan ilk mesajını muhtarlara verdi ve "Muhtarlar Günü'nü yürekten tebrik ediyorum. Muhtarlar demokrasinin uç beyidir. 'Muhtar bile olamaz' diyerek güya bizi aşağıladıklarını zannedenler benim muhtar kardeşlerime Cumhurbaşkanlığı'ndan başlayarak devletin tüm kapılarının açılmasını bir türlü kabullenemediler. Milletin teveccühüne rağmen bizi Başbakanlığa, Cumhurbaşkanlığına layık görmeyenler aslında sizi de buralara layık göremediler." dedi.'Her zaman teyakkuzdayız'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/erdogan-gardasim-ilham-aliyeve-her-zaman-bir-oldugumuz-azerbaycan-turku-kardeslerime-selamimi-1109647626.html

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı, muhtar, savaş, türkiye