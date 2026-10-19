https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/erdogan-etrafimiz-ates-cemberi-ulkemizi-cevremizdeki-catismalardan-uzak-tuttuk-1109665184.html
Erdoğan: Etrafımız ateş çemberi, ülkemizi çevremizdeki çatışmalardan uzak tuttuk
Erdoğan: Etrafımız ateş çemberi, ülkemizi çevremizdeki çatışmalardan uzak tuttuk
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Etrafımız ateş çemberi, ülkemizi çevremizdeki çatışmalardan uzak tuttuk" dedi ve "Biz, kaos ve kriz ortamında Türkiye'nin kılına zarar... 19.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-19T15:36+0300
2026-10-19T15:36+0300
2026-10-19T15:36+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı
muhtar
savaş
türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde "Muhtarlar Günü Buluşması" programında konuştu.Erdoğan ilk mesajını muhtarlara verdi ve "Muhtarlar Günü'nü yürekten tebrik ediyorum. Muhtarlar demokrasinin uç beyidir. 'Muhtar bile olamaz' diyerek güya bizi aşağıladıklarını zannedenler benim muhtar kardeşlerime Cumhurbaşkanlığı'ndan başlayarak devletin tüm kapılarının açılmasını bir türlü kabullenemediler. Milletin teveccühüne rağmen bizi Başbakanlığa, Cumhurbaşkanlığına layık görmeyenler aslında sizi de buralara layık göremediler." dedi.'Her zaman teyakkuzdayız'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/erdogan-gardasim-ilham-aliyeve-her-zaman-bir-oldugumuz-azerbaycan-turku-kardeslerime-selamimi-1109647626.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı, muhtar, savaş, türkiye
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı, muhtar, savaş, türkiye
Erdoğan: Etrafımız ateş çemberi, ülkemizi çevremizdeki çatışmalardan uzak tuttuk
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Etrafımız ateş çemberi, ülkemizi çevremizdeki çatışmalardan uzak tuttuk" dedi ve "Biz, kaos ve kriz ortamında Türkiye'nin kılına zarar gelmemesi için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Şimdiye kadar bunda da başarılı olduk." ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde "Muhtarlar Günü Buluşması" programında konuştu.
Erdoğan ilk mesajını muhtarlara verdi ve "Muhtarlar Günü'nü yürekten tebrik ediyorum. Muhtarlar demokrasinin uç beyidir. 'Muhtar bile olamaz' diyerek güya bizi aşağıladıklarını zannedenler benim muhtar kardeşlerime Cumhurbaşkanlığı'ndan başlayarak devletin tüm kapılarının açılmasını bir türlü kabullenemediler. Milletin teveccühüne rağmen bizi Başbakanlığa, Cumhurbaşkanlığına layık görmeyenler aslında sizi de buralara layık göremediler." dedi.
'Her zaman teyakkuzdayız'
Etrafımız ateş çemberi. Biz, kaos ve kriz ortamında Türkiye'nin kılına zarar gelmemesi için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Şimdiye kadar bunda da başarılı olduk. Milletimizin umudunu kırmaya, moralini bozmaya, aramıza nifak duvarları örmeye çalışanlara karşı her zaman teyakkuz halinde olacağız."