https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/erciyes-dagina-tirmanirken-dusen-dagci-hayatini-kaybetti-1109663950.html

Erciyes Dağı'na tırmanırken düşen dağcı hayatını kaybetti

Erciyes Dağı'na tırmanırken düşen dağcı hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kayseri'de, Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı sırasında kayalıklardan düşen dağcı yaşamını yitirdi, bölgede mahsur kalan Hollandalı dağcı kurtarıldı. 19.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-19T13:34+0300

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kayseri

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Kayseri'de, Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı sırasında kayalıklardan düşen dağcılardan biri kurtarıldı diğer hayatını kaybetti.Rehberlik yapan dağcı hayatını kaybettiHollandalı dağcı Wessel Westerhof ile ona rehberlik yapan Hasan Ali Şahin (41), Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.Şahin, 3 bin 400 metre rakımdaki Şeytan Deresi bölgesinde tırmanış sırasında düşerek yaklaşık 300 metre sürüklendi. Diğer dağcının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, İHH ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.Kısa sürede Westerhof ile irtibat kuran ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.AFAD'ın profesyonel dağcı ve dron ekibinin de katıldığı çalışmada dağcılara ulaşıldı.Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Hollandalı dağcı donma tehlikesi geçirdiEkipler, mahsur kaldığı yerde donma tehlikesi geçirdiği öğrenilen Westerhof ile hayatını kaybeden Şahin'in cansız bedenini dağdan indirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/nepalde-cig-faciasi-olu-sayisi-15e-yukseldi-1109223427.html

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