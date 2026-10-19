https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/bmnin-2026-raporu-dunyayi-uyardi-7-yil-icinde-buyuk-savas-mi-geliyor-1109664695.html

BM'nin 2026 raporu dünyayı uyardı: 7 yıl içinde büyük savaş mı geliyor?

BM'nin 2026 raporu dünyayı uyardı: 7 yıl içinde büyük savaş mı geliyor?

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler'in 2026 Küresel Risk Raporu, dünyada büyük ölçekli savaş endişesinin hızla arttığını ortaya koydu. 1300 katılımcıyla gerçekleştirilen... 19.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-19T13:49+0300

2026-10-19T13:49+0300

2026-10-19T13:50+0300

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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan 2026 Küresel Risk Raporu, dünya genelinde savaş beklentisinin ve jeopolitik tehditlere yönelik endişelerin belirgin biçimde yükseldiğini ortaya koydu. Araştırmaya katılanların yüzde 76'sı önümüzdeki yedi yıl içinde büyük ölçekli bir savaş yaşanabileceğini değerlendirirken, yüzde 36'sı böyle bir çatışmanın gelecek 12 ay içerisinde gerçekleşebileceğini belirtti.Devlet kurumları, iş dünyası, sivil toplum ve akademi temsilcilerinin görüşlerine dayanan araştırma, 19 Şubat-24 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Toplam 1300 yanıtın değerlendirildiği raporda, 2024 yılında yapılan ilk araştırmayla karşılaştırmalı olarak küresel tehdit algısındaki değişimler incelendi.BM ve Denver Üniversitesi Pardee Uluslararası Gelecekler Merkezi tarafından 40'tan fazla çalışmanın değerlendirilmesiyle hazırlanan raporda, dünya genelinde etkili olabilecek 28 küresel risk belirlendi.BM raporunda savaş riski 16 sıra yükseldiAraştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, büyük ölçekli savaş beklentisindeki keskin yükseliş oldu. 2024 yılındaki ilk ankete kıyasla savaş riski, katılımcıların değerlendirmelerinde 16 sıra yükseldi. Raporda bu değişim, risk sıralamasında kaydedilen en büyük yukarı yönlü hareket olarak öne çıktı.Katılımcıların yüzde 36'sının gelecek bir yıl, yüzde 76'sının ise yedi yıllık dönem için büyük savaş ihtimalini gündeme getirmesi, uluslararası güvenlik ortamına yönelik endişelerin arttığına işaret etti.Bununla birlikte rapordaki oranlar, savaşın gerçekleşme olasılığına ilişkin bilimsel bir tahmin değil, araştırmaya katılanların risk algısını ve beklentilerini yansıtıyor.Dünyayı tehdit eden riskler birbirini tetikliyorBM raporuna göre, jeopolitik gerilimler, dezenformasyon ve hukukun üstünlüğünün zayıflaması, küresel riskler arasındaki bağlantıların merkezinde bulunuyor.Özellikle jeopolitik gerilimler ile büyük ölçekli savaş arasındaki ilişki, araştırmada belirlenen en güçlü risk bağlantısı olarak öne çıktı. Doğal kaynak kıtlığı, ekonomik parçalanma, yanlış bilgi yayılımı ve çok taraflı uluslararası kurumların zayıflaması da çatışma ihtimalini artırabilecek unsurlar arasında sıralandı.Raporda, küresel tehditlerin birbirinden bağımsız gelişmediği, aksine bir riskin diğerini tetikleyerek uluslararası sistem üzerindeki baskıyı büyütebildiği vurgulandı.İklim değişikliği en büyük küresel risk olarak öne çıktıSavaş endişesindeki yükselişe rağmen, iklim değişikliğiyle mücadelede başarısızlık, raporda en önemli küresel risk olarak değerlendirildi.Yakın vadeli ekonomik tehditler arasında ise küresel finansal kriz ve tedarik zincirlerinin çökmesi dikkat çekti. Siyasi risklerin önem derecesi 2024 yılına göre belirgin biçimde artarken, yeni pandemiler, biyolojik tehditler ve kitlesel nüfus hareketleri önceki araştırmaya kıyasla daha düşük sıralarda yer aldı.Bu tablo, katılımcıların küresel tehdit algısında jeopolitik ve siyasi istikrarsızlığın giderek daha fazla ağırlık kazandığını gösterdi.Yapay zekâ ve teknolojik risklere karşı hazırlık yetersizAraştırmada, uluslararası kurumların küresel krizleri önleme kapasitesine ilişkin değerlendirmeler de yer aldı.Katılımcılar, uluslararası kuruluşları riskleri önceden tespit etme ve uyarı mekanizmaları geliştirme konusunda görece güçlü bulurken, tehditleri fiilen önleme ve etkilerini azaltma kapasitelerine daha az güven duyduklarını ifade etti.Ankete katılanların yüzde 86'sı, küresel risklerin azaltılması ve önlenmesi için ayrılan finansal kaynakların yetersiz olduğunu belirtti.Rapora göre, uluslararası sistemin hazırlık düzeyinin en düşük görüldüğü alan ise teknolojik riskler oldu. Özellikle yapay zekâ kaynaklı tehditler ve teknolojik gücün sınırlı sayıda aktörün elinde yoğunlaşması, küresel güvenlik açısından dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.Avrupa'dan Asya'ya: Hangi bölgede hangi tehdit öne çıkıyor?BM'nin araştırması, küresel risklerin coğrafi bölgelere göre farklılaştığını da ortaya koydu.Avrupa ve Kuzey Amerika'da büyük ölçekli savaş ihtimali, jeopolitik gerilimler ve yapay zekâ kaynaklı tehditler ön plana çıktı. Orta ve Güney Asya'da ise savaş riski, jeopolitik rekabet ve kitle imha silahları başlıca endişe kaynakları arasında sıralandı.Doğu ve Güneydoğu Asya'da finansal krizler, yapay zekânın olası olumsuz etkileri ve teknolojik gücün belirli merkezlerde yoğunlaşması öne çıkan riskler oldu.Sahra Altı Afrika'da büyük ölçekli çatışmalar, hukukun üstünlüğünün zayıflaması ve doğal afetler dikkat çekerken, Latin Amerika ve Karayipler'de eşitsizlik, dezenformasyon ve iklim değişikliği temel tehditler arasında gösterildi.BM'den küresel krizlere karşı iş birliği mesajıRaporda ortaya çıkan bulgular, uluslararası güvenlik, ekonomi, iklim ve teknoloji alanlarındaki tehditlerin giderek daha karmaşık bir yapıya dönüştüğünü gösteriyor.Özellikle savaş beklentisinin 16 sıra yükselmesi ve katılımcıların büyük çoğunluğunun risklerin önlenmesi için ayrılan kaynakları yetersiz bulması, uluslararası kriz yönetiminin karşı karşıya olduğu sorunları görünür kılıyor.Araştırmanın genel tablosu, küresel risklerle mücadelede yalnızca erken uyarı mekanizmalarının değil, uluslararası iş birliğinin, önleyici politikaların ve krizlere müdahale kapasitesinin de belirleyici önem taşıdığına işaret ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/israilden-havalanan-ucak-bomba-ihbari-aldi-savas-ucaklariyla-indirdiler-1109662874.html

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