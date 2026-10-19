https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/bakan-uraloglu-duyurdu-ankara-kayseri-arasi-1-saat-45-dakikaya-iniyor-1109663106.html

Bakan Uraloğlu duyurdu: Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya iniyor

Bakan Uraloğlu duyurdu: Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya iniyor

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'ndeki fiziki ilerlemenin yüzde 50'yi aştığını belirterek... 19.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-19T13:02+0300

2026-10-19T13:02+0300

2026-10-19T13:02+0300

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hızlı tren

kayseri

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Ankara-Kayseri seyahat süresini 1 saat 45 dakikaya düşürecek projede fiziki ilerleme yüzde 50'yi geçti.Bakan Uraloğlu son durumu paylaştıUraloğlu, yazılı açıklamasında, yapımı devam eden projedeki son duruma ilişkin bilgi verdi.Yerköy-Kayseri hattının Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile entegre olacağını vurgulayan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Kayseri'nin yüksek hızlı tren ağına bağlanacağını kaydetti.Projede gelinen son duruma dikkati çeken Uraloğlu, "Yerköy-Kayseri YHT Hattı'mızda fiziki ilerleme yüzde 50'yi aştı. 142 kilometrelik hattımızı saatte 250 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediyoruz. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki YHT Garı'ndan başlayarak Kayseri'ye uzanacak hattımız sayesinde Ankara ile Kayseri arasındaki demir yoluyla seyahat süresini 1 saat 45 dakikaya düşüreceğiz. Hattımızın hizmete girmesiyle vatandaşlarımıza hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacağız." dedi.'25 alt geçit ve 91 menfezin yapımını tamamladık'Yerköy'den başlayarak Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Boğazköprü istasyonları üzerinden Kayseri'ye ulaşacak hattın bölgenin demir yolu ulaşımını güçlendireceğinin altını çizen Uraloğlu, projenin yük taşımacılığına da katkı sağlayacağını ifade etti.Uraloğlu, bu hatla yılda 5,5 milyon yolcu ve 13,5 milyon ton yük taşınmasının öngörüldüğünü belirterek, projenin şehirler arası lojistik maliyetlerini azaltacağını ve ulusal demir yolu ağının kuzey-güney bağlantısını güçlendireceğini bildirdi.Hattın Orta Koridor üzerinde yer aldığına işaret eden Uraloğlu, projenin Türkiye ile Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını vurguladı.Uraloğlu, Yerköy-Kayseri YHT Projesi kapsamında hat boyunca toplam uzunluğu 17 bin 329 metre olan 15 tünel ve 6 bin 608 metre olan 27 köprü inşa edileceği bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

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