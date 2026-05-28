Elektrikli hızlı tren 240 kilometre hıza ulaştı: Yeni rekor kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretilen elektrikli hızlı trenin test sürüşlerinde saatte 240 kilometre hıza... 28.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-28T13:04+0300

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk elektrikli hızlı treni, test sürüşlerinde yeni bir hıza ulaştı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, test süreçleri devam eden milli hızlı trenin saatte 240 kilometre hıza çıktığını açıkladı.Daha önce dinamik fren testlerinde 225 kilometre hıza ulaşıldığını hatırlatan Uraloğlu, yeni testlerde trenin kendi hız rekorunu yenilediğini belirtti.'Testler titizlikle devam edecek'Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz, saatte 240 kilometre hıza ulaştı. Bu kapsamda trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceğiz. Yoğun ve titiz test programları kapsamında trenlerimiz, maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz.”577 yolcu kapasiteli olarak tasarlandıTürkiye Raylı Sistem Araçları AŞ (TÜRASAŞ) tarafından geliştirilen milli hızlı trenin:Trende ayrıca:ASELSAN i̇mzalı yerli sistemler kullanıldıBakan Uraloğlu, trenin en kritik sistemleri arasında yer alan:Projede yüksek teknolojiye sahip yerli sistemlerin kullanılması dikkat çekti.Engelli yolcular i̇çin özel bölümler tasarlandıMilli hızlı trende yolcu konforuna yönelik birçok detay da yer aldı.Trende:Uraloğlu, trenlerin mevcut ve gelecekte oluşabilecek ihtiyaçlara göre yüksek konfor ve inovasyon anlayışıyla tasarlandığını ifade etti.

