İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Elektrikli hızlı tren 240 kilometre hıza ulaştı: Yeni rekor kırıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretilen elektrikli hızlı trenin test sürüşlerinde saatte 240 kilometre hıza... 28.05.2026, Sputnik Türkiye
tren, aselsan, abdulkadir uraloğlu, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
13:04 28.05.2026
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretilen elektrikli hızlı trenin test sürüşlerinde saatte 240 kilometre hıza ulaştığını açıkladı.
Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk elektrikli hızlı treni, test sürüşlerinde yeni bir hıza ulaştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, test süreçleri devam eden milli hızlı trenin saatte 240 kilometre hıza çıktığını açıkladı.
Daha önce dinamik fren testlerinde 225 kilometre hıza ulaşıldığını hatırlatan Uraloğlu, yeni testlerde trenin kendi hız rekorunu yenilediğini belirtti.

'Testler titizlikle devam edecek'

Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz, saatte 240 kilometre hıza ulaştı. Bu kapsamda trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceğiz. Yoğun ve titiz test programları kapsamında trenlerimiz, maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz.”

577 yolcu kapasiteli olarak tasarlandı

Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ (TÜRASAŞ) tarafından geliştirilen milli hızlı trenin:
577 yolcu kapasitesine sahip,
alüminyum gövdeli,
8 araçtan oluşan setlerden meydana geldiği belirtildi.
Trende ayrıca:
otomatik tren durdurma sistemi,
elektromekanik yolcu giriş kapıları,
tam otomatik iklimlendirme sistemi,
yangın ihbar sistemi,
işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme sistemleri,
kamera sistemleri yer alıyor.

ASELSAN i̇mzalı yerli sistemler kullanıldı

Bakan Uraloğlu, trenin en kritik sistemleri arasında yer alan:
Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi
Cer Sistemi gibi teknolojilerin ASELSAN ile birlikte tamamen yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildiğini açıkladı.
Projede yüksek teknolojiye sahip yerli sistemlerin kullanılması dikkat çekti.

Engelli yolcular i̇çin özel bölümler tasarlandı

Milli hızlı trende yolcu konforuna yönelik birçok detay da yer aldı.
Trende:
yiyecek ve içecek otomatları,
mutfak bölümleri,
engelli yolcular için özel yolcu alanları,
tekerlekli sandalye asansörleri bulunuyor.
Uraloğlu, trenlerin mevcut ve gelecekte oluşabilecek ihtiyaçlara göre yüksek konfor ve inovasyon anlayışıyla tasarlandığını ifade etti.
