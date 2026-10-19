Bakan Bayraktar duyurdu: Elektrik ve gaza zam var mı?

Zam yok. Yönetebildiğimiz kadar bu süreci yöneteceğiz. Bu kış da destekler devam edecek. Sadece destek tüketim limitleri güncellenecek. Elektrikte yıllık tüketim sınırı 2025 için 5.000, 2026 için 4.000 kilovatsaat olarak belirlenmişti. 2027 yılı için ise yeni bir limit belirlenecek. Bunun üzerinde tüketimi olanlar, bu destekten çıkacaklar. Avrupa’da doğal gaz fiyatı 1.000 dolar. Sizin evinizde ne kadar biliyor musunuz? 200 dolar. Doğal gazda Nisan 2026’da buna benzer bir uygulama yaptık. Orada biraz daha farklı bir yöntemimiz var. Onda da şunu yapıyoruz; örneğin Zonguldak’ta Kasım 2026’ya geldiğimizde geçmiş 5 yıldaki ortalama rakamlara bakacağız. Tüketim 100 metreküp diyelim; bu 100 metreküpü 175 metreküple aşan yani yüzde 75’inden daha fazla tüketen vatandaşı Zonguldak’ta doğal gaz desteğinden çıkaracağız. Merak etmeyin, 220 dolar 1.000 dolar olmayacak, daha düşük bir fiyatlı olacak. Aslında bir anlamda destek devam edecek ama destek biraz daha azalmış olacak.