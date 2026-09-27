https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/kisa-girerken-dogalgaz-tuketim-destegi-geliyor-milyarlik-kaynak-aktarildi-1109069818.html

E-Devlet'ten kontrol etmek gerekiyor: Doğalgaz fatura desteği başvuruları nasıl yapılıyor, kimler yararlanabiliyor?

E-Devlet'ten kontrol etmek gerekiyor: Doğalgaz fatura desteği başvuruları nasıl yapılıyor, kimler yararlanabiliyor?

Sputnik Türkiye

Kış öncesi milyonların gözü kulağı sosyal yardım ödemelerine çevrilirken kritik bilanço açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Düzenli Doğal Gaz... 27.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-27T13:14+0300

2026-09-27T13:14+0300

2026-09-27T13:18+0300

ekonomi̇

ocak partisi

halkbank

doğal gaz

doğalgaz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104112564_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce2ffd1a6a8008b37927f8bfde1e930d.png

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik 2023 yılında hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nin, o tarihten itibaren düzenli sosyal yardımlar kapsamına alındığını hatırlattı. Göktaş'ın verdiği bilgiye göre, 2026 yılının Ocak-Eylül aylarını kapsayan dönemde 620 bin 464 hak sahibi, toplamda 1 milyar 82 milyon lira tutarında destekten yararlandı.Başvuru i̇çin hangi şartlar aranıyor?Bakan Göktaş, bu destekten hanelerin faydalanabilmesi için aranan temel kriterleri de sıraladı. Buna göre başvuru sahibinin:gerekiyor. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hak sahipliği kararı verilmesi de şart koşuluyor.Fatura ödemeleri e-Devlet ve Halkbank üzerinden yapılıyorGöktaş, yardım programından yararlanan vatandaşların her ödeme döneminde yeniden başvuru yapmasına gerek kalmadığını vurguladı. İkamet edilen haneye ait faturalar, e-Devlet üzerinden "eailem.aile.gov.tr" adresindeki fatura ödeme hizmeti kullanılarak ödenebiliyor.Bakan, alternatif ödeme yöntemine de dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:Destek tutarı i̇lden i̇le farklılık gösteriyorGöktaş, ödeme tutarlarının tek tip olmadığının altını çizdi. Destek programı kapsamındaki ödemeler, sıcaklık farkları gözetilerek ilden ile değişkenlik gösterebiliyor. Bakan, açıklamasını şu sözlerle özetledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/fon-tasfiyesinde-magdur-olanlara-1-milyon-tl-formulu-odeme-plani-masada-1109068298.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ocak partisi, halkbank, doğal gaz, doğalgaz