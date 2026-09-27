https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/kisa-girerken-dogalgaz-tuketim-destegi-geliyor-milyarlik-kaynak-aktarildi-1109069818.html
E-Devlet'ten kontrol etmek gerekiyor: Doğalgaz fatura desteği başvuruları nasıl yapılıyor, kimler yararlanabiliyor?
E-Devlet'ten kontrol etmek gerekiyor: Doğalgaz fatura desteği başvuruları nasıl yapılıyor, kimler yararlanabiliyor?
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Kış öncesi milyonların gözü kulağı sosyal yardım ödemelerine çevrilirken kritik bilanço açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Düzenli Doğal Gaz... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik 2023 yılında hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nin, o tarihten itibaren düzenli sosyal yardımlar kapsamına alındığını hatırlattı. Göktaş'ın verdiği bilgiye göre, 2026 yılının Ocak-Eylül aylarını kapsayan dönemde 620 bin 464 hak sahibi, toplamda 1 milyar 82 milyon lira tutarında destekten yararlandı.Başvuru i̇çin hangi şartlar aranıyor?Bakan Göktaş, bu destekten hanelerin faydalanabilmesi için aranan temel kriterleri de sıraladı. Buna göre başvuru sahibinin:gerekiyor. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hak sahipliği kararı verilmesi de şart koşuluyor.Fatura ödemeleri e-Devlet ve Halkbank üzerinden yapılıyorGöktaş, yardım programından yararlanan vatandaşların her ödeme döneminde yeniden başvuru yapmasına gerek kalmadığını vurguladı. İkamet edilen haneye ait faturalar, e-Devlet üzerinden "eailem.aile.gov.tr" adresindeki fatura ödeme hizmeti kullanılarak ödenebiliyor.Bakan, alternatif ödeme yöntemine de dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:Destek tutarı i̇lden i̇le farklılık gösteriyorGöktaş, ödeme tutarlarının tek tip olmadığının altını çizdi. Destek programı kapsamındaki ödemeler, sıcaklık farkları gözetilerek ilden ile değişkenlik gösterebiliyor. Bakan, açıklamasını şu sözlerle özetledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/fon-tasfiyesinde-magdur-olanlara-1-milyon-tl-formulu-odeme-plani-masada-1109068298.html
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ocak partisi, halkbank, doğal gaz, doğalgaz
E-Devlet'ten kontrol etmek gerekiyor: Doğalgaz fatura desteği başvuruları nasıl yapılıyor, kimler yararlanabiliyor?
13:14 27.09.2026 (güncellendi: 13:18 27.09.2026)
Kış öncesi milyonların gözü kulağı sosyal yardım ödemelerine çevrilirken kritik bilanço açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında 2026'nın ilk dokuz ayında 620 bin 464 hak sahibine toplam 1 milyar 82 milyon lira tutarında dev ödeme gerçekleştirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik 2023 yılında hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nin, o tarihten itibaren düzenli sosyal yardımlar kapsamına alındığını hatırlattı. Göktaş'ın verdiği bilgiye göre, 2026 yılının Ocak-Eylül aylarını kapsayan dönemde 620 bin 464 hak sahibi, toplamda 1 milyar 82 milyon lira tutarında destekten yararlandı.
Başvuru i̇çin hangi şartlar aranıyor?
Bakan Göktaş, bu destekten hanelerin faydalanabilmesi için aranan temel kriterleri de sıraladı. Buna göre başvuru sahibinin:
e-Devlet
üzerinden destek programına başvuruda bulunması,
Doğalgaz arzının sağlandığı ilçe veya beldede ikamet etmesi
gerekiyor. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hak sahipliği kararı verilmesi de şart koşuluyor.
Fatura ödemeleri e-Devlet ve Halkbank üzerinden yapılıyor
Göktaş, yardım programından yararlanan vatandaşların her ödeme döneminde yeniden başvuru yapmasına gerek kalmadığını vurguladı. İkamet edilen haneye ait faturalar, e-Devlet üzerinden "eailem.aile.gov.tr" adresindeki fatura ödeme hizmeti kullanılarak ödenebiliyor.
Bakan, alternatif ödeme yöntemine de dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:
"Vatandaşlarımız, buna ek olarak Halkbank şubelerinden teslim aldıkları Aile Kartlarıyla Halkbank/TAM ATM kanalları üzerinden ödemek suretiyle, ikamet ettikleri il için belirlenen tahsisat tutarından düzenli olarak yararlanabiliyor."
Destek tutarı i̇lden i̇le farklılık gösteriyor
Göktaş, ödeme tutarlarının tek tip olmadığının altını çizdi. Destek programı kapsamındaki ödemeler, sıcaklık farkları gözetilerek ilden ile değişkenlik gösterebiliyor. Bakan, açıklamasını şu sözlerle özetledi:
"Bu kapsamda, Düzenli Doğalgaz Tüketim Destek Programı'nda 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde 620 bin 464 hak sahibine 1 milyar 82 milyon lira destek sağladık."