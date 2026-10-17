https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/fransa-genelindeki-protestolara-500-bine-yakin-kisi-katildi-1109634946.html
Fransa genelindeki protestolara 500 bine yakın kişi katıldı
Fransa genelindeki protestolara 500 bine yakın kişi katıldı
Sputnik Türkiye
Fransa’nın büyük kentlerinde düzenlenen geniş çaplı protestolarda göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı. Paris’te 100’den fazla gösterici... 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T22:20+0300
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Le Monde gazetesinin Genel İş Konfederasyonuna (CGT) dayandırdığı habere göre, kitlesel gösteriler ve çatışmalar ülkenin büyük kentlerine yayıldı. Fransa genelinde düzenlenen protestolara 500 bine yakın kişinin katıldı.Başkent Paris’te Cumhuriyet Meydanı çevresinde başlayan olayların başka bölgelere de sıçradığı belirtildi. Polisin göz yaşartıcı gaz kullandığı, göstericilerin ise taşlarla karşılık verdiği aktarıldı. Bir restoran ile bazı araçların yandığı ve çeşitli eğitim kurumlarının zarar gördüğü olaylarda polisin 100’den fazla göstericiyi gözaltına aldığı kaydedildi.Lyon, Lille, Marsilya ve Nantes kentlerinde de geniş çaplı olaylar yaşandı. Yaklaşık 20 bin kişinin sokağa çıktığı Lyon’da onlarca mağazanın yağmalandığı ve bir turizm ofisinin ateşe verildiği bildirildi.Güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için cop, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/fransada-polis-gostericilere-mudahale-etti-ulked-genelinde-500-noktada-eylem-var-1109632272.html
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fransa, paris, cumhuriyet meydanı, protesto gösterisi, cgt, lyon, lille, le monde
fransa, paris, cumhuriyet meydanı, protesto gösterisi, cgt, lyon, lille, le monde
Fransa genelindeki protestolara 500 bine yakın kişi katıldı
Fransa’nın büyük kentlerinde düzenlenen geniş çaplı protestolarda göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı. Paris’te 100’den fazla gösterici gözaltına alındı.
Le Monde gazetesinin Genel İş Konfederasyonuna (CGT) dayandırdığı habere göre, kitlesel gösteriler ve çatışmalar ülkenin büyük kentlerine yayıldı. Fransa genelinde düzenlenen protestolara 500 bine yakın kişinin katıldı.
Başkent Paris’te Cumhuriyet Meydanı çevresinde başlayan olayların başka bölgelere de sıçradığı belirtildi. Polisin göz yaşartıcı gaz kullandığı, göstericilerin ise taşlarla karşılık verdiği aktarıldı. Bir restoran ile bazı araçların yandığı ve çeşitli eğitim kurumlarının zarar gördüğü olaylarda polisin 100’den fazla göstericiyi gözaltına aldığı kaydedildi.
Lyon, Lille, Marsilya ve Nantes kentlerinde de geniş çaplı olaylar yaşandı. Yaklaşık 20 bin kişinin sokağa çıktığı Lyon’da onlarca mağazanın yağmalandığı ve bir turizm ofisinin ateşe verildiği bildirildi.
Güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için cop, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığı belirtildi.