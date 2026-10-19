https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/altin-fiyatlarinda-yeni-hafta-basladi-uzmanlarin-beklentisi-degisti-1109654081.html

Altın fiyatlarında yeni hafta başladı: Uzmanların beklentisi değişti

Altın fiyatlarında yeni hafta başladı: Uzmanların beklentisi değişti

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları 19 Ekim Pazartesi gününe yükselişle başlarken, ons altın 4 bin 175 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı... 19.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-19T07:20+0300

2026-10-19T07:20+0300

2026-10-19T07:20+0300

ekonomi̇

fed

merkez bankası

little rock (banka)

asya

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/0a/1058543780_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_71b9c1229012758839c3ccb9ed3ba7ef.jpg

Altın fiyatları, 19 Ekim Pazartesi günü Asya piyasalarındaki ilk işlemlerde yükselişe geçti. Türkiye saatiyle 04.29 itibarıyla ons altın 4 bin 175 dolar seviyesinde işlem görürken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim toplantısında faizleri sabit bırakacağı beklentisi değerli metale destek sağladı. Ancak son anketler, piyasa uzmanlarının altının yükselişine ilişkin iyimserliğinin azaldığını ortaya koydu.Yatırımcıların odağında Fed'in 27-28 Ekim tarihlerindeki faiz toplantısı, ABD tahvil getirileri ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler bulunuyor. Özellikle son dönemde dalgalı seyreden altın fiyatlarının yeniden güçlü bir yükseliş trendine girip girmeyeceği merak ediliyor.Piyasa analistleri açısından 4 bin 185 ve 4 bin 240 dolar seviyeleri, toparlanmanın güç kazanıp kazanmadığını değerlendirmek için öne çıkan teknik eşikler arasında yer alıyor.Altın fiyatları neden yükseliyor? Gözler Fed'in faiz kararındaKüresel piyasalarda Fed'in ekim ayında faiz artışına gitmeyeceği beklentisi, altın fiyatlarını destekleyen başlıca gelişmeler arasında gösteriliyor. Bununla birlikte aralık ayında olası bir faiz artışı ihtimali gündemdeki yerini koruyor.Fed'in 27-28 Ekim toplantısında faizleri sabit bırakması, para politikasında gevşemeye geçildiği anlamına gelmeyecek. Yatırımcılar, merkez bankasının yılın kalan bölümüne ilişkin mesajlarını yakından takip edecek.Öte yandan Fed yetkililerinin para politikasına ilişkin açıklamalarını sınırlayan toplantı öncesi iletişim kısıtlaması, 17 Ekim'de başladı. Bu süreçte açıklanacak ekonomik verilerin faiz beklentileri üzerindeki etkisinin artması bekleniyor.Altın fiyatlarında kritik seviyeler: 4 bin 240 dolar aşılacak mı?Teknik analizlerde ons altının 4 bin 185 dolar üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmesi, yükselişin güçlenmesi açısından ilk önemli işaretlerden biri olarak değerlendiriliyor.Bu seviyenin aşılması durumunda, yaklaşık 4 bin 240 dolarda bulunan 100 günlük hareketli ortalama bir sonraki önemli direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Ancak fiyatın söz konusu seviyelerin altında kalması, toparlanmanın sınırlı olabileceğine işaret edebilir.Aşağı yönlü hareketlerde ise 4 bin 54 dolar civarındaki alt Bollinger bandı, teknik destek alanı olarak takip ediliyor. Analistler, bu seviyelerin kesin fiyat hedefleri değil, piyasanın yönünü değerlendirmek amacıyla kullanılan teknik göstergeler olduğunu vurguluyor.Uzmanların altın tahmini değişti: Yükseliş bekleyenler azaldıAltın piyasasına ilişkin beklentilerdeki değişim, Kitco'nun 17 Ekim'de yayımladığı haftalık anketine yansıdı.Ankete katılan 12 piyasa uzmanından yalnızca dördü altın fiyatlarının yükseleceğini öngörürken, ikisi düşüş beklediğini bildirdi. Altı uzman ise yatay seyir öngördü veya kesin bir yön tahmininde bulunmadı.Bir önceki hafta yayımlanan ankette yükseliş bekleyen uzmanların oranı yüzde 50 seviyesindeydi. Son sonuçlarda bu oranın yüzde 33'e gerilemesi, altının kısa vadeli görünümüne ilişkin iyimserliğin zayıfladığını gösterdi.Bununla birlikte uzmanların çoğunluğunun düşüş beklediği yönünde bir tablo bulunmuyor. Son ankette katılımcıların yarısı yatay seyir veya belirsizlik yönünde görüş bildirdi.Bireysel yatırımcılar ne bekliyor? Düşüş beklentisi öne çıktıKitco'nun çevrim içi anketinde ise bireysel yatırımcıların beklentilerinde farklı bir tablo ortaya çıktı.Araştırmaya katılan 139 bireysel yatırımcının 63'ü altın fiyatlarının düşeceğini, 60'ı yükseleceğini, 16'sı ise yatay seyredeceğini öngördü.Bir önceki ankette yüzde 37 olan düşüş beklentisi, son araştırmada yüzde 45'e yükseldi. Böylece düşüş öngörenlerin oranı yükseliş bekleyenleri sınırlı farkla geride bıraktı.Ancak sonuçlar, bireysel yatırımcıların çoğunluğunun düşüş beklediği anlamına gelmiyor. Ayrıca çevrim içi oylama, bütün yatırımcıları temsil eden bilimsel bir araştırma niteliği taşımıyor.UBS'den altın tahmini: 4 bin dolar riski masadaİsviçre merkezli yatırım bankası UBS, 12 Ekim tarihli değerlendirmesinde ABD reel faizlerindeki yükseliş ve doların güçlenmesinin altın fiyatları üzerinde kısa vadeli baskı oluşturabileceğine dikkat çekti.Banka, ons altının 4 bin dolar seviyesine yaklaşması riskinin sürdüğünü belirtirken, merkez bankalarının altın alımlarını ve yatırım fonlarından gelen talebi destekleyici unsurlar arasında değerlendirdi.Nitekim Dünya Altın Konseyi'nin (World Gold Council) 15 Ekim'de yayımladığı rapora göre Çin, eylül ayında rezervlerine 23 ton altın ekledi. Ülkedeki altın fonlarının fiziki varlıkları da 304 tonla ay sonu rekoruna ulaştı.Bu gelişmeler uzun vadeli talep açısından önem taşısa da kısa vadede fiyatların kesintisiz yükseleceği anlamına gelmiyor.Orta Doğu'daki gerilim altın fiyatlarını nasıl etkiliyor?Orta Doğu'daki çatışmalar ve ABD-İran gerilimi, altın piyasasında belirsizliği artıran unsurlar arasında bulunuyor.Jeopolitik risklerin yükselmesi, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesini destekleyebiliyor. Ancak aynı gelişmelerin petrol fiyatlarını artırması, küresel enflasyon beklentilerini güçlendirerek faizlerin daha uzun süre yüksek kalması riskini beraberinde getirebiliyor.Bu nedenle altın fiyatlarının yönü yalnızca jeopolitik gelişmelere değil, ABD tahvil getirilerine, dolar endeksine ve enerji fiyatlarına bağlı olarak da şekilleniyor.Altında gözler 23 Ekim'e çevrildi: Kritik veri açıklanacakAltın yatırımcılarının bu hafta takip edeceği önemli gelişmelerden biri, Michigan Üniversitesi'nin ekim ayı nihai tüketici güveni araştırması olacak.23 Ekim Cuma günü Türkiye saatiyle 17.00'de yayımlanması planlanan araştırmanın ön sonuçlarında, tüketicilerin bir yıl sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 4,6'dan yüzde 4,7'ye yükselmişti.Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3,4'ten yüzde 3,5'e çıkmıştı. Nihai verilerde bu eğilimin sürmesi, Fed'in sıkı para politikasına ilişkin beklentileri etkileyebilir.Gram altın yükselecek mi? Dolar/TL belirleyici olacakTürkiye'deki yatırımcılar açısından gram altın fiyatları, küresel piyasalarda işlem gören ons altının yanı sıra dolar/TL kurundaki hareketlerden de etkileniyor.Bu nedenle ons altında yaşanan yükseliş veya düşüş, gram altına aynı oranda yansımayabiliyor. Döviz kurundaki değişimler, uluslararası fiyat hareketlerinin etkisini artırabiliyor ya da sınırlayabiliyor.Kuyumcularda uygulanan alış-satış farkları ve yerel fiyat primleri de yatırımcıların karşılaştığı fiyatları etkiliyor.Yeni haftada altın piyasasının yönünü belirleyebilecek temel gelişmeler arasında Fed'in faiz beklentileri, ABD enflasyon göstergeleri, Orta Doğu'daki gerilim ve doların seyri öne çıkıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/turkiyede-hava-tersine-donuyor-bir-yanda-saganak-bir-yanda-firtina-geliyor-1109653772.html

asya

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fed, merkez bankası, little rock (banka), asya, abd