https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/abdulkadir-selvi-imamoglu-sov-bitti-simdi-hesap-zamani-1109655719.html

Abdulkadir Selvi: İmamoğlu şov bitti şimdi hesap zamanı

Abdulkadir Selvi: İmamoğlu şov bitti şimdi hesap zamanı

Sputnik Türkiye

Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun savunmasında kendisine yönelik suçlamaları çürütemediğini yazdı. Selvi "İmamoğlu şov bitti şimdi hesap zamanı" dedi. 19.10.2026, Sputnik Türkiye

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2026-10-19T09:19+0300

poli̇ti̇ka

abdulkadir selvi

ekrem i̇mamoğlu

i̇bb

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"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında İmamoğlu'nun çapraz sorgusu da tamamlandı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun savunmasına dair gözlemlerini yazdı ve 'İmamoğlu’nun maddi delilleri ortaya koyup iddiaları çatır çatır çürütmesini beklerdim. O her zamanki gibi şov yapmayı tercih etti. Ama şov bitti, şimdi hesap zamanı.' dedi.Selvi bugün kaleme aldığı yazısında şu noktalara dikkat çekti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/ibb-davasinda-ara-karar-7-tutuklu-sanik-tahliye-edildi-1109636665.html

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abdulkadir selvi, ekrem i̇mamoğlu, i̇bb