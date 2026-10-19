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Abdulkadir Selvi: İmamoğlu şov bitti şimdi hesap zamanı
Abdulkadir Selvi: İmamoğlu şov bitti şimdi hesap zamanı
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Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun savunmasında kendisine yönelik suçlamaları çürütemediğini yazdı. Selvi "İmamoğlu şov bitti şimdi hesap zamanı" dedi. 19.10.2026, Sputnik Türkiye
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"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında İmamoğlu'nun çapraz sorgusu da tamamlandı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun savunmasına dair gözlemlerini yazdı ve 'İmamoğlu’nun maddi delilleri ortaya koyup iddiaları çatır çatır çürütmesini beklerdim. O her zamanki gibi şov yapmayı tercih etti. Ama şov bitti, şimdi hesap zamanı.' dedi.Selvi bugün kaleme aldığı yazısında şu noktalara dikkat çekti:
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abdulkadir selvi, ekrem i̇mamoğlu, i̇bb
abdulkadir selvi, ekrem i̇mamoğlu, i̇bb

Abdulkadir Selvi: İmamoğlu şov bitti şimdi hesap zamanı

09:19 19.10.2026
© İHASelvi
Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2026
© İHA
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Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun savunmasında kendisine yönelik suçlamaları çürütemediğini yazdı. Selvi "İmamoğlu şov bitti şimdi hesap zamanı" dedi.
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında İmamoğlu'nun çapraz sorgusu da tamamlandı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun savunmasına dair gözlemlerini yazdı ve 'İmamoğlu’nun maddi delilleri ortaya koyup iddiaları çatır çatır çürütmesini beklerdim. O her zamanki gibi şov yapmayı tercih etti. Ama şov bitti, şimdi hesap zamanı.' dedi.
Selvi bugün kaleme aldığı yazısında şu noktalara dikkat çekti:
Savcı, finansman bölümüne ilişkin sorular soruyor. İmamoğlu, “Bak oraya girersek çıkamayız oradan. İstanbul’da ormanlar talan edildi” diyor. Ne alakası varsa. Savcı, ısrarla gelen finansmanları ekrana yanısıtıp finansmanların yönetimini soruyor. İmamoğlu, “Savcı bey bu tabloyu sizin önünüze kim koyduysa sizi rezil etmek için yapmıştır” diyor. Savcı yurtdışından alınan krediler üzerinde ısrarla sorular soruyor, İmamoğlu, “Bunu yazan savcı, o kalemini kırsın” diye yanıt veriyor.
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