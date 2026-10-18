https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/ibb-davasinda-ara-karar-7-tutuklu-sanik-tahliye-edildi-1109636665.html

İBB davasında ara karar: 7 tutuklu sanık tahliye edildi

İBB davasında ara karar: 7 tutuklu sanık tahliye edildi

Sputnik Türkiye

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 101. duruşmasında 7 sanığın tahliyesine karar verildi. 18.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-18T09:26+0300

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2026-10-18T09:26+0300

türki̇ye

türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

tahliye

ekrem i̇mamoğlu

tutuklu

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İBB davasında ara karar açıklandı, 7 tutuklu sanık tahliye edildi."İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 101. duruşmasında 7 sanığın tahliyesine karar verildi.İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada verilen aradan sonra tahliyeye ilişkin kararını açıkladı.İBB davasında kimler tahliye oldu?Mahkeme, tutuklu sanıklardan Park ve Bahçeler Dairesi personeli Tolga Kılıç, eski Ağaç AŞ Satın Alma Müdür Vekili Fatih Temür, İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek, eski Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaaslan, özel şirket çalışanı Adem Başer, eski Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü Ümit Polat ve İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürü Nilgün Cendek'in tahliyesine karar verdi.Heyet, diğer tutuklu sanıkların ise bu hallerinin devamına hükmederek, tüm tutuksuz sanıkların "konutu terk etmeme" ve "imza atma" şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını kararlaştırdı.Mahkeme, bazı tutuksuz sanıkların "yurt dışına çıkış yasağı" tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti.Duruşma ne zaman?Duruşma, 2 Kasım Pazartesi gününe ertelendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/ekrem-imamoglu-bakan-akin-gurlekle-konusmasini-anlatti-1109574817.html

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türkiye, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), tahliye, ekrem i̇mamoğlu, tutuklu