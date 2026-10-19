https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/abdden-ortadogu-uyarisi-catismalar-hizla-yayilabilir-1109654451.html

ABD'den Ortadoğu uyarısı: Çatışmalar hızla yayılabilir

ABD'den Ortadoğu uyarısı: Çatışmalar hızla yayılabilir

Sputnik Türkiye

ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği, Ortadoğu'daki çatışmaların mevcut bölgelerin ötesine hızla yayılabileceği uyarısında bulundu. Amerikan... 19.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-19T07:50+0300

2026-10-19T07:50+0300

2026-10-19T07:50+0300

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ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçiliği, Ortadoğu'daki güvenlik durumuna ilişkin yayımladığı duyuruda, bölgesel çatışmaların hızla genişleyebileceği uyarısında bulundu. Büyükelçilik, Amerikan vatandaşlarını olası saldırılara, uçuş iptallerine ve hava sahalarının kapatılmasına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.Büyükelçiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, bölgedeki karmaşık ve değişken güvenlik ortamına dikkat çekildi. Çatışmaların mevcut coğrafi sınırlarının ötesine taşınabileceği belirtilirken, Amerikan vatandaşlarının seyahat planlarını yeniden değerlendirmeleri ve alternatif ulaşım seçeneklerini hazır bulundurmaları istendi.Uyarıda özellikle İran bağlantılı silahlı grupların faaliyetleri ve ABD çıkarlarına yönelik olası saldırılar öne çıktı.ABD'den dikkat çeken açıklama: Çatışmalar hızla yayılabilirABD Büyükelçiliğinin güvenlik duyurusunda, Orta Doğu'daki çatışmaların daha geniş bir coğrafyaya sıçrama ihtimaline işaret edildi.Açıklamada, "Çatışmalar, mevcut bölgenin ötesine hızla yayılma potansiyeli taşıyor" ifadeleri kullanıldı.Büyükelçilik, bölgede bulunan veya Orta Doğu'ya seyahat etmeyi planlayan Amerikan vatandaşlarına, havalimanlarının ve hava yolu şirketlerinin güncel duyurularını takip etmeleri çağrısında bulundu.Olası uçuş iptalleri, hava sahası kısıtlamaları ve ulaşım aksaklıkları nedeniyle alternatif seyahat planlarının önceden hazırlanması gerektiği vurgulandı.İran ve Husilere dikkat çekildi: ABD hedefleri risk altındaGüvenlik duyurusunda, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil havalimanları ve kritik altyapı tesislerine yönelik saldırılarına da değinildi.Büyükelçilik, söz konusu saldırıların sivil kayıplara ve hava ulaşımında ciddi aksamalara yol açtığını belirtti.Açıklamanın en dikkat çekici bölümlerinden birinde ise İran ve İran'la bağlantılı grupların ABD çıkarlarına yönelik olası saldırıları konusunda uyarıda bulunuldu.Büyükelçilik, İran ve İran'ı destekleyen grupların, ABD şirketleri ve diğer kuruluşlar dahil olmak üzere yurt dışındaki Amerikan çıkarlarını veya dünyanın farklı bölgelerinde ABD ve Amerikalılarla bağlantılı yerleri hedef alabileceğini bildirdi.Bu ifadeler, güvenlik uyarısının yalnızca Orta Doğu'daki Amerikan vatandaşlarıyla sınırlı olmadığını, ABD bağlantılı hedeflere yönelik daha geniş bir tehdit değerlendirmesini de içerdiğini ortaya koydu.Hava sahaları kapanabilir: Seyahat edecekler uyarıldıABD Büyükelçiliği, bölgedeki çatışmaların hava ulaşımını beklenmedik biçimde etkileyebileceğine dikkat çekti.Özellikle hava sahalarının kapatılması, uçuşların iptal edilmesi ve havalimanı faaliyetlerinin aksaması gibi gelişmelere karşı hazırlıklı olunması istendi.Amerikan vatandaşlarına seyahat öncesinde hava yolu şirketleriyle iletişim kurmaları, uçuş durumlarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve gerektiğinde kullanabilecekleri alternatif güzergahları belirlemeleri tavsiye edildi.Büyükelçilik, güvenlik koşullarının kısa sürede değişebileceği uyarısında bulunarak vatandaşların resmi açıklamaları yakından takip etmesinin önemini vurguladı.ABD vatandaşlarına güvenlik çağrısı: Bu bölgelerden uzak durunBüyükelçilik, Orta Doğu'da bulunan Amerikan vatandaşlarına yönelik bir dizi güvenlik tavsiyesi de yayımladı.Vatandaşlardan gösterilerden, protestolardan ve kalabalık toplantılardan uzak durmaları, yerel makamların talimatlarına uymaları ve çevrelerindeki gelişmelere karşı dikkatli olmaları istendi.Ayrıca ABD ile bağlantısı bilinen yerlerde güvenlik risklerine karşı daha yüksek düzeyde tedbir alınması tavsiye edildi.Büyükelçiliğin açıklaması, Orta Doğu'daki çatışmaların yayılma ihtimaline ilişkin bir güvenlik değerlendirmesi niteliği taşıyor. Duyuruda, yeni bir saldırının kesin olarak gerçekleşeceğine veya çatışmaların belirli bir ülkeye sıçrayacağına ilişkin doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/altin-fiyatlarinda-yeni-hafta-basladi-uzmanlarin-beklentisi-degisti-1109654081.html

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