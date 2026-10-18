https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/yagis-bitiyor-sicaklik-artiyor-istanbulda-yeni-haftada-hava-nasil-olacak-1109647764.html

Yağış bitiyor, sıcaklık artıyor: İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak?

Yağış bitiyor, sıcaklık artıyor: İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

İstanbul'a felaketi getiren yağışlar bugünden itibaren bölgeyi terk ediyor. Sıcaklıklar ise yeni haftada kademeli olarak artacak. 18.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-18T15:51+0300

2026-10-18T15:51+0300

2026-10-18T15:52+0300

yaşam

ankara hava durumu

bugün hava durumu

hava durumu

istanbul hava durumu

hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/10/1109606770_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fe8d4386cd5304247d8947672622b313.jpg

Hafta başından beri etkili olan yağışlı hava bugün itibarıyla İstanbul genelini terk edecek. 15 derecelerin altına gerileyen sıcaklıkların ise artarak tekrar mevsim normallerine yükselecek.İstanbul'da bu hafta yağış var mı?İstanbul’da hafta başından bu yana etkili olan yağışlı hava, bugün itibarıyla kenti terk ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), yeni haftada sıcaklıkların artarak mevsim normallerine yükseleceğini duyurdu.AKOM’un bugüne ilişkin hava tahminine göre, İstanbul’da sabah saatlerinde 11 derece olması beklenen hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 17 dereceye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde 15, gece saatlerinde ise 14 derece civarında seyredecek.Sıcaklıklar artacakİstanbul’da pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklıkların en düşük 13, en yüksek 18 derece olması bekleniyor.Salı ve Çarşamba günü sıcaklıkların 21 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Perşembe ve cuma günleri termometrelerin 22 dereceyi göstermesi beklenirken, cumartesi günü sıcaklıkların 21 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.Yağış yokAKOM’un tahminlerine göre, 19-24 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da yağış beklenmiyor. Hafta boyunca parçalı bulutlu, az bulutlu ve açık havanın etkili olması öngörülüyor.Rüzgarın lodos ve karayelden orta kuvvette, zaman zaman sert esmesi beklenirken, hızının saatte 10 ila 35 kilometre arasında değişeceği bildirildi.Bölge bölge hava durumuÜlkenin büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Ege ve Akdeniz'de güneşli hava öne çıkarken Karadeniz'de bulutluluk artacak, bazı noktalarda hafif yağış görülecek. Sıcaklıklar ise bölgelere göre 15 ila 26 derece değişecek.Marmara'da parçalı bulutlu havaMarmara Bölgesi genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Karadeniz'e yakın kentlerde bulut yoğunluğu daha fazla olacak. İstanbul'da sıcaklık 19, Bursa'da 20, Edirne'de 19, Sakarya'da ise 21 derece olacak.Ege de ısınıyorEge Bölgesi'nde güneşli hava etkisini gösterecek. Bölgede karayelin zaman zaman sert esmesi bekleniyor. İzmir ve Bodrum'da sıcaklık 22, Manisa'da 20, Denizli'de ise 19 derece olacak.İç Anadolu bulutluİç Anadolu Bölgesi'nde az bulutlu bir hava hakim olacak. Ankara'da sıcaklık 15, Eskişehir'de 16, Kayseri'de ise 18 derece olarak ölçülecek.Akdeniz'de sıcaklık artıyorAkdeniz Bölgesi'nde açık ve güneşli hava etkili olacak. Bölge genelinde sıcaklıkların 23 ila 26 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Antalya'da termometreler 24 dereceyi gösterecek.Karadeniz'de hafif yağış geçişleriKaradeniz Bölgesi'nde bulutlu hava öne çıkarken yer yer hafif yağış görülecek. Zonguldak'ta sıcaklık 19, Samsun ve Trabzon'da ise 20 derece olacak.Doğu ve Güneydoğu bulutluDoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin büyük bölümünde az bulutlu bir hava bekleniyor. Erzurum'da sıcaklık 17, Malatya'da 18, Diyarbakır'da ise 25 derece olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/sakaryada-saganak-sonrasi-sel-sapancada-mahsur-kalanlar-afad-tarafindan-kurtarildi-1109645178.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu, hava durumu