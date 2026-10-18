https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/sakaryada-saganak-sonrasi-sel-sapancada-mahsur-kalanlar-afad-tarafindan-kurtarildi-1109645178.html

Sakarya'da sağanak sonrası sel: Sapanca'da mahsur kalanlar AFAD tarafından kurtarıldı

Sakarya'da sağanak sonrası sel: Sapanca'da mahsur kalanlar AFAD tarafından kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Sakarya'da sağanak mahalleyi su altında bıraktı, kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi. Sapanca'da evlerinde mahsur kalanlar oldu. Ekip, aralarında kadın ve... 18.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-18T13:10+0300

2026-10-18T13:10+0300

2026-10-18T13:10+0300

türki̇ye

sakarya

karasu

kocaali

afad

sel

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Sakarya'da gece boyunca etkili olan sağanağın ardından Karasu ilçesinde bir mahalleyi su bastı, Kocaali ilçesinde kuvvetli rüzgar çınar ağaçlarını devirdi.Sakarya'da selKent genelinde dün akşam saatlerinden itibaren sabaha kadar devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Karasu ilçesinde derenin taşması sonucu Darıçayırı Mahallesi'ni su bastı.Vatandaşların market ve fırına iş makineleriyle taşındığı mahallede, yağışın durmasına bağlı olarak derenin debisinin düşmeye başlamasıyla mahalleyi kaplayan sular da azalmaya başladı.'4. seli yaşadık'Darıçayırı Mahallesi Muhtarı Ahmet Demiral, gece yaşanan yoğun sağanaktan dolayı sabah saatlerinde sel oluştuğunu, bu yıl 4'üncü seli yaşadıklarını söyledi.Yetkililerden bölgedeki sorunun çözülmesini talep eden Demiral, "Şiddetli yağışlar, dere yatağının yetersizliği artık ne derseniz deyin ama ilk gelen sel, yüzey sularıydı. İkinci sel dere yatağından geldi. Dere yatağımız 40 kilometrelik bir alandan geliyor. Bütün dağların suyu toplanıyor, ıslah çalışması yapılması lazım." diye konuştu.Demiral, vatandaşın temel ihtiyaçlarının ve ulaşımın iş makineleriyle karşılandığını anlatarak, "Fabrika çalışanları evlerine iş makineleriyle gidip geliyor. Büyükşehir Belediyemize ve SASKİ ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Selin yaşandığı ilk günden beri bizi hiç yalnız bırakmadılar." dedi.Ağaçlar devrildiKocaali ilçesinde ise yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgar gece boyunca etkili oldu.Kocaali Belediyesi ekipleri, Sakarya Caddesi'nde devrilen çınar ağaçlarını kaldırma çalışması başlattı.Sapanca'da evlerinde mahsur kaldılar: AFAD kurtardıSakarya'nın Sapanca ilçesinde etkili olan sağanağın ardından mahsur kalan vatandaşların kurtarılma anları, AFAD ekibinin kask kameraları tarafından kaydedildi.Kentte çarşamba gününden bu sabaha kadar etkili olan sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu yollar çöktü, bazı köprüler yıkıldı, evlerin giriş katları ve tarım arazileri sular altında kaldı.Sağanaktan etkilenen Sapanca ilçesi Fevziye Mahallesi Dereköy mevkisindeki derenin debisinin yükselmesiyle köprü yıkıldı, bazı vatandaşlar mahsur kaldı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sakarya AFAD ekibi, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra direkler arasında halat düzeneği kurdu.Ekip, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu vatandaşları dere üzerinden karşıya geçirerek güvenli bölgeye çıkardı.AFAD ekibinin kask kameralarınca kaydedilen görüntülerde, operasyon hazırlıkları ve vatandaşların halat sistemiyle kurtarılmaları yer alıyor.Kayıtlarda, AFAD görevlilerinin, kurtarma operasyonu sırasında korkan bir çocuğu konuşarak teselli ettiği de görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/gocbeyli-deresi-tasti-pendikte-2-kisi-sel-sularina-kapildi-ekipler-ariyor-1109636516.html

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