https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/trump-kentucky-mitinginde-konustu-iranda-biraz-daha-uzun-kalabiliriz-1109638851.html

Trump, Kentucky mitinginde konuştu: İran'da biraz daha uzun kalabiliriz

Trump, Kentucky mitinginde konuştu: İran'da biraz daha uzun kalabiliriz

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarda ülkenin nükleer kapasitesini ortadan kaldırdıklarını öne sürerek, "Orada biraz daha uzun kalabiliriz" dedi.

2026-10-18T09:35+0300

2026-10-18T09:35+0300

2026-10-18T09:35+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler için yürüttüğü kampanya kapsamında Kentucky eyaletinin Highlands Heights kentinde konuştu.ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılara değinen Trump, İran'a yönelik askeri operasyonu "küçük bir gezi" olarak nitelendirdi. Trump, "Onları perişan ettik. Ama o gezide nükleer kapasitelerini de ortadan kaldırdık" ifadelerini kullandı.İran'ın nükleer silahlara sahip olamayacağını yineleyen Trump, "Orada biraz daha uzun kalabiliriz" dedi. İran'ın silah kapasitesini ortadan kaldırdıklarını ve bunun yeniden oluşmasına izin vermeyeceklerini ileri süren Trump, "Bunu yapıyoruz. Geri gelmeyecek. Çok çabuk bitecek" diye konuştu.'Ukrayna'ya yardımlarının bedelini AB karşılamalı'ABD'de yükselen akaryakıt fiyatlarına da değinen Trump, İran'a yönelik sürecin sona ermesinin ardından benzin fiyatlarının önceki seviyelerin de altına ineceğini iddia etti.Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, ilk başkanlık döneminde ABD ordusunu yeniden inşa ettiğini, eski Başkan Joe Biden'ın ise askeri teçhizatın "büyük bir kısmını" Ukrayna'ya verdiğini söyledi. Trump, Ukrayna'ya yapılan yardımların bedelinin Avrupa Birliği tarafından karşılanması gerektiğini savundu.Venezuela ile ilişkilere de değinen Trump, bu ülkeden "yüzlerce milyar dolar" elde ettiklerini ileri sürdü.Trump, Grönland, Venezuela, İran'ın nükleer silah edinmesinin engellenmesi ve istihdam gibi başlıklara atıfta bulunarak, iki yıldan kısa sürede ülke tarihinde benzeri görülmemiş gelişmeler yaşandığını savundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/abd-iran-savasinin-ikinci-donemin-kronolojisi-muzakerelerde-son-durum-ne-1109533144.html

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