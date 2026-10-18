https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/son-dakika-haberleri-fransada-yarim-milyonkisinin-katildigi-protestolarda-belediye-binalari-atese-verildi-bin-200-1109638233.html

Fransa'da yarım milyon kişinin katıldığı protestolarda belediye binaları ateşe verildi: Bin 200 gözaltı

Fransa'da yarım milyon kişinin katıldığı protestolarda belediye binaları ateşe verildi: Bin 200 gözaltı

Sputnik Türkiye

Fransa'da hükümetin politikalarına, hayat pahalılığına ve eğitim sistemindeki sorunlara karşı düzenlenen protestoların ardından ülke genelinde olaylar çıktı... 18.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-18T09:24+0300

2026-10-18T09:24+0300

2026-10-18T09:50+0300

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Fransa'nın birçok kentinde cumartesi gecesi protestoların ardından şiddet olayları yaşandı. Ükenin orta kesimindeki Limoges kentinde tarihi belediye binasında çıkan yangında çatının çöktüğü görüldü. Fransa'da geçen aydan bu yana devam eden öğrenci protestolarına, hayat pahalılığına ve akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepki gösteren Sarı Yelekliler, çiftçiler, iklim aktivistleri ve sendikalar da katıldı. Paris başta Marsilya, Lyon, Strazburg, Rennes ve Toulouse gibi birçok kentte düzenlenen gösterilerde protestocularla polis arasında çatışmalar yaşandı.Başkent Paris'te ise akşam saatlerinde bazı gruplar iş yerlerini yağmaladı ve ateşler yaktı. Polis, dar sokaklarda göstericilere göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti.Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Fransa genelinde yaklaşık 550 bin kişinin gösterilere katıldığını, bunların 110 bininin Paris'te toplandığını bildirdi. Organizatörler ise katılımın daha yüksek olduğunu savundu.Fransa Başbakanı Lecornu, yaşanan şiddeti "kabul edilemez boyutlara ulaşmakla" nitelendirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da barışçıl gösterileri bozanları "kaos çıkaranlar" olarak tanımladı. Macron, polis merkezlerine, işletmelere ve belediye binalarına saldıranların yargılanacağını ve cezalandırılacağını söyledi.Protestoların odağı eğitim ve hayat pahalılığı Gösteriler, geçen ay öğrencilerin öncülüğünde başlayan ve zamanla daha geniş bir toplumsal harekete dönüşen protestoların devamı niteliğinde. Eylemciler, okulların kötüleşen koşullarına, hayat pahalılığına, öğretmen yetersizliğine ve hükümetin sorunlara karşı hareketsiz kaldığı yönündeki eleştirilere dikkat çekiyor.Son 15 yılda doğurganlığın artması ve bütçe kesintileri, sınıflardaki öğrenci sayısının yükselmesine karşın öğretmen sayısının azalmasına yol açtı. Eğitim Bakanı Edouard Geffray, son haftalarda öğrenci temsilcileriyle birkaç kez görüşse de henüz bir uzlaşmaya varılamadı.Göstericiler ayrıca siyasi gücün merkezileşmesini ve servetin dar bir kesimin elinde toplanmasını eleştiriyor. Polis müdahalesi de tartışma konusuProtestolar sırasında polisin müdahale yöntemleri de eleştirilere yol açtı. Hafta içinde bir polis müdahalesinde 14 yaşındaki bir çocuğun çenesinin kırıldığı bildirildi. Alençon kentinde bir polis memurunun genç bir kızı boynundan kavrayarak etkisiz hale getirdiği anlar da kameraya yansıdı.Yetkililer, cumartesi günü gösterilere katılanların büyük çoğunluğunun barışçıl davrandığını belirtti. Belçika, Arnavutluk ve İtalya'da da gençlik aktivistleri Fransa'daki eylemlerle dayanışma gösterileri düzenledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/kanadadaki-askeri-uste-cikan-yanginda-olenler-ve-yaralananlar-var-1109636746.html

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