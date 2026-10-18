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Kanada'daki askeri üste çıkan yangında ölenler ve yaralananlar var
Kanada'daki askeri üste çıkan yangında ölenler ve yaralananlar var
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Kanada'nın Alberta eyaletindeki Wainwright askeri üssünde çıkan büyük yangında can kaybı ve yaralanmalar var. İşte detaylar...
2026-10-18T09:15+0300
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Alberta eyaletinde şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangının, ‘ciddi bir olayın’ ardından başladığı bildirildi. Kanada yerel medyası olayın bir tatbikat sırasında gerçekleşmiş olabileceğini söylüyor.Kanada Savunma Bakanı David McGuinty, olayda ölenlerin ve yaralananların bulunduğunu açıkladı. McGuinty, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin ayrıntı paylaşmazken, olayın nedeninin araştırılacağını belirtti.Wainwright Belediyesi, yangının şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayıldığını duyurdu. İhbarın yerel saatle 16.00 sıralarında yapıldığı bildirildi. Belediye, cumartesi gecesi itibarıyla yangının kontrol altında tutulduğunu, ancak ekiplerin bölgeyi izlemeyi sürdüreceğini açıkladı.Hastaneler kapasitesini aştıKanada Başbakanı Mark Carney de yangının 'ciddi bir olaydan' kaynaklandığını doğruladı. Alberta Eyaleti Başbakanı Danielle Smith ise felaketi 'büyük ve trajik' olarak nitelendirerek çok sayıda askeri personelin olaydan etkilendiğini belirtti.Yangının ardından Edmonton'daki Royal Alexandra Hastanesi'nde, çok sayıda hastanın tedavi gerektirdiği acil durumlar için kullanılan "turuncu kod" ilan edildi. Hastanenin acil servis doktoru Warren Thirsk, CBC'ye yaptığı açıklamada, Wainwright'taki sağlık merkezlerinin kapasitesinin tamamen aşıldığını ve hastaların Edmonton'daki hastanelere yönlendirildiğini söyledi. Thirsk, olayı 15 ila 25 yılda bir görülebilecek ölçekte bir felaket olarak tanımladı.Bölge için tahliye emri çıkarılmazken yetkililer, halktan olay yerinden uzak durmalarını ve yolları acil durum ekiplerinin kullanımı için açık tutmalarını istedi. Vatandaşlara, zorunlu olmadıkça Wainwright Sağlık Merkezi'ne gitmemeleri çağrısı da yapıldı.
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abd, mark carney, alberta, haberler
abd, mark carney, alberta, haberler

Kanada'daki askeri üste çıkan yangında ölenler ve yaralananlar var

09:15 18.10.2026
Kanada'da askeri üstte yangın
Kanada'da askeri üstte yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2026
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Ayrıntılar geliyor
Kanada'nın Alberta eyaletindeki Wainwright askeri üssünde çıkan büyük yangında can kaybı ve yaralanmalar var. Yangının, şiddetli rüzgar etkisiyle hızla yayıldığı bildirildi.
Alberta eyaletinde şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangının, ‘ciddi bir olayın’ ardından başladığı bildirildi. Kanada yerel medyası olayın bir tatbikat sırasında gerçekleşmiş olabileceğini söylüyor.
Kanada Savunma Bakanı David McGuinty, olayda ölenlerin ve yaralananların bulunduğunu açıkladı. McGuinty, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin ayrıntı paylaşmazken, olayın nedeninin araştırılacağını belirtti.
Wainwright Belediyesi, yangının şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayıldığını duyurdu. İhbarın yerel saatle 16.00 sıralarında yapıldığı bildirildi. Belediye, cumartesi gecesi itibarıyla yangının kontrol altında tutulduğunu, ancak ekiplerin bölgeyi izlemeyi sürdüreceğini açıkladı.
Edmonton kentinin yaklaşık 210 kilometre güneydoğusunda bulunan Wainwright üssü, Kanada'nın en yoğun kullanılan askeri tesisleri arasında yer alıyor. Üs, askeri personelin eğitiminde önemli bir rol oynuyor.

Hastaneler kapasitesini aştı

Kanada Başbakanı Mark Carney de yangının 'ciddi bir olaydan' kaynaklandığını doğruladı. Alberta Eyaleti Başbakanı Danielle Smith ise felaketi 'büyük ve trajik' olarak nitelendirerek çok sayıda askeri personelin olaydan etkilendiğini belirtti.
Yangının ardından Edmonton'daki Royal Alexandra Hastanesi'nde, çok sayıda hastanın tedavi gerektirdiği acil durumlar için kullanılan "turuncu kod" ilan edildi. Hastanenin acil servis doktoru Warren Thirsk, CBC'ye yaptığı açıklamada, Wainwright'taki sağlık merkezlerinin kapasitesinin tamamen aşıldığını ve hastaların Edmonton'daki hastanelere yönlendirildiğini söyledi. Thirsk, olayı 15 ila 25 yılda bir görülebilecek ölçekte bir felaket olarak tanımladı.
Bölge için tahliye emri çıkarılmazken yetkililer, halktan olay yerinden uzak durmalarını ve yolları acil durum ekiplerinin kullanımı için açık tutmalarını istedi. Vatandaşlara, zorunlu olmadıkça Wainwright Sağlık Merkezi'ne gitmemeleri çağrısı da yapıldı.
Kanada Silahlı Kuvvetleri ile federal, eyalet ve yerel yetkililerin olayın nedenini belirlemek ve gerekli desteği sağlamak üzere koordineli çalıştığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın başlatılması bekleniyor.
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