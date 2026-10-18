https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/kanadadaki-askeri-uste-cikan-yanginda-olenler-ve-yaralananlar-var-1109636746.html

Kanada'daki askeri üste çıkan yangında ölenler ve yaralananlar var

Kanada'daki askeri üste çıkan yangında ölenler ve yaralananlar var

Sputnik Türkiye

Kanada'nın Alberta eyaletindeki Wainwright askeri üssünde çıkan büyük yangında can kaybı ve yaralanmalar var. İşte detaylar...

2026-10-18T09:15+0300

2026-10-18T09:15+0300

2026-10-18T09:15+0300

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Alberta eyaletinde şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangının, ‘ciddi bir olayın’ ardından başladığı bildirildi. Kanada yerel medyası olayın bir tatbikat sırasında gerçekleşmiş olabileceğini söylüyor.Kanada Savunma Bakanı David McGuinty, olayda ölenlerin ve yaralananların bulunduğunu açıkladı. McGuinty, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin ayrıntı paylaşmazken, olayın nedeninin araştırılacağını belirtti.Wainwright Belediyesi, yangının şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayıldığını duyurdu. İhbarın yerel saatle 16.00 sıralarında yapıldığı bildirildi. Belediye, cumartesi gecesi itibarıyla yangının kontrol altında tutulduğunu, ancak ekiplerin bölgeyi izlemeyi sürdüreceğini açıkladı.Hastaneler kapasitesini aştıKanada Başbakanı Mark Carney de yangının 'ciddi bir olaydan' kaynaklandığını doğruladı. Alberta Eyaleti Başbakanı Danielle Smith ise felaketi 'büyük ve trajik' olarak nitelendirerek çok sayıda askeri personelin olaydan etkilendiğini belirtti.Yangının ardından Edmonton'daki Royal Alexandra Hastanesi'nde, çok sayıda hastanın tedavi gerektirdiği acil durumlar için kullanılan "turuncu kod" ilan edildi. Hastanenin acil servis doktoru Warren Thirsk, CBC'ye yaptığı açıklamada, Wainwright'taki sağlık merkezlerinin kapasitesinin tamamen aşıldığını ve hastaların Edmonton'daki hastanelere yönlendirildiğini söyledi. Thirsk, olayı 15 ila 25 yılda bir görülebilecek ölçekte bir felaket olarak tanımladı.Bölge için tahliye emri çıkarılmazken yetkililer, halktan olay yerinden uzak durmalarını ve yolları acil durum ekiplerinin kullanımı için açık tutmalarını istedi. Vatandaşlara, zorunlu olmadıkça Wainwright Sağlık Merkezi'ne gitmemeleri çağrısı da yapıldı.

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