https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/son-dakika-haberleri-arakci-tehditlere-boyun-egmeyecegiz-saldiriya-da-diplomasiye-de-haziriz-1109646393.html

Arakçi: Tehditlere boyun eğmeyeceğiz, saldırıya da diplomasiye de hazırız

Arakçi: Tehditlere boyun eğmeyeceğiz, saldırıya da diplomasiye de hazırız

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'den gelen saldırı tehditlerine ilişkin, "Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz" dedi. 18.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-18T13:43+0300

2026-10-18T13:43+0300

2026-10-18T13:43+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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Arakçi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 52. Toplantısı marjında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Ülkesinin kendini savunmaya hazır olduğunu söyleyen Arakçi, şöyle konuştu:'Saldırıya da diplamasiye de hazırız'Yeni bir saldırıya hazırlıklı olduklarını kaydeden Arakçi, aynı zamanda diplomasi için de hazır oldukları mesajını yineleyerek, ülkesinin 7 aşamalı 7 günlük planını New York'ta sunduğunu ve aynı şekilde İİT toplantısında da ifade ettiğini kaydetti.Sunulan 7 günlük planın oldukça açık olduğunu söyleyen Arakçi, şöyle konuştu:7 günlük plan ne öngörüyor?Eylül sonunda gündeme gelen teklif, savaşın ikinci dönemindeki en kapsamlı diplomatik girişimlerden biri. Yedi günlük süre, teklifin duyurulmasıyla otomatik olarak başlamış değil. Arakçi'nin açıklamasına göre süre, Washington'ın anlaşmayı kabul etmesi ve gerekli koşulların sağlanması halinde devreye girecek.1. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıİran, güvenli ve olağan deniz trafiğinin yeniden başlamasını öneriyor. Boğaz, savaş öncesinde küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği kritik bir güzergâhtı.2-ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasının kaldırılmasıTahran, boğazın açılmasıyla birlikte kendi limanlarına uygulanan deniz ablukasının sona ermesini istiyor. Bu başlık, İran'ın petrol ihracatını ve ekonomik gelirlerini doğrudan ilgilendiriyor.3- Petrol yaptırımlarının hafifletilmesi ve dondurulmuş varlıklarİran, petrol yaptırımlarından muafiyet sağlanmasını ve dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını talep ediyor. Basına yansıyan teklifte en az 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılması da yer alıyor.4- Nükleer programın hangi aşamada ele alınacağıWashington, İran'ın nükleer programının müzakerelerin başından itibaren ele alınmasını istiyor. Tahran ise önce boğazın açılması, ablukanın kaldırılması ve diğer koşulların karşılanması gerektiğini savunuyor. Anlaşmazlığın merkezinde, nükleer müzakerelerin başlayıp başlamayacağından çok, hangi aşamada başlayacağı bulunuyor.5-Bölgesel cephelerde çatışmaların durdurulmasıİran'ın önerisi, yalnızca İran ile ABD arasındaki çatışmaları değil, Lübnan dahil bölgedeki çatışmaları da kapsayan daha geniş bir durdurma sürecini hedefliyor. Ancak bütün tarafların bu çerçeveyi kabul ettiğini gösteren bir anlaşma bulunmuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/abd-iran-savasinin-ikinci-donemin-kronolojisi-muzakerelerde-son-durum-ne-1109533144.html

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