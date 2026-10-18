Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/son-dakika-haberleri-arakci-tehditlere-boyun-egmeyecegiz-saldiriya-da-diplomasiye-de-haziriz-1109646393.html
Arakçi: Tehditlere boyun eğmeyeceğiz, saldırıya da diplomasiye de hazırız
Arakçi: Tehditlere boyun eğmeyeceğiz, saldırıya da diplomasiye de hazırız
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'den gelen saldırı tehditlerine ilişkin, "Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz" dedi. 18.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-18T13:43+0300
2026-10-18T13:43+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
abbas arakçi
haberler
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/18/1107531107_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_232ff3d895e0e90ff9b95038ca5c152d.jpg
Arakçi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 52. Toplantısı marjında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Ülkesinin kendini savunmaya hazır olduğunu söyleyen Arakçi, şöyle konuştu:'Saldırıya da diplamasiye de hazırız'Yeni bir saldırıya hazırlıklı olduklarını kaydeden Arakçi, aynı zamanda diplomasi için de hazır oldukları mesajını yineleyerek, ülkesinin 7 aşamalı 7 günlük planını New York'ta sunduğunu ve aynı şekilde İİT toplantısında da ifade ettiğini kaydetti.Sunulan 7 günlük planın oldukça açık olduğunu söyleyen Arakçi, şöyle konuştu:7 günlük plan ne öngörüyor?Eylül sonunda gündeme gelen teklif, savaşın ikinci dönemindeki en kapsamlı diplomatik girişimlerden biri. Yedi günlük süre, teklifin duyurulmasıyla otomatik olarak başlamış değil. Arakçi'nin açıklamasına göre süre, Washington'ın anlaşmayı kabul etmesi ve gerekli koşulların sağlanması halinde devreye girecek.1. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıİran, güvenli ve olağan deniz trafiğinin yeniden başlamasını öneriyor. Boğaz, savaş öncesinde küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği kritik bir güzergâhtı.2-ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasının kaldırılmasıTahran, boğazın açılmasıyla birlikte kendi limanlarına uygulanan deniz ablukasının sona ermesini istiyor. Bu başlık, İran'ın petrol ihracatını ve ekonomik gelirlerini doğrudan ilgilendiriyor.3- Petrol yaptırımlarının hafifletilmesi ve dondurulmuş varlıklarİran, petrol yaptırımlarından muafiyet sağlanmasını ve dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını talep ediyor. Basına yansıyan teklifte en az 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılması da yer alıyor.4- Nükleer programın hangi aşamada ele alınacağıWashington, İran'ın nükleer programının müzakerelerin başından itibaren ele alınmasını istiyor. Tahran ise önce boğazın açılması, ablukanın kaldırılması ve diğer koşulların karşılanması gerektiğini savunuyor. Anlaşmazlığın merkezinde, nükleer müzakerelerin başlayıp başlamayacağından çok, hangi aşamada başlayacağı bulunuyor.5-Bölgesel cephelerde çatışmaların durdurulmasıİran'ın önerisi, yalnızca İran ile ABD arasındaki çatışmaları değil, Lübnan dahil bölgedeki çatışmaları da kapsayan daha geniş bir durdurma sürecini hedefliyor. Ancak bütün tarafların bu çerçeveyi kabul ettiğini gösteren bir anlaşma bulunmuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/abd-iran-savasinin-ikinci-donemin-kronolojisi-muzakerelerde-son-durum-ne-1109533144.html
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/18/1107531107_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_d8b8d673d1e6576cc68b144cfe17b8ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, abbas arakçi, haberler, abd
i̇ran, abbas arakçi, haberler, abd

Arakçi: Tehditlere boyun eğmeyeceğiz, saldırıya da diplomasiye de hazırız

13:43 18.10.2026
© AP Photo / Manish SwarupAbbas Arakçi
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2026
© AP Photo / Manish Swarup
Abone ol
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'den gelen saldırı tehditlerine ilişkin, "Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz" dedi.
Arakçi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 52. Toplantısı marjında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ülkesinin kendini savunmaya hazır olduğunu söyleyen Arakçi, şöyle konuştu:

Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz. Kendimizi savunma hazırlığımız önceki savaşlardan daha yüksek. Değerli tecrübeler elde ettik ve tamamen kendimizi savunabilecek durumdayız.

'Saldırıya da diplamasiye de hazırız'

Yeni bir saldırıya hazırlıklı olduklarını kaydeden Arakçi, aynı zamanda diplomasi için de hazır oldukları mesajını yineleyerek, ülkesinin 7 aşamalı 7 günlük planını New York'ta sunduğunu ve aynı şekilde İİT toplantısında da ifade ettiğini kaydetti.
Sunulan 7 günlük planın oldukça açık olduğunu söyleyen Arakçi, şöyle konuştu:
"ABD tarafı 7 günlük plana ilişkin görüşlerini iletti ve bunu inceliyoruz. İran'ın planı hala masanın üzerindedir. Eğer ABD'de gerçekten bir samimiyet olsaydı ki yok, yol tamamen açık ve nettir. Hürmüz Boğazı'nın açılmasının yolu da gayet nettir. Eğer ABD'de Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılması noktasında bir irade olursa, birkaç gün içinde koşulların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağına inanıyoruz."

7 günlük plan ne öngörüyor?

Eylül sonunda gündeme gelen teklif, savaşın ikinci dönemindeki en kapsamlı diplomatik girişimlerden biri. Yedi günlük süre, teklifin duyurulmasıyla otomatik olarak başlamış değil. Arakçi'nin açıklamasına göre süre, Washington'ın anlaşmayı kabul etmesi ve gerekli koşulların sağlanması halinde devreye girecek.

1. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması

İran, güvenli ve olağan deniz trafiğinin yeniden başlamasını öneriyor. Boğaz, savaş öncesinde küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği kritik bir güzergâhtı.

2-ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasının kaldırılması

Tahran, boğazın açılmasıyla birlikte kendi limanlarına uygulanan deniz ablukasının sona ermesini istiyor. Bu başlık, İran'ın petrol ihracatını ve ekonomik gelirlerini doğrudan ilgilendiriyor.

3- Petrol yaptırımlarının hafifletilmesi ve dondurulmuş varlıklar

İran, petrol yaptırımlarından muafiyet sağlanmasını ve dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını talep ediyor. Basına yansıyan teklifte en az 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılması da yer alıyor.

4- Nükleer programın hangi aşamada ele alınacağı

Washington, İran'ın nükleer programının müzakerelerin başından itibaren ele alınmasını istiyor. Tahran ise önce boğazın açılması, ablukanın kaldırılması ve diğer koşulların karşılanması gerektiğini savunuyor. Anlaşmazlığın merkezinde, nükleer müzakerelerin başlayıp başlamayacağından çok, hangi aşamada başlayacağı bulunuyor.

5-Bölgesel cephelerde çatışmaların durdurulması

İran'ın önerisi, yalnızca İran ile ABD arasındaki çatışmaları değil, Lübnan dahil bölgedeki çatışmaları da kapsayan daha geniş bir durdurma sürecini hedefliyor. Ancak bütün tarafların bu çerçeveyi kabul ettiğini gösteren bir anlaşma bulunmuyor.
ABD-İran savaşının ikinci dönemin kronolojisi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
ABD-İran savaşının ikinci dönemin kronolojisi: Müzakerelerde son durum ne?
14 Ekim, 17:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала