https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/sehir-hayatindan-sikildi-koyundeki-3-asirlik-konaga-yerlesti-imkani-olana-tavsiye-ederim-1109650066.html

Şehir hayatından sıkıldı, köyündeki 3 asırlık konağa yerleşti: 'İmkanı olana tavsiye ederim'

Şehir hayatından sıkıldı, köyündeki 3 asırlık konağa yerleşti: 'İmkanı olana tavsiye ederim'

Sputnik Türkiye

Adana'da yaklaşık 30 yıl şalgam toptancılığı yaptıktan sonra şehir hayatından uzaklaşmaya karar veren 46 yaşındaki Said Cem Milli, Malatya'nın Darende... 18.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-18T16:32+0300

2026-10-18T16:32+0300

2026-10-18T16:32+0300

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adana

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doğa

köy

şehir

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İş hayatından bunalınca köyüne dönmeye karar verdi.Ailesinin köydeki konağına yerleştiDarende ilçesinde yaşayan ve sosyal medyada "ekolojik adam" olarak bilinen Milli, Adana'da yaklaşık 30 yıl şalgam toptancılığı işiyle uğraştı.Milli, şehir hayatından sıkılıp köyünde ailesinden kalan yaklaşık 3 asırlık konağa yerleşerek tarımla uğraşmaya karar verdi.Gıda ihtiyacını kendi karşılıyorİlk olarak konağı onaran Milli, zamanla konağın bahçesini de üretim alanına dönüştürdü.Ata tohumlarıyla yetiştirdiği sebzelerden kışlık yiyeceklerini hazırlayan, kendi ekmeğini pişiren, arıcılık yapan ve kümes hayvanları besleyen Milli, temel gıda ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü kendi imkanlarıyla karşılıyor.Telefon kullanımını da azaltan Milli, doğayla iç içe sürdürdüğü yaşamı sağlığı el verdiği müddetçe devam ettirmek istiyor.'Şehir hayatı yordu'Said Cem Milli, Adana'da geçirdiği yaklaşık 30 yılın ardından yoğun şehir hayatının kendisini hem fiziksel hem de psikolojik olarak yorduğunu söyledi. İş hayatının getirdiği sorumlulukların ve sürekli bir yerlere yetişme telaşının zamanla yaşam kalitesini etkilediğini anlatan Milli, bu süreçte hayatını yeniden değerlendirmeye başladığını belirtti.Büyükşehirde yaşadığı dönemde sağlık sorunlarıyla da karşılaştığını ifade eden Milli, "Köyüme geldiğimde çok mutlu oldum. Aslında çok bile geç kalmışım bu hayata." dedi.Konak 1700'lerde yapıldıAilesinden kalan konağın 1725-1730 yıllarında inşa edildiğini ve ailesinin 5. kuşağının konağı kullandığını aktaran Milli, onarımını aslına uygun şekilde yaptığını belirtti.Konağın bakımını yaparken ailesinin geçmişiyle de bağ kurduğunu anlatan Milli, şöyle devam etti:Günlük işlerini bir zorunluluk olarak değil, kendisine mutluluk veren uğraşlar olarak gördüğünü söyleyen Milli, doğada yaptığı küçük çalışmaların kendisi için değer taşıdığını söyledi.'İmkanınız varsa tavsiye ederim'Kendi yaşamındaki değişimi başkalarıyla paylaşmasının temel nedeninin insanlara örnek olabilmek olduğunu vurgulayan Milli, şunları kaydetti:

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