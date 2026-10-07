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Ünlü oyuncu Mustafa Uğurlu, kardeşinin ölümünden sonra inzivaya çekildi: Bir parçam yok olmuş gibi hissettim
Ünlü oyuncu Mustafa Uğurlu, kardeşinin ölümünden sonra inzivaya çekildi: Bir parçam yok olmuş gibi hissettim
Sputnik Türkiye
Türk sinemasının ünlü ismi Ahmet Uğurlu'nun ölümünün ardından kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Mustafa Uğurlu zor günler geçirdiğini anlattı. İstanbul'u terk... 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T13:22+0300
2026-10-07T13:22+0300
yaşam
mustafa uğurlu
ahmet uğurlu
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İki yıl önce hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Mustafa Uğurlu, kardeşinin kaybından dolayı yaşadığı zor günleri anlattı. 'Bir yanımı kaybettim' diyen ünlü isim, İstanbul'u terk ettiğini dile getirdi. Çok ağır geldi Uzun bir sürenin ardından İstanbul'da görüntülenen Mustafa Uğurlu, ağabeyinin ölümüden sonra kendisini mesleğinden de geri çektiğini belirtti. Uğurlu, "Abimi kaybettikten sonra biraz inzivaya çekileyim dedim ama çok ağır geldi. Bir parçam yok olmuş gibi hissettim." dedi. Bu süreçte İstanbul'u da terk eden Mustafa Uğurlu uzun süredir Bodrum'da yaşadığını belirterek, "Küçük bir yuvam var. Bodrum'un içinde değil, bir köyde yaşıyorum" dedi.
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mustafa uğurlu, ahmet uğurlu
mustafa uğurlu, ahmet uğurlu

Ünlü oyuncu Mustafa Uğurlu, kardeşinin ölümünden sonra inzivaya çekildi: Bir parçam yok olmuş gibi hissettim

13:22 07.10.2026
Ahmet Uğurlu-Mustafa Uğurlu sosyal medya
Ahmet Uğurlu-Mustafa Uğurlu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
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Türk sinemasının ünlü ismi Ahmet Uğurlu'nun ölümünün ardından kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Mustafa Uğurlu zor günler geçirdiğini anlattı. İstanbul'u terk eden ünlü isim, bir köye yerleştiğini dile getirdi.
İki yıl önce hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Mustafa Uğurlu, kardeşinin kaybından dolayı yaşadığı zor günleri anlattı. 'Bir yanımı kaybettim' diyen ünlü isim, İstanbul'u terk ettiğini dile getirdi.

Çok ağır geldi

Uzun bir sürenin ardından İstanbul'da görüntülenen Mustafa Uğurlu, ağabeyinin ölümüden sonra kendisini mesleğinden de geri çektiğini belirtti. Uğurlu, "Abimi kaybettikten sonra biraz inzivaya çekileyim dedim ama çok ağır geldi. Bir parçam yok olmuş gibi hissettim." dedi. Bu süreçte İstanbul'u da terk eden Mustafa Uğurlu uzun süredir Bodrum'da yaşadığını belirterek, "Küçük bir yuvam var. Bodrum'un içinde değil, bir köyde yaşıyorum" dedi.
Gazeteci Levent Öztürk - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
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