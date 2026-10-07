https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/unlu-oyuncu-mustafa-ugurlu-kardesinin-olumunden-sonra-inzivaya-cekildi-bir-parcam-yok-olmus-gibi-1109357987.html

Ünlü oyuncu Mustafa Uğurlu, kardeşinin ölümünden sonra inzivaya çekildi: Bir parçam yok olmuş gibi hissettim

Ünlü oyuncu Mustafa Uğurlu, kardeşinin ölümünden sonra inzivaya çekildi: Bir parçam yok olmuş gibi hissettim

Sputnik Türkiye

Türk sinemasının ünlü ismi Ahmet Uğurlu'nun ölümünün ardından kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Mustafa Uğurlu zor günler geçirdiğini anlattı. İstanbul'u terk... 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T13:22+0300

2026-10-07T13:22+0300

2026-10-07T13:22+0300

yaşam

mustafa uğurlu

ahmet uğurlu

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İki yıl önce hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Mustafa Uğurlu, kardeşinin kaybından dolayı yaşadığı zor günleri anlattı. 'Bir yanımı kaybettim' diyen ünlü isim, İstanbul'u terk ettiğini dile getirdi. Çok ağır geldi Uzun bir sürenin ardından İstanbul'da görüntülenen Mustafa Uğurlu, ağabeyinin ölümüden sonra kendisini mesleğinden de geri çektiğini belirtti. Uğurlu, "Abimi kaybettikten sonra biraz inzivaya çekileyim dedim ama çok ağır geldi. Bir parçam yok olmuş gibi hissettim." dedi. Bu süreçte İstanbul'u da terk eden Mustafa Uğurlu uzun süredir Bodrum'da yaşadığını belirterek, "Küçük bir yuvam var. Bodrum'un içinde değil, bir köyde yaşıyorum" dedi.

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mustafa uğurlu, ahmet uğurlu