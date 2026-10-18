Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/rus-gucleri-rovnoda-cift-kullanimli-malzemelerin-depolandigi-lojistik-merkezini-vurdu-1109642457.html
Rus güçleri, Rovno’da çift kullanımlı malzemelerin depolandığı lojistik merkezini vurdu
Rus güçleri, Rovno’da çift kullanımlı malzemelerin depolandığı lojistik merkezini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece Rovno’da çift kullanımlı malzemelerin depolandığı bir lojistik merkezini vurduğunu bildirdi. 18.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-18T10:38+0300
2026-10-18T10:38+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ukrayna ordusu
odessa
karadeniz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/08/1085641304_0:103:2557:1541_1920x0_80_0_0_cdf84b1e2484f3e49075112993ad3423.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece saatlerinde Ukrayna'daki lojistik merkezleri ve limanların yanı sıra, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.Bakanlığın açıkladığı hedeflerin listesine göre:▪️ Ukrayna’nın Rovno kentinde, aralarında orta ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) için parçaların da bulunduğu çift kullanımlı malzemelerin depolandığı Novaya Poçta lojistik merkezi;▪️ Odessa limanının 30 km doğusunda, denizde seyreden ve askeri malzemelerin yanı sıra çift kullanımlı yükleri taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.Bakanlığın açıklamasına göre, nöbetteki Rus hava savunma kuvvetleri ise dün gece boyunca Rusya'nın farklı bölgelerinde ve Karadeniz üzerinde Ukrayna'ya ait 1.015 uçak tipi İHA imha etti.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti. Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/rus-gucleri-dobropolyede-kusatma-altindaki-ukrayna-ordu-birliklerini-etkisiz-hale-getiremye-devam-1109015974.html
rusya
ukrayna
odessa
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/08/1085641304_183:0:2374:1643_1920x0_80_0_0_09ac11135e3f6b0ae863c020694c8bf2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna ordusu, odessa, karadeniz
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna ordusu, odessa, karadeniz

Rus güçleri, Rovno’da çift kullanımlı malzemelerin depolandığı lojistik merkezini vurdu

10:38 18.10.2026
© Sputnik / Виталий АньковDrone teknolojisi
Drone teknolojisi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2026
© Sputnik / Виталий Аньков
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece Rovno’da çift kullanımlı malzemelerin depolandığı bir lojistik merkezini vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece saatlerinde Ukrayna'daki lojistik merkezleri ve limanların yanı sıra, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.
Bakanlığın açıkladığı hedeflerin listesine göre:

▪️ Ukrayna’nın Rovno kentinde, aralarında orta ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) için parçaların da bulunduğu çift kullanımlı malzemelerin depolandığı Novaya Poçta lojistik merkezi;

▪️ Odessa limanının 30 km doğusunda, denizde seyreden ve askeri malzemelerin yanı sıra çift kullanımlı yükleri taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.

Bakanlığın açıklamasına göre, nöbetteki Rus hava savunma kuvvetleri ise dün gece boyunca Rusya'nın farklı bölgelerinde ve Karadeniz üzerinde Ukrayna'ya ait 1.015 uçak tipi İHA imha etti.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti. Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus güçleri Dobropolye'de kuşatma altındaki Ukrayna ordu birliklerini etkisiz hale getiremye devam ediyor
24 Eylül, 18:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала