https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/rus-gucleri-rovnoda-cift-kullanimli-malzemelerin-depolandigi-lojistik-merkezini-vurdu-1109642457.html
Rus güçleri, Rovno’da çift kullanımlı malzemelerin depolandığı lojistik merkezini vurdu
Rus güçleri, Rovno’da çift kullanımlı malzemelerin depolandığı lojistik merkezini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece Rovno’da çift kullanımlı malzemelerin depolandığı bir lojistik merkezini vurduğunu bildirdi. 18.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-18T10:38+0300
2026-10-18T10:38+0300
2026-10-18T10:38+0300
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rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
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i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece saatlerinde Ukrayna'daki lojistik merkezleri ve limanların yanı sıra, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.Bakanlığın açıkladığı hedeflerin listesine göre:▪️ Ukrayna’nın Rovno kentinde, aralarında orta ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) için parçaların da bulunduğu çift kullanımlı malzemelerin depolandığı Novaya Poçta lojistik merkezi;▪️ Odessa limanının 30 km doğusunda, denizde seyreden ve askeri malzemelerin yanı sıra çift kullanımlı yükleri taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.Bakanlığın açıklamasına göre, nöbetteki Rus hava savunma kuvvetleri ise dün gece boyunca Rusya'nın farklı bölgelerinde ve Karadeniz üzerinde Ukrayna'ya ait 1.015 uçak tipi İHA imha etti.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti. Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/rus-gucleri-dobropolyede-kusatma-altindaki-ukrayna-ordu-birliklerini-etkisiz-hale-getiremye-devam-1109015974.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna ordusu, odessa, karadeniz
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna ordusu, odessa, karadeniz
Rus güçleri, Rovno’da çift kullanımlı malzemelerin depolandığı lojistik merkezini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece Rovno’da çift kullanımlı malzemelerin depolandığı bir lojistik merkezini vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece saatlerinde Ukrayna'daki lojistik merkezleri ve limanların yanı sıra, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.
Bakanlığın açıkladığı hedeflerin listesine göre:
▪️ Ukrayna’nın Rovno kentinde, aralarında orta ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) için parçaların da bulunduğu çift kullanımlı malzemelerin depolandığı Novaya Poçta lojistik merkezi;
▪️ Odessa limanının 30 km doğusunda, denizde seyreden ve askeri malzemelerin yanı sıra çift kullanımlı yükleri taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.
Bakanlığın açıklamasına göre, nöbetteki Rus hava savunma kuvvetleri ise dün gece boyunca Rusya'nın farklı bölgelerinde ve Karadeniz üzerinde Ukrayna'ya ait 1.015 uçak tipi İHA imha etti.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti. Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.